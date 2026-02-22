Slušaj vest

Neverstvo je tema o kojoj se retko govori otvoreno, a ipak je, prema istraživanjima, prisutno u velikom broju partnerskih odnosa. Nedavni bilbord u Zrenjaninu, sa porukom upućenom oženjenom muškarcu i potpisom "trudna sam", samo je podsetio koliko su pitanja vernosti, odgovornosti i slobode složena i bolna. Šta zapravo stoji iza prevare i da li je ona posledica nedostatka ljubavi ili lične odluke, objašnjava klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin.

- Izvesna istraživanja pokazala su da je približno 55 odsto odraslih osoba u nekom trenutku počinilo prevaru. Ono što je daleko interesantnije jeste podatak da je čak 90 odsto ljudi maštalo o drugim osobama u različitim periodima braka ili partnerskog odnosa - ističe psihoterapeut i navodi devet najčešćih razloga zašto varamo u emotivnim vezama.

Istraživačke prevare - Neke prevare su isključivo istraživačke prirode i u funkciji su ispitivanja izdržljivosti sopstvene veze i provere da li sa strane možemo naći bolji seks, razgovor, druženje… Ako se uverimo da ne možemo, sigurniji smo u odnos koji već imamo. Zvuči sebično, ali mnogi se upuštaju u aferu da bi videli da li bi im sa nekim drugim bilo bolje. Dakle, vole da testiraju svoju vezu pre nego što ona postane "ozbiljna".

Osvetničke prevare - Vrlo su česte prevare kojima nanosimo osvetu partneru za određenu povredu ili uvredu. Nekada na saznanje ili priznanje o prevari reagujemo prevarom.

Avanturističke prevare - Neke osobe imaju potrebu da stalno ispituju svoje granice, mogućnosti, da proživljavaju nove i drugačije stvari, stiču nova iskustva.

Prevare za lakši izlazak iz veze - Prevara nekima može da služi kao odskočna daska za izlazak iz veze kojom nisu zadovoljni, a imaju poteškoće da je prekinu.

Prevara nekima može da služi kao odskočna daska za izlazak iz veze Foto: Shutterstock

Prevare zbog monotonije - Kada postane dosadno u vezi ili braku, neke osobe su sklone varanju kako bi se izborili sa ovim osećanjima i nastavili dalje sa svojim partnerom.

Prevare zbog osećanja poželjnosti - To su prevare koje imaju za cilj da se osoba u vezi ponovo oseti poželjno i privlačno, jer se iz nekog razloga ne oseća više tako. Zanima ih jesu li još uvek atraktivni, dobri ljubavnici. Spas za svoj uspavani libido vide jedino u prevari.

Prevare kojima nadoknađujemo propušteno - Nekada osoba smatra da je propustila ili propušta nova emotivna i seksualna iskustva sa drugima, pa prevarama želi da nadoknadi propušteno.

Prevare protiv potčinjenosti partneru - Neka neverstva imaju za cilj da umanje strah od bliskosti i od toga da ne postanemo potpuno potčinjeni partneru.

Prevara zbog "genetike" - Brojne studije pokazuju da ako je roditelj bio neveran, dvostruko je veća verovatnoća da će i dete da prevari partnera, nego kod dece čiji su roditelji bili verni, jer se dete često ponaša onako kako je učilo od roditelja. Zato je ključno roditeljsko objašnjenje neverstva. Roditelji nekada pokušavaju da opravdaju svoje ponašanje i da prikažu prevaru kao prihvatljivo ponašanje, što utiče na uverenja i ponašanje njihove dece da kasnije ne vide ništa loše u varanju svog partnera.

Brojne studije pokazuju da ako je roditelj bio neveran, dvostruko je veća verovatnoća da će i dete da prevari partnera Foto: Tomas Anderson / Panthermedia / Profimedia

- Nijedna od navedenih vrsta prevara ne znači da ne postoji drugačiji način da zadovoljimo određene potrebe, rešimo probleme i konflikte. Uvek možemo da radimo na sebi i da otvoreno razgovaramo sa partnerom o svim opasnostima koje bi mogle da ugroze našu vezu - savetuje naša sagovornica.

Da li ćemo varati u vezi zavisi od brojnih faktora kao što su: zadovoljstvo u vezi, privrženost, naša snaga samokontrole, karakter…

- Najbitnije je da shvatimo da je vernost stvar odluke, a ne stvar naših osećanja. Zato, psihoterapeut Albert Elis predlaže da napravimo analizu dobiti i štete koju prevara nosi. Trebalo bi da zabeležimo na papiru razloge "za i protiv" prevare, pa kada saberemo, znaćemo na čemu smo i šta nam je činiti. Ova vrlo jednostavna tehnika može da nam pomogne da rasvetlimo svoje motive, uvidimo da li postoje neki problem u vezi, da li je prevara jedino i najbolje rešenje i šta sve možemo izgubiti, a šta dobiti prevarom - poručuje Marija Benin.