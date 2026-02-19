Blago kisela sredina koja se stvara u ustima podstiče vagus nerv

Način na koji dišemo ne zavisi samo od pluća, već i od niza sitnih mehanizama u usnoj duplji, sinusima i nervnom sistemu. Jedna od neobičnijih, ali jednostavnih navika koja može da utiče na kvalitet disanja jeste bućkanje gazirane mineralne vode. Prema rečima stručnjaka, upravo se u toj kratkoj svakodnevnoj radnji krije zanimljiv fiziološki efekat.

Prof. dr Staniša Stojiljković, dugogodišnji profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i šef Katedre za ekološko inženjerstvo, objašnjava da se tokom bućkanja gazirane vode u ustima oslobađa ugljen-dioksid, koji zatim stvara blagu ugljenu kiselinu.

- Oslobađanjem ugljen-dioksida u usnoj duplji nastaje slaba ugljena kiselina koja stvara blago kiselu sredinu. Ona podstiče vagus nerv, koji ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma, ali i stimuliše kvalitetnije disanje kroz nos - objašnjava profesor na Instagramu.

Korist imaju i sinusi

Prema njegovim rečima, efekat se ne završava samo u ustima. Sličan proces, pod uticajem ugljen-dioksida, odvija se i u sinusima, gde dolazi do stvaranja azot-monoksida, supstance koja ima važnu ulogu u funkcionisanju disajnog i kardiovaskularnog sistema.

Sličan proces, pod uticajem ugljen-dioksida, odvija se i u sinusima Foto: Shutterstock

- U sinusima se, pod uticajem ugljen-dioksida, podstiče stvaranje azot-monoksida iz nitrita. Azot-monoksid je poznat kao važan imunomodulator respiratornog, a posebno kardiovaskularnog sistema. Zbog toga bućkanje gazirane vode može da doprinese kvalitetnijem disanju - navodi prof. dr Stojiljković.