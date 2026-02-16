Slušaj vest

Visoki skokovi šećera i insulina posle obroka bogatog ugljenim hidratima opterećuju pankreas, podstiču insulinsku rezistenciju, nagle padove energije i dugoročno povećavaju metabolički rizik.

Dobra vest je da postoje jednostavne, praktične strategije koje mogu ublažiti takve sokokove. Jedna od njih je jabukovo sirće, a na svom Instagram profilu Aleksandra Lišanin, nutricionista savetuje kako je najbolje da ga konzumirate.

- Kliničke studije pokazuju da uzimanje jabukovog sirćeta pre obroka može smanjiti postprandijalni porast glukoze i insulina i doprineti stabilnijoj energiji posle jela. Nije terapija, ali jeste mali, pametan i dostupan alat koji lako možete uvesti u svakodnevicu.

Ugljeni hidrati podižu nivo šećera u krvi. Što ih je više u obroku:

veća je glukoza

viši je insulin

dolazi do pada energije

veći je rizik od insulinske rezistencije i dijabetesa

veći unos ugljenih hidrata znači veći metabolički stres.

Važno je napomenuti da sirće nije lek, već samo pametan alat za niži šećer i insulin Foto: Profimedia

Šta se dešava kada popijete sirće pre obroka? do 30% manji skok šećera

do 25% manje insulina

energija je stabilnija posle jela

blaži skokovi šećera znače manji stres za pankreas. Zašto jabukovo sirće ovako deluje? usporava pražnjenje želuca

sporija je apsorpcija glukoze

manja je potreba za insulinom

rezultat je mirnija glikemija posle obroka

Kako da koristite sirće? - 1-2 kašike jabukovog sirćeta

- razblažite u čaši vode

- popijte 10-15 minuta pre obroka za manji skok šećera

Važno je napomenuti da sirće nije lek, već samo pametan alat za:

niži šećer

niži insulin

stabilniju energiju

bolju metaboličku kontrolu

Jabukovo sirće može pomoći u smanjenju apetita, ali može izazvati i osećaj mučnine Foto: PerfectWave/Shutterstock

Kada su potrebne mere oprezan sa uzimanjem jabukovog sirćeta? Istraživanja ukazuju na to da jabukovo sirće može usporiti brzinu kojom hrana napušta želudac. To može pogoršati simptome gastropareze i otežati regulaciju šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 1, navodi magazin Healthline.

Jabukovo sirće može pomoći u smanjenju apetita, ali može izazvati i osećaj mučnine .

. Sirćetna kiselina može oslabiti zubnu gleđ i dovesti do gubitka minerala i karijesa.

Takođe, neki lekovi mogu stupiti u interakciju sa jabukovim sirćetom:

Lekovi za dijabetes. Osobe koje koriste insulin ili lekove koji podstiču lučenje insulina i istovremeno konzumiraju sirće mogu imati opasno nizak nivo šećera u krvi ili kalijuma.

Osobe koje koriste insulin ili lekove koji podstiču lučenje insulina i istovremeno konzumiraju sirće mogu imati opasno nizak nivo šećera u krvi ili kalijuma. Lek za snižavanje nivo kalijuma u krvi. Uzimanje ovog leka u kombinaciji sa jabukovim sirćetom može dodatno previše sniziti kalijum.

Uzimanje ovog leka u kombinaciji sa jabukovim sirćetom može dodatno previše sniziti kalijum. Određeni diuretici. Neki diuretici dovode do izlučivanja kalijuma iz organizma. Da bi se sprečio preveliki pad nivoa kalijuma, ove lekove ne treba uzimati zajedno sa velikim količinama sirćeta.

Većina ljudi može bezbedno da konzumira umerene količine jabukovog sirćeta uz poštovanje određenih smernica Foto: Shutterstock

Kako bezbedno konzumirati jabukovo sirće?

Većina ljudi može bezbedno da konzumira umerene količine jabukovog sirćeta ukoliko se pridržava sledećih opštih smernica, navodi portal Healthline.

Ograničite unos. Počnite sa malom količinom i postepeno povećavajte do najviše 2 supene kašike (30 mL) dnevno, razblažene u vodi, u skladu sa ličnom tolerancijom.

Počnite sa malom količinom i postepeno povećavajte do najviše 2 supene kašike (30 mL) dnevno, razblažene u vodi, u skladu sa ličnom tolerancijom. Smanjite izloženost zuba sirćetnoj kiselini. Pokušajte da sirće razblažite u vodi i pijete ga kroz slamčicu.

Pokušajte da sirće razblažite u vodi i pijete ga kroz slamčicu. Isperite usta. Nakon konzumiranja isperite usta vodom. Da biste sprečili dodatno oštećenje gleđi, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što operete zube.

Nakon konzumiranja isperite usta vodom. Da biste sprečili dodatno oštećenje gleđi, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što operete zube. Razmislite o izbegavanju ako imate gastroparezu . Izbegavajte jabukovo sirće ili ograničite količinu na 1 kašičicu (5 mL) u vodi ili kao dodatak salati.

. Izbegavajte jabukovo sirće ili ograničite količinu na 1 kašičicu (5 mL) u vodi ili kao dodatak salati. Obratite pažnju na alergije.Alergije na jabukovo sirće su retke, ali ako primetite alergijsku reakciju, odmah prestanite sa upotrebom i obratite se lekaru.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnoi karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.