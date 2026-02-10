Slušaj vest

Kada se pojave blaže zdravstvene tegobe, poput prehlade, glavobolje, alergija ili stomačnih problema, građani se često prvo obraćaju farmaceutima u apotekama. Iako se njihova uloga u javnosti najčešće vezuje za izdavanje lekova, farmaceuti su zdravstveni radnici koji pacijentima svakodnevno pružaju savete o pravilnoj upotrebi terapije i prepoznaju situacije u kojima je neophodno obratiti se lekaru.

Upravo zato farmaceut je često prvi sagovornik pacijenata kada je reč o zdravlju, naročito kod osoba koje koriste hroničnu terapiju ili imaju pitanja u vezi sa lekovima koji se izdaju bez recepta.

- Pacijenti nam se obraćaju sa vrlo konkretnim pitanjima, kako da pravilno uzimaju terapiju, šta da rade ukoliko primete neželjene reakcije ili da li je potrebno da se jave lekaru. Naš zadatak je da im pomognemo da lekove koriste bezbedno i pravilno, ali i da ih, kada je potrebno, uputimo na dodatni pregled – objašnjava Sonja Stoiljković, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Kako kaže, postoje brojne situacije u kojima farmaceut može biti važan sagovornik pacijenata. U nastavku izdvaja sedam razloga zbog kojih se građani mogu obratiti farmaceutu kao osobi od poverenja.

Nova terapija

Ako ste tek izašli iz bolnice i imate novu terapiju sa kojom se prvi put susrećete, farmaceut je tu da olakša ovaj proces. Često se dešava da pacijenti ne zapamte uputstva koja su im data na otpustu a vezana su za terapiju i ponašanje nakon izlaska iz bolnice. Farmaceut je tu da pruži terapiju uz detaljno savetovanje i ponavljanje uputstava. Farmaceut, savetnik za novouvedeni lek daje tačna uputstva kako se najlakše snaći sa novom terapijom.

Hronični pacijenti i redovna terapija

Pacijenti sa hroničnim bolestima podižu u apoteci svoju terapiju svakog meseca.

Obzirom da terapija može biti propisana na šest meseci, pacijent u ovom periodu ne vidi svog izabranog lekara, i jedino stručno lice sa kojim komunicira je farmaceut. Zato je važno da farmaceutu kažete ukoliko imate bilo kakve zdravstvene probleme, jer će on moći da prepozna da li ima nekih alarmnih simptoma i ukoliko je potrebno uputiti pacijenta lekaru ranije, pre isteka onih šest meseci hronične terapije.

Postoje brojne situacije u kojima farmaceut može biti važan sagovornik pacijenata Foto: Shutterstock

Podrška osobama sa dijabetesom

Ako imate dijabetes, dobro je da znate da u apotekama postoje farmaceuti – savetnici za dijabetes. Sa njima možete razgovarati o svakom problemu na koji naiđete, oni Vam mogu ukazati na greške pri primeni insulinskih penova, ili dari savete vezano za promenu životnih navika, kao što je ishrana ili bavljenje fizičkom aktivnosti.

Astma, HOBP i pravilna upotreba inhalatora

Osobe sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća takođe mogu pronaći svog farmaceuta – savetnika. Utvrdili smo da veliki broj ljudi pravi greške dok koristi svoju pumpicu, čak i kad su sigurni da sve dobro rade. Farmaceuti mogu da Vas iskontrolišu i koriguju, kako bi terapija mogla bolje da deluje. Od njih možete očekivati i savetovanje koje okidače da izbegavate kako bi bolest bila pod kontrolom.

Pročitajte:

Kontrola i terapija hipertenzije

Imate problema sa aparatom za pritisak?Imate propisanu terapiju za pritisak a vrednosti su i dallje visoke? Dobili ste novu terapiju ali niste sigurni da li lek treba popiti ujutru ili uveče? Ovakva pitanja možete postaviti svom farmaceutu – savetniku za hipertenziju. U apoteci možete izmeriti pritisak i informisati se o detaljima vezanim za hipertenziju. Vaš farmaceut će znati da li je potrebno da se obratite lekaru u vezi dopune ili promene terapije.

Ako ste tek izašli iz bolnice i imate novu terapiju sa kojom se prvi put susrećete, farmaceut je tu da olakša ovaj proces Foto: Shutterstock

Vakcinacija, kome i kada

Veliki broj farmaceuta odlično je informisan o efikasnosti i bezbednosti vakcina, i o tome koji pacijenti treba da budu zaštićeni vakcinom protiv gripa, pneumokoka ili pertusisa. Takođe, farmaceuti – savetnici za vakcinaciju daju precizne informacije roditejima o vađnosti HPV vakcine kod dece i mladih, kao i kod pacijenata sa HIV-om.

Prehlada i bezbedna upotreba antibiotika