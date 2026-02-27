Slušaj vest

O hemoroidalnoj bolesti govorimo tek kada se jave simptomi – poput neprijatnosti i svraba u predelu anusa, krvarenja tokom ili nakon pražnjenja creva, kao i prolapsa, odnosno ispadanja hemoroida. Tek tada bezazlena anatomska pojava prelazi u stanje koje zahteva pažnju i, po potrebi, lečenje.

Razgovarali smo sa dr Mladenom Miloševićem, specijalistom opšte hirurgije, o tome da li postoje specifične grupe ljudi koje su podložnije razvoju ovog problema i šta su faktori rizika osim genetike.

- Hemoroidi su posebne vaskularne strukture u završnom debelom crevu, koje imaju i bitnu ulogu u regulisanju fine kontinencije odnosno potpomažu zadržavanje stolice . Nastanku hemoroidalne bolesti su posebno podložne osobe koje dugo sede, trudnice, osobe koje imaju problem sa neredovnim pražnjenjem, osobe koje dugo sede na wc šolji - objašnjava dr Milošević.

Nedavno je objavljena studija, koja je pokazala da su osobe koje sede na wc šolji duže od 10 minuta u povećanom riziku da dobiju hemoroidalnu bolest u odnosnu na osobe koje to ne rade.

Hemoroidi su otečene vene u predelu anusa i rektuma koje mogu izazvati bol, svrab i krvarenje Foto: Shutterstock

Koji su najčešći simptomi problema sa hemoroidima? - Najčešći simptomi hemoroidalne bolesti su osećaj nelagodnosti oko anusa, pacijenti opisuju i osećaj “pečenja", “žarenja", čest simptom je i krvarenje posle stolice i to, ili na toalet papiru ili u samoj stolici, takođe i ispadanje odnosno prolaps hemoroida - objašnjava dr Milošević.

Za I i II stadijum bolesti nije neophodna operacija

Probemi sa hemoroidima se dijagnostikuju proktološkim pregledom.

- To podrazumeva kompletni pregled anusa, analnog kanala i završnog rektuma, a podrazumeva i obaveznu anoskopiju - specijalni endoskopski pregled završnog debelog creva, a sve u cilju da se postavi pravi stadijum hemoroidalne bolesti, kako bi se zatim indikovala i adekvatna terapija shodno stadijumu bolesti - kaže naš sagovornik.

Za lečenje I i II stadijuma hemoroidalne bolesti nije neophodno operativno lečenje.

- Prvi stadijum je onaj gde hemoroidi daju samo simptome u vidu nelagodnosti i/ili krvarenja, II stadijum je kada hemoroidi ispadaju iz analnog kanala ali se sami vrate. Dakle, u prva dva stadijuma je moguće postići izlečenje konzervativnom terapijom, tj. primenom lokalnih masti, čepića i upotrebom lekova na bazi diosmina. III i IV stadijum su za operativno lečenje. III stadijum je kada je osoba prinuđena da vraća hemoroide nazad posle stolice, a IV stadijum je kada su hemoroidi non stop van analnog kanala i ne mogu se vratiti.

Osobe koje sede na wc šolji duže od 10 minuta u povećanom riziku da dobiju hemoroidalnu bolest u odnosnu na osobe koje to ne rade Foto: Shutterstock

Najčešće zablude pacijenata

Glavna zabluda koju pacijenti imaju je da često misle da od hemoroida može nastati rak debelog creva, što nije tačno. Međutim, važno je da se svako krvarenje shvati ozbiljno i da se ne pripisuje odmah bez pregleda hemoroidima.

- Od hemoroida ne nastaje kancer debelog creva, ali je pogrešno da se svako krvarenje iz debelog creva “pripiše” samo hemoroidima, pa je zato neophodan pregled koloproktologa - hirurga koji se usko bavi ovom patologijom, da se uradi navedeni proktološki pregled, a potom i kolonoskopija, tj. pregled kompletnog debelog creva, posebno kod osoba, koje imaju genetsku predispoziciju ili druge simptome poput promene habitusa pražnjenja ili bolova u trbuhu - pojašnjava hirurg.

Savet za prevenciju je redovna fizička aktivnost, izbegavanje dugog sedenje, a posebno izbegavavanje duga+og sedenja na wc šolji Foto: Shutterstock

Ako se ne leče na vreme, može doći do uklještenja i fisure anusa

Ukoliko se problemi sa hemoroidima ne leče na vreme ili adekvatno, mogu da dovedu do dodatnih komplikacija.

- Glavni problem jeste kod obilnijeg krvarenja, koje može dovesti do sekundarne anemije. Takođe, ukoliko se ne leče na vreme, može doći i do njihove tromboze i uklještenja, što su izuzetno bolna stanja. Neki pacijenti, zbog stalnog prolabiranja hemoroida, posebno u kombinaciji sa tvrdom stolicom, mogu dobiti i dodatni problem sa fisurom anusa, što je rascep na anokutanom prelazu, koji daje oštre bolove posle stolice i predstavlja proktološko stanje, koje zahteva poseban pristup i lečenje.

Zrave navike svakako su najbolji način za prevenciju ovog zdravstvenog problema.

- Pre svega, moramo voditi računa o zdravim navikama u smislu upotrebe hrane sa puno vlakana, unositi više voća, povrća, žitarica, tečnosti i tako održavati stolicu mekšom i imati je što redovnije, idealno svakodnevno. Takođe, izbaciti iz upotrebe ljutu, kiselu i previše začinjenu hranu, kao i alkoholna pića. Savet je baviti se i redovnom fizičkom aktivnošću, izbegavati dugo sedenje, a posebno izbegavati duga sedenja na wc šolji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.