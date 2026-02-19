Ako se masna jetra ne otkrije i ne leči, kod 20 do 30 odsto pacijenata stanje može da napreduje u upalu jetre, takozvani steatohepatitis. Vremenom to može dovesti do fibroze, odnosno stvaranja ožiljnog tkiva, a zatim i do ciroze i raka jetre.

- Oštećenje jetre ne pogađa samo ovaj organ, već je povezano i sa većim rizikom od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2, zbog čega je rano otkrivanje i promena životnih navika od ključnog značaja - ističe dr Vešović.