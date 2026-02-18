Slušaj vest

Inseminacija (intrauterina inseminacija - IUI) je jednostavna, brza i bezbolna metoda potpomognute oplodnje kojom se obrađeni uzorak spermatozoida (partnera ili donora) ubacuje direktno u matericu oko vremena ovulacije. Sandra Jovanović, savetnik za vantelesnu oplodnju i osnivač IVF centra, na Instagram profilu otkriva za koga jesta, a za koga nije ova procedura.

- Zašto inseminacija nije za svakog? Prvo, nije za one parove kod kojih žena ima problem sa jajovodima. To u stvari znači da ukoliko su jajovodi neprohodni, nema nikakve svrhe da radite inseminaciju. To je prva i osnovna stvar. Drugo, inseminacija nije za one parove kod kojih muškarac ima problem sa spermogramom. Ukoliko je spermogram loš, nema svrhe da radite inseminaciju - savetuje Sandra.

Osim toga, ukoliko imate više od 40 godina, vrlo verovatno je da će vam lekari preporučiti da odmah probate sa vantelesnom oplodnjom, da ne biste gubili vreme. Uspešnost inseminacije je u proseku oko 10 odsto, ali najviše zavisi od od toga u kom ste reproduktivnom dobu, kao i reproduktivnog potencijala.

Za koga jeste?

Postoji, međutim, velika grupa ljudi kojima je ova procedura zapravo namenjena, podseća Sandra.

Jeste da je uspešnost samo 10 odsto, ali je svakako ne bi trebalo zanemariti Foto: Shutterstock