Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, ali samo uz prave nutrijente

Masna jetra se često pominje kao posledica savremenog načina života, ali mnogo ređe se govori o tome šta bi konkretno trebalo staviti na tanjir da bi ovaj organ radio bez opterećenja. Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, ali samo ako joj obezbedimo prave nutrijente. Nutricionista Jovana Srejić Ferluga objašnjava za naš portal koje namirnice posebno pogoduju njenoj funkciji i koje bi trebalo da postanu deo svakodnevne ishrane, ali i skreće pažnju na one koje bi trebalo izbegavati.

- Za početak dođite do zdrave telesne težine i unosite dovoljno tečnosti, što je osam ili više čaša na dan, u zavisnosti od više faktora. Osnovna uloga jetre je da eliminiše razne štetne materije. Olakšajte joj posao dovoljnim unosom dijetnih vlakana koji će apsorbovati deo štetnih materija već u crevima. Odlični izvori dijetnih vlakana su sveže povrće i voće, kao i proizvodi od celog zrna žitarica - sugeriše naša sagovornica.

Koje namirnice su posebno zdrave za jetru? Zeleno lisnato povrće , jer je odličan izvor vitamina K.

, jer je odličan izvor vitamina K. Mahunarke (pasulj, grašak, sočivo), rogač, ovas, jezgrasto voće i semenke obavezno uključite u jelovnik zbog visokog sadržaja arginina koji pomaže u detoksikaciji.

(pasulj, grašak, sočivo), rogač, ovas, obavezno uključite u jelovnik zbog visokog sadržaja arginina koji pomaže u detoksikaciji. Šargarepa, celer, cvekla, jabuke, kruške, kivi, citrusi , proklijala pšenica su izvori snažnih antioksidanata, tako da svakodnevno unosite sokove sa ovim super sastojcima.

, proklijala pšenica su izvori snažnih antioksidanata, tako da svakodnevno unosite sokove sa ovim super sastojcima. Izvori selena su nezaobilaze za zdravu jetru. Tu spadaju beli i crni luk, plodovi mora, alge, pirinač .

. Izvori proteina ( meso, riba, jaja, mahunarke ) su ujedno i izvori metionina ključnog za detoksikaciju.

) su ujedno i izvori metionina ključnog za detoksikaciju. Esencijalne masne kiseline ćete uneti kroz ribu (tuna, losos, haringa, skuša, sardine, pastrmka), sveže mleveno seme lana, avokado, kvalitetna hladno ceđena ulja (probajte lešnikovo, bademovo, susamovo ulje). Ova važna ulja neophodna su za zdrave membrane ćelija.

Zdrave masti su neophodne su za zdrave membrane ćelija Foto: Shutterstock

Prirodna jedinjenja sumpora, koja se nalaze u jajima, belom i crnom luku, praziluku, brokoliju, karfiolu, kupusu i prokelju , su još jedna ključna komponenta bez koje jetra ne može efikasno da obavlja detoksikaciju.

, su još jedna ključna komponenta bez koje jetra ne može efikasno da obavlja detoksikaciju. Vitamini B grupe često nedostaju u situaciji kada jetra metaboliše veće količine alkohola i toksina. Zato unosite inaktivisan kvasac, ali i semenke suncokreta, bademe, kikiriki , pinjole, susam, heljdu i braon pirinač.

, pinjole, susam, heljdu i braon pirinač. Holin je neophodan za efikasno metabolisanje masti u telu. Zato obavezno (pogotovo ako preterate sa unosom masne hrane) jelovnik obogatite sojom, žumancima, inaktivisanim kvascem, ribom, karfiolom, zelenom salatom, kupusom, sočivom, leblebijama i braon pirinčem.

Holin (vitamin B4) ćete naći u soji, žumancima, inaktivisanom kvascu, ribi, karfiolu, zelenoj salati... Foto: Shutterstock

Šta izbegavati?

- Sa druge strane izbegavajte hranu koja brzo podiže nivo šećera u krvi, pre svega šećer i belo brašno, isključite namirnice koje sadrže zasićene i trans masnoće (crvena mesa, mesne prerađevine, pekarski i konditorski proizvodi, margarin) i izbegavajte alkohol ili ograničite unos na dva pića, povremeno ne svakodnevno - savetuje nutricionista.

Opominje i da predoziranje određenim suplementima takođe oštećuje jetru.

- Nemojte uzimati suplemente bez prethodnog savetovanja sa doktorom, jer visoke doze pojedinih vitamina mogu da budu štetne za jetru. Jedan od vitamina koji u megadozama može da uzrokuje štetu je vitamin A - poručuje Jovana Srejić Ferluga.