Dvodnevni masterklas kolorektalne hirurgije obuhvatao je detaljan i interaktivan pregled ključnih tema važnih za sigurnu praksu u savremenoj kolorektalnoj hirurgiji

Tim lekara iz Klinike za opštu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu učestvovao je sredinom januara na prestižnoj Akademiji za interventnu medicinu, obrazovanje i simulaciju u Istanbulu, u okviru stručnog usavršavanja.

Hirurzi, dr Dalibor Radojković i dr Đorđe Jovanović učestvovali su na dvodnevnom masterklasu kolorektalne hirurgije, koji je obuhvatao detaljan i interaktivan pregled ključnih tema važnih za sigurnu praksu u savremenoj kolorektalnoj hirurgiji. Nakon završetka programa, hirurzi UKC Kragujevac su dobili sertifikate Kraljevskog udruženja hirurga Engleske.

Tim povodom razlogavali smo sa dr Daliborom Radojkovićem, kolorektalnim hirurgom.

- Kraljevski koledž hirurga Engleske je osnovan daleke 1800. godine, a posvećen je podržavanju hirurškog obrazovanja kroz akreditaciju ovog visokokvalitetnog učenja. Ta akreditacija osigurava da obrazovna aktivnost koja se sprovodi ispunjava potrebne obrazovne standarde i nakon toga oni pružaju uveravanje svim učesnicima da će taj kurs pružiti visokokvalitetno učenje. Ovaj masterclas koji smo pohađali u Turskoj na Koc univerzitetskoj bolnici sastojao Iz teorijskog dela, gde smo u toku celog dana imali predavanja o najnovijim dostignućima što se tiče operativnog lečenja kolorektalnog karcinoma. Drugi dan je podrazumevao praktični deo, odnosno operacije na kadaverima. Zbog toga je i velika uloga takvih centara kojih nema mnogo u svetu, svega četiri do pet, i bila je čast i privilegija da prisustvujemo jednom takvom skupu - kaže dr Radojković za Zdravlje Kurir.

Hirurzi, dr Dalibor Radojković i dr Đorđe Jovanović učestvovali su na dvodnevnom masterklasu kolorektalne hirurgije Foto: UKC Kragujevac

Cilj je smanjenje mogućih komplikacija na najmanji nivo

Na ovom skupu pored dr Radojkovića i dr Jovanovića, prisustvovao je i kolega sa Prve hirurške klinike, doktor Stevan Kmezić, specijalista opšte hirurgije.

- Imali smo čast da budemo tamo pored još tridesetak kolega iz dvadeset zemalja. U svakoj zemlji se sve operacije praktično izvode na isti način, ali naravno postoje i razlike u određenim pristupima. Kolege iz ovih zemalja upoređuju načine izvođenja operacija koje praktikuju, pristup, komplikacije, lečenje komplikacija...

Cilj ovog kursa je bio da svi učesnici na trening operacijama imaju tačno određen redosled poteza i da svi lekari u svim zemljama regiona koje ovaj centar pokriva rade tu određenu vrstu operacija na identičan način kako bi se dodatne komplikacije sprečile, objašnjava dr Radojković.

- One nisu toliko česte, ali ovo je obuka koja pokušava da i te komplikacije koje se dešavaju, svede na minimum. U našoj bolnici u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu ove operacije se rade već nekoliko godina i to vrlo uspešno na odeljenju naše kolorektalne hirurgije. Ovo je samo nadogradnja svega toga.

Tim hirurga iz Kragujevca dobio je poziv da učestvuje u međunarodnoj kliničkoj studiji iz Saudijske Arabije Foto: UKC Kragujevac

Masterklas hirurgije dojke

Prof. dr Marko Spasić, lekar Odeljenja endokrine hirurgije, učestvovao je na dvodnevnom masterklasu hirurgije dojke održanom na kadaverima, a predavanja su vodili vrhunski stručnjaci sa Akademije za intervencijsku medicinu u Istanbulu. Takođe, tim hirurga iz Kragujevca dobio je poziv da učestvuje u međunarodnoj kliničkoj studiji iz Saudijske Arabije, koja će istraživati sigurnost primene nove procedure u hirurgiji dojke.

- Profesor doktor Marko Spasić takođe je imao priliku da ide na intenzivni kurs hirurgije dojke, a kolegama iz Damama u Saudijskoj Arabiji dogovoreno je kliničko istraživanje. Radiće se operacija mastektomija, odnosno uklanjanje cele dojke u svim centrima, tako da će se rezultati tih lečenja i posebne procedure koja će se sprovoditi upoređivati i videti da li lekari u svim centrima rade identičnu operaciju, kakav je oporavak pacijenata, da li postoje recidivi, da li postoje progresije bolesti. Naravno, za naš Univerzitetski klinički centar to je vrlo značajna studija.

