Proširene vene se ne javljaju preko noći, ali se često ignorišu predugo, a prvi koraci u prepoznavanju problema često počinju kod kuće, daleko od ordinacije. Prema rečima dr Daria Jocića, vaskularnog hirurga, telo vrlo jasno šalje signale, samo bi trebalo znati kako da ih tumačimo. Ako uočite bar jedan od ovih znakova, to je već dovoljno razloga da reagujete pravovremeno i odgovorno.

Pogledajte svoje noge, ali u pravo vreme

Najjednostavniji način da posumnjate na proširene vene jeste vizuelni pregled. Ali nije svejedno kada i kako gledate.

- Ako su vene izraženije uveče nego ujutru, ako se jasno vide plavičaste ili ljubičaste vijuge ispod kože, naročito na potkolenicama i iza kolena, to je već znak za oprez - objašnjava dr Jocić.

Važno je obratiti pažnju i na sitnije promene: mrežaste kapilare, blago ispupčene vene koje ranije niste primećivali, kao i asimetriju kada je jedna noga vidno "venski aktivnija" od druge.

- Ako primećujete da se izgled vena menja, fotografišite noge u razmaku od nekoliko nedelja. Kontinuitet promena je važniji podatak od jednog trenutka - ističe dr Jocić.

Oslušnite simptome koje ne možete da vidite

Proširene vene često "bole pre nego što se vide". Mnogi pacijenti dođu kod lekara tek kada se pojave izraženije promene, iako su simptomi postojali mnogo pre toga.

Obratite pažnju da li se simptomi pojačavaju tokom dana ili nakon dugog sedenja i stajanja Foto: Shutterstock

- Težina u nogama, osećaj napetosti, peckanje, noćni grčevi ili otoci oko članaka, sve su to rani znaci hronične venske bolesti. Posebno je važno obratiti pažnju ako se simptomi pojačavaju tokom dana ili nakon dugog sedenja i stajanja - upozorava dr Jocić.

Šta možete da učinite za svoje noge? Prevencija počinje od svakodnevnih navika: dovoljno kretanja, redovna hidratacija, lagana ishrana i odeća koja ne steže noge. - Ako tome dodamo svest da nogama treba dati odmor, povremeno ih podići i rasteretiti, činimo sebi dugoročnu uslugu - savetuje dr Jocić.

Olakšanje koje se oseti pri podizanju nogu je čest signal, koji se zanemaruje. Ako vam upadljivo lakne kad noge podignete iznad nivoa srca, to je tipičan znak venskog zastoja.

- Vodite kratke beleške nekoliko dana - kad se simptomi javljaju, koliko traju i šta ih ublažava. Ove informacije su dragocene za svakog vaskularnog specijalistu, onda kad se odlučite da odete na pregled - savetuje dr Jocić.

Test "kraja dana", mali kućni eksperiment

Jedan od praktičnih načina samoprocene jeste poređenje jutarnjeg i večernjeg stanja nogu.

- Ako su vam cipele uveče tesne, ako primetite otiske čarapa ili kaiša od obuće, to ukazuje na zadržavanje tečnosti, često povezano sa slabijim radom vena - navodi dr Jocić.

Zadržavanje tečnosti je često povezano sa slabijim radom vena, ali može da ukazuje i na srčanu ili bubrežnu slabost Foto: Shutterstock

Obratite pažnju i na kožu: zategnutost, svrab, suvoća ili promena boje u predelu potkolenica mogu da budu znakovi uznapredovalije venske insuficijencije, čak i kada vene nisu dramatično proširene.

- Ne oslanjajte se samo na otok kao kriterijum. Venska bolest može da postoji i bez izraženog oticanja, naročito u ranim fazama. Samopregled može da vam pomogne da posumnjate, ali ne i da postavite dijagnozu. Zlatni standard u dijagnostici je kolor-dopler ultrazvuk vena. To je bezbolna, neinvazivna metoda koja tačno pokazuje gde je problem i koliko je ozbiljan - zaključuje dr Jocić.