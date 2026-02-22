Slušaj vest

Internet stranice i apoteke prepuni su krema i gelova koji obećavaju "povlačenje vena" ili čak "trajni nestanak proširenih vena". Ova obećanja zvuče primamljivo, ali nisu medicinski utemeljena, a da bismo razumeli zaštoje to tako, potrebno je prvo objasniti kako vene uopšte funkcionišu, sugeriše za naš portal dr Dario Jocić, vaskularni hirurg. Za razliku od arterija, koje krv pod visokim pritiskom odvode od srca, vene imaju daleko teži zadatak, da krv iz nogu vrate nazad ka srcu, i to protiv sile gravitacije.

- Vene u nogama imaju unutrašnje zaliske, male "ventile", koji se otvaraju i zatvaraju kako bi krv tekla samo u jednom smeru i to naviše, ka srcu. Uz pomoć rada mišića potkolenice, koji deluju kao pumpa, zdrave vene uspešno savladavaju gravitaciju. Problem, međutim, nastaje kada ti zalisci oslabe ili prestanu da se zatvaraju kako treba - navodi dr Jocić.

Zašto nastaju proširene vene?

Kada venski zalisci postanu nefunkcionalni, deo krvi se vraća unazad i zadržava u veni. Vremenom, vena se širi, zid postaje slabiji, a krvni sud vidljiv pod kožom. Tako nastaje proširena vena.

Kada je vreme za pregled? Težina u nogama, osećaj napetosti, peckanje, noćni grčevi ili otoci oko članaka, sve su to rani znaci hronične venske bolesti. Posebno je važno obratiti pažnju ako se simptomi pojačavaju tokom dana ili nakon dugog sedenja i stajanja, upozorava dr Jocić.

- Najčešći faktori rizika uključuju naslednu sklonost ka slabijem vezivnom tkivu, dugotrajno stajanje ili sedenje, trudnoću i hormonske promene, gojaznost, fizičku neaktivnost i starenje. Važno je razumeti da su proširene vene hronična bolest venskog sistema, a ne kožna bolest - naglašava naš sagovornik.

Proširene vene su hronična bolest venskog sistema, a ne kožna bolest Foto: Shutterstock

Osećaj lakših nogu ne znači da su vene zdravije

Kreme i gelovi protiv proširenih vena najčešće sadrže sastojke poput mentola, kamfora, ekstrakta divljeg kestena ili heparinoida. Oni mogu da imaju određeni efekat, ali ne onaj koji pacijenti očekuju.

- Ovi preparati mogu privremeno da smanje osećaj težine, umora ili blagog otoka, jer hlade kožu ili blago poboljšavaju mikrocirkulaciju. Međutim, oni ne dopiru do vene u dubini, niti mogu da poprave oštećene zaliske - kaže dr Jocić.

Drugim rečima, efekat je simptomatski. Sredstva koja se mažu po koži deluju na osećaj, ne i na uzrok bolesti.

Zašto kreme ne mogu da poprave zaliske u veni

Ključni problem kod proširenih vena nalazi se unutar krvnog suda. Zalisci su smešteni duboko u venskom sistemu, a ne na površini kože. Prema rečima našeg sagovornika, sa medicinske tačke gledišta, postoje tri nepremostive prepreke.

- Pre svega, koža je barijera. Aktivne supstance iz krema ne mogu u terapijskim koncentracijama da prodru do zida vene. Drugo, zalisci su mehanička struktura - kada jednom izgube funkciju, ne mogu se "regenerisati" mazanjima. I treće, venski pritisak ostaje isti - čak i ako koža deluje "zategnutije", patološki tok krvi se ne menja. Ovu činjenicu potvrđuju i međunarodne smernice za lečenje hronične venske insuficijencije, koje lokalne preparate ne navode kao terapiju koja menja tok bolesti - naglašava dr Jocić.

Kada vene jednom izgube funkciju, ne mogu se "regenerisati" mazanjima Foto: Shutterstock

Šta medicina danas može da uradi?

Savremena vaskularna medicina raspolaže metodama koje ciljano rešavaju uzrok problema:

kompresivona terapija (medicinske čarape)

skleroterapija

lasersko i radiofrekventno zatvaranje vena

hirurško lečenje u odabranim slučajevima

- Pravi terapijski pristup zavisi od stadijuma bolesti i individualnog stanja pacijenta. Zato je pregled kod vaskularnog hirurga nezamenljiv - ističe dr Jocić.

Kada kreme ipak imaju smisla?

Iako ne leče proširene vene, kreme i gelovi mogu da imaju pomoćnu ulogu:

kod osećaja umora i težine u nogama

kao dodatak kompresivonoj terapiji

tokom letnjih meseci, kada su simptomi izraženiji

- Važno je znati da one nisu zamena za dijagnozu i adekvatno lečenje. Ako bismo mogli da popravimo zaliske unutar krvnog suda kremom koja se maže od spolja na kožu, vaskularna hirurgija ne bi postojala - zaključuje dr Dario Jocić.