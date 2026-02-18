Inseminacija nije za svakog: Savetnica za VTO otkriva kada ova metoda nema nikakvog smisla
Inseminacija (intrauterina inseminacija - IUI) je jednostavna, brza i bezbolna metoda potpomognute oplodnje kojom se obrađeni uzorak spermatozoida (partnera ili donora) ubacuje direktno u matericu oko vremena ovulacije. Sandra Jovanović, savetnik za vantelesnu oplodnju i osnivač IVF centra, na Instagram profilu otkriva za koga jesta, a za koga nije ova procedura.
- Zašto inseminacija nije za svakog? Prvo, nije za one parove kod kojih žena ima problem sa jajovodima. To u stvari znači da ukoliko su jajovodi neprohodni, nema nikakve svrhe da radite inseminaciju. To je prva i osnovna stvar. Drugo, inseminacija nije za one parove kod kojih muškarac ima problem sa spermogramom. Ukoliko je spermogram loš, nema svrhe da radite inseminaciju - savetuje Sandra.
Osim toga, ukoliko imate više od 40 godina, vrlo verovatno je da će vam lekari preporučiti da odmah probate sa vantelesnom oplodnjom, da ne biste gubili vreme. Uspešnost inseminacije je u proseku oko 10 odsto, ali najviše zavisi od od toga u kom ste reproduktivnom dobu, kao i reproduktivnog potencijala.
Za koga jeste?
Postoji, međutim, velika grupa ljudi kojima je ova procedura zapravo namenjena, podseća Sandra.
- Inseminacija je procedura u kojoj se pročišćeni spermatozoidi ubacuju direktno u matericu u vreme kada je ovulacija. Dakle, prva i osnovna stvar trebalo bi da bude to da su jajovodi prohodni. Druga osnovna stvar je da postoji odgovarajuća koncentracija spermatozoida i da postoje progresivno pokretni spermatozoidi. Drugim rečima, da je dobar spermogram. Treća važna stvar jeste da se dešava ovulacija, što znači da će lekar pratiti vreme ovulacije i u tačno vreme, kada ste vi najplodnije, baš tada izvršiti inseminaciju. Jeste da je uspešnost samo 10 odsto, ali je svakako ne bi trebalo zanemariti - poručuje Sandra Jovanović.
Izvor: Instagram ivf.centar/Zdravlje.kurir.rs
Da li se jajnici mogu podmladiti? Prof. dr Aleksandar Ljubić otkriva šta je realno, a šta još u fazi ispitivanja