Visoki skokovi šećera i insulina posle obroka bogatog ugljenim hidratima opterećuju pankreas, podstiču insulinsku rezistenciju, nagle padove energije i dugoročno povećavaju metabolički rizik.

Dobra vest je da postoje jednostavne, praktične strategije koje mogu ublažiti takve sokokove. Jedna od njih je jabukovo sirće, a na svom Instagram profilu Aleksandra Lišanin, nutricionista savetuje kako je najbolje da ga konzumirate. 

- Kliničke studije pokazuju da uzimanje jabukovog sirćeta pre obroka može smanjiti postprandijalni porast glukoze i insulina i doprineti stabilnijoj energiji posle jela. Nije terapija, ali jeste mali, pametan i dostupan alat koji lako možete uvesti u svakodnevicu. 

Ugljeni hidrati podižu nivo šećera u krvi. Što ih je više u obroku:

profimedia0312264421.jpg
Važno je napomenuti da sirće nije lek, već samo pametan alat za niži šećer i insulin Foto: Profimedia

Šta se dešava kada popijete sirće pre obroka?

  • do 30% manji skok šećera
  • do 25% manje insulina
  • energija je stabilnija posle jela
  • blaži skokovi šećera znače manji stres za pankreas.

Zašto jabukovo sirće ovako deluje?

Kako da koristite sirće?

- 1-2 kašike jabukovog sirćeta
- razblažite u čaši vode
- popijte 10-15 minuta pre obroka za manji skok šećera

Važno je napomenuti da sirće nije lek, već samo pametan alat za:

  • niži šećer
  • niži insulin
  • stabilniju energiju
  • bolju metaboličku kontrolu 
bol u stomaku
Jabukovo sirće može pomoći u smanjenju apetita, ali može izazvati i osećaj mučnine Foto: PerfectWave/Shutterstock

Kada su potrebne mere oprezan sa uzimanjem jabukovog sirćeta?

  • Istraživanja ukazuju na to da jabukovo sirće može usporiti brzinu kojom hrana napušta želudac. To može pogoršati simptome gastropareze i otežati regulaciju šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 1, navodi magazin Healthline. 
  • Jabukovo sirće može pomoći u smanjenju apetita, ali može izazvati i osećaj mučnine.
  • Sirćetna kiselina može oslabiti zubnu gleđ i dovesti do gubitka minerala i karijesa.

Takođe, neki lekovi mogu stupiti u interakciju sa jabukovim sirćetom:

  • Lekovi za dijabetes. Osobe koje koriste insulin ili lekove koji podstiču lučenje insulina i istovremeno konzumiraju sirće mogu imati opasno nizak nivo šećera u krvi ili kalijuma.
  • Lek za snižavanje nivo kalijuma u krvi. Uzimanje ovog leka u kombinaciji sa jabukovim sirćetom može dodatno previše sniziti kalijum.
  • Određeni diuretici. Neki diuretici dovode do izlučivanja kalijuma iz organizma. Da bi se sprečio preveliki pad nivoa kalijuma, ove lekove ne treba uzimati zajedno sa velikim količinama sirćeta.
stockphotoapplecidervinegaringlassbottleandfreshapplesonwoodenbackground220256785.jpg
Većina ljudi može bezbedno da konzumira umerene količine jabukovog sirćeta uz poštovanje određenih smernica Foto: Shutterstock

Kako bezbedno konzumirati jabukovo sirće?

Većina ljudi može bezbedno da konzumira umerene količine jabukovog sirćeta ukoliko se pridržava sledećih opštih smernica, navodi portal Healthline. 

  • Ograničite unos. Počnite sa malom količinom i postepeno povećavajte do najviše 2 supene kašike (30 mL) dnevno, razblažene u vodi, u skladu sa ličnom tolerancijom.
  • Smanjite izloženost zuba sirćetnoj kiselini. Pokušajte da sirće razblažite u vodi i pijete ga kroz slamčicu.
  • Isperite usta. Nakon konzumiranja isperite usta vodom. Da biste sprečili dodatno oštećenje gleđi, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što operete zube.
  • Razmislite o izbegavanju ako imate gastroparezu. Izbegavajte jabukovo sirće ili ograničite količinu na 1 kašičicu (5 mL) u vodi ili kao dodatak salati.
  • Obratite pažnju na alergije.Alergije na jabukovo sirće su retke, ali ako primetite alergijsku reakciju, odmah prestanite sa upotrebom i obratite se lekaru.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnoi karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Instagram: @aleksandra__lisanin/healthline.com/zdravlje.kurir.rs

