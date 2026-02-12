Prirodna hormonska produkcija jajnika ima daleko širi uticaj na zdravlje žene nego samo na plodnost

Za žene koje se suočavaju sa slabljenjem funkcije jajnika, bilo zbog nekog poremećaja ili odmaklih godina, vest da su šanse za trudnoću male često zvuči kao težak udarac. Ipak, savremena reproduktivna medicina razvija postupke koji nastoje da poboljšaju rad jajnika, vrate hormonsku ravnotežu i u nekim slučajevima omoguće dobijanje sopstvenih jajnih ćelija. Među njima je i rejuvenacija, odnosno podmlađivanje jajnika, pristup koji pokušava da "probudi" njihovu preostalu funkciju, mada stručnjaci upozoravaju da je reč o čitavom nizu metoda koje su još u fazi kliničke procene i čiji ishodi nisu zagarantovani.

Akademik prof. Aleksandar Ljubićza naš portal objašnjava šta se zapravo podrazumeva pod podmlađivanjem jajnika, koje se tehnike danas razvijaju, kome su namenjene i šta žene realno mogu da očekuju od takvih procedura.

- Rejuvenacija jajnika je termin koji se u reproduktivnoj medicini koristi za postupke čiji je cilj poboljšanje, odnosno obnova funkcije jajnika kod žena sa smanjenom ovarijalnom rezervom. Prvi cilj je da omogući reprodukciju u slučaju smanjenja funkcije jajnika izazvane poremećajima ili odmaklom dobi, dakle, pomogne ženama da dobiju sopstvene jajne ćelije i ostvare trudnoću. Drugi cilj, jednako važan, je povratak hormonske produkcije sopstvenih hormona i faktora koje jajnik produkuje. Ovo dovodi do povećanja kvaliteta života i smanjenja učestalosti brojnih zdravstvenih poremećaja, prvenstveno osteoporoze, kardiovaskularnih incidenata (infarkt, moždani udar), poremećaja funkcionisanja mozga (demencija, kognitivni pad), kao i metaboličkih poremećaja. Prirodna hormonska produkcija jajnika ima daleko širi uticaj na zdravlje žene nego samo na plodnost - podseća prof. dr Aleksandar Ljubić.

Ključno je razumeti, dodaje naš sagovornik, da su ovi postupci još uvek u fazi kliničke evaluacije, odnosnonisu standardna terapija. Kada žena prvi put čuje za rejuvenaciju jajnika, najvažnije je da zna da je ovo pristup koji može, ali ne mora da pomogne i ne postoji garancija uspeha.

Tri nivoa tehnika i terapija

Danas se razvija veliki broj tehnika i terapija, koje dr Ljubić deli u one koje pokušavaju da utiču integrativno na hormonsku i reproduktivnu funkciju jajnika, kao i one koje su usmerene samo na reprodukciju.

1. Integrativno poboljšanje hormonske i reproduktivne funkcije jajnika (in vivo) Plazma bogata trombocitama (PRP) - najčešće korišćena metoda, gde se iz krvi izdvaja plazma bogata faktorima rasta i injektuje u jajnike.

Transplantacija ćelija sa regenerativnim potencijalom - dobijene iz periferne krvi, kostne srži i/ili masnog tkiva za regeneraciju funkcije.

In vitro aktivacija sa fragmentacijom ovarijalne kore - mehanička i biološka stimulacija koja aktivira spavajuće folikule.

Plazma bogata trombocitama koristi se u mnogim granama medicine, reproduktivnoj, estetskoj, u reumatologiji... Foto: Shutterstock

2. Optimizacija već dobijenih jajnih ćelija IVM sa Fertilo sistemom - dozrevanje nezrelih jajnih ćelija u laboratoriji uz ko-kulturu sa OSC (ćelije podrške - ovarian support cells). Ove OSC ćelije su stvorene iz indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (iPSC) koje diferenciraju u ćelije slične granulozinim i kumulusnim ćelijama mladog jajnika.

Shugoshin (SGO1) suplementacija - mikroinjekcija Shugoshin 1 proteina u jajne ćelije nakon punkcije. Shugoshin (japanski "čuvar duha") štiti od hromozomskih abnormalnosti embriona (najćešći razlog neuspeha reprodukcije kod starijih pacijentkinja). Nedavna istraživanja pokazuju da ova tehnika prepolovljuje stopu hromozomskih grešaka u jajnim ćelijama starijih žena.

MRT (Mitochondrial Replacement Therapy) - zamena oštećenih mitohondrija u jajnoj ćeliji zdravim mitohondrijama iz donorske ćelije. Odobrena u nekim zemljama za sprečavanje mitohondrijalnih bolesti, ali se istražuje i kod starijih žena. 3. In vitro gametogeneza - budućnost IVG - proces u kojem se ćelije kože reprogramiraju u pluripotentne matične ćelije, a zatim diferenciraju u funkcionalne oocite. Uspešno kod miševa, a istraživanja kod ljudi intenzivno napreduju.

- Razlike su u tome što prvi nivo "budi" postojeće resurse u jajnicima, drugi optimizuje kvalitet već dobijenih ćelija, a treći bi u budućnosti mogao da stvara nove jajne ćelije iz ne-reproduktivnih ćelija - objašnjava ginekolog.

Kome je namenjeno podmlađivanje jajnika?

Sve pacijentkinje sa popuštanjem funkcije jajnika su kandidati za prvu grupu metoda, za integrativni pristup.

- Do popuštanja može doći zbog poremećaja jajnika ili drugih organskih sistema, delovanja spoljnih faktora, odmaklih godina pacijenktinje i drugih razloga. Što je pacijentkinja mlađa, očuvan volumen jajnika i stvaranje folikula, to su veće šanse za uspeh rejuvenacije - naglašava dr Ljubić.

Žene sa idiopatskom preuranjenom insuficijencijom imaju najbolje šanse za uspeh Foto: Shutterstock

Za reproduktivni aspekt, drugu grupu metoda, kandidati su žene koje stvaraju mali broj ili loš kvalitet jajnih ćelija. Treća grupa tehnologija je u fazi bazičnih istraživanja.

- Uzrok je važan, a žene sa idiopatskom preuranjenom insuficijencijom imaju najbolje šanse za uspeh. Međutim, čak i kod nepovoljnih prognostičkih faktora, nove tehnologije otvaraju mogućnosti koje pre nisu postojale - ohrabruje naš sagovornik.

Koliko su rezultati izvesni?

Rezultati rejuvenacije jajnika pokazuju stope uspeha od 10-30 odsto, što znači da svaka treća do deseta žena može da ima benefit. Optimizacija već dobijenih ćelija pokazuje ohrabrujuće rezultate - IVM sa Fertilo postiže 50-70 odsto stope oplodnje nezrelih oocita. Shugoshin suplementacija smanjuje hromozomske greške za oko 50 odsto, što je revolucionarno otkriće objavljeno početkom 2025. godine, navodi dr Ljubić.

- Žene mogu da očekuju poboljšanje hormonskog profila, eventualno vraćanje menstruacije, pojavu folikula za vantelesnu oplodnju, poboljšanje kvaliteta jajnih ćelija kroz laboratorijsku optimizaciju, smanjenje hromozomskih grešaka. Važno je, međutim, imati realna očekivanja. Rezultati nisu garantovani za sve, efekti mogu biti privremeni, evaluacija odgovora traje 3-6 meseci. Ali za mnoge žene, ove metode otvaraju vrata koja su ranije bila zatvorena - ističe profesor.

Slučaj iz prakse: Trudnoća posle rane menopauze Prosečna starost pacijentkinja prof. dr Ljubića i njegovog tima koje ulaze u program rejuvenacije ovarijuma skoro 49 godine. Kod tih pacijenata imaju oko 15 odsto trudnoća. - Mogu da navedem primer pacijentkinje od 40 godina sa preuranjenom insuficijencijom - menstruacija prestala sa 34, AMH nemerljiv, FSH iznad 80. Nakon urađenog našeg programa, za tri meseca ponovo je počela da menstruira. U četvrtom mesecu dobili smo dva folikula, dve zrele ćelije, dva embriona - rodila se zdrava devojčica. Ovi slučajevi pokazuju da čak i kada standardna medicina kaže "nema nade", nova naučna dostignuća mogu da otvore nove puteve. Naravno, neće svaka pacijentkinja imati ovakav odgovor, ali činjenica je da se mogućnosti konstantno proširuju - naglašava profesor.

Novi putevi ka roditeljstvu

Prof. dr Ljubić sugeriše da živimo u vremenu neverovatnog naučnog napretka u reproduktivnoj medicini. Integrativni pristup rejuvenaciji je u primeni već desetak godina, sa 15 odsto trudnoća i hormonskim oporavkom kod skoro 90 odsto pacijentkinja.

- Tehnologije koje su pre pet godina bile naučna fantastika, poput stvaranja potpuno novih jajnih ćelija iz ćelija kože ili suplementacije proteina koji "čuvaju" hromozome, danas su u fazi kliničkih ispitivanja. Prva zdrava beba začeta uz pomoć Fertilo tehnologije rođena je u decembru 2024. godine u Peruu. Shugoshin suplementacija je pokazala revolucionarne rezultate u januaru 2025. To nije daleka budućnost, to je sadašnjost - navodi profesor i nastavlja:

Prva zdrava beba začeta uz pomoć Fertilo tehnologije rođena je u decembru 2024. godine u Peruu Foto: Shutterstock

- Put do roditeljstva može biti težak i ispunjen neizvesnošću. Ali tražite medicinski tim koji kombinuje realistično sagledavanje vaše situacije sa znanjem o najnovijim dostignućima. Rejuvenacija jajnika, optimizacija kvaliteta jajnih ćelija, in vitro gametogeneza, sve su to oblasti koje eksplozivno napreduju.

Vaš put možda nije lak, ali nije bez nade, dodaje. Svaka nova studija, svaka nova tehnologija, svaki napredak u razumevanju biologije jajnika donosi nove šanse. I zapamtite, nauka radi za vas, čak i dok vi čekate. Istraživači širom sveta rade na tome da žene poput vas dobiju bolje šanse.

- Budite uporni u traženju najboljih opcija, ali i pametni u proceni kada je vreme za drugačiji pristup. Donacija, usvajanje ili život bez dece - sve su to legitimni putevi ka vašem ispunjenju. Ali dok istražujete te puteve, nemojte zaboraviti da medicina reprodukcije nikada nije napredovala brže nego danas. Za one kod kojih će ove metode uspeti, a takvih ima sve više, to je osećaj čuda. Za one kod kojih neće, vaš put do roditeljstva možda ide drugim putem, ali to ne znači da je manje vredan. Svaki put ka porodici, kakvu god da ona ima formu, zaslužuje poštovanje - napominje ginekolog.

Napredak se dešava svakog dana. Ono što danas nije moguće, sutra može biti. A ono što je danas eksperimentalno, za godinu dana može biti standardna praksa. To je nada koju donosi savremena medicina, poručuje prof. dr Aleksandar Ljubić.