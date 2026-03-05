Nove tehnologije i savremeni izvori energije olakšavaju rad urologa, ali ono što je još važnije, lečenje pacijenata čine bezbednijim i efikasnijim

Napredne tehnologije u medicini podrazumevaju lečenje minimalno invazivnim i preciznim metodama, što smanjuje bol i vreme oporavka.

O savremenim i aktuelnim tehnologijama u urologiji razgovaramo s dr Nikolom Lukačem, urologom.

- Napredak i tehnološki pomaci su deo našeg svakodnevnog života - vozimo automobile s naprednim bezbednosnim sistemima, telefoni nam danas, kao računari i televizori, poseduju smart tehnologiju. Ono što u stručnom, svakodnevnom radu danas koristimo, na početku moje karijere je bilo ili u povoju, ili nije postojalo. Svakako da nove tehnologije i savremeni izvori energije olakšavaju rad urologa, ali ono što je još važnije, lečenje pacijenata čine bezbednijim i efikasnijim.

Možete li nam navesti u lečenju kojih stanja i oboljenja je najveći napredak?

- Laser visoke snage, tzv. haj pauer holmijum laser, koji danas koristimo u lečenju veoma čestih problema, na primer, razbijanju kamena u bubregu ili operaciji uvećane prostate, čine ove procedure daleko efikasnijim i sigurnijim. Takva sofisticirana oprema visoke tehnologije omogućava razbijanje kamena u bubregu na najsitnije čestice, tako da i veliko i tvrdo kamenje bude razbijeno u jednoj intervenciji. Istakao bih i posebnu prednost korišćenja lasera magneto u operaciji uvećanja prostate jer postiže efekat perfektne hemostaze, a to je zaustavljanje krvarenja prilikom operacije. Preciznost sečenja i snaga lasera uz takvu hemostazu omogućava brzu i efikasnu operaciju uvećane prostate bez obzira na njenu veličinu. Istom tehnologijom operišemo itumore u mokraćnoj bešici, kao i suženja mokraćne cevi. To znatno skraćuje boravak u bolnici nakon operacije, a postoperativni oporavak pacijenta je mnogo brži.

Kamen u bubregu je čest zdravstveni problem koji može da izazove intenzivan bol i dovede do ozbiljnih komplikacija Foto: Shutterstock

Navodite operaciju uvećane prostate, koliko je to čest problem kod muškaraca i ima li alternative operaciji?

- Mi urolozi kažemo da skoro nema muškarca koji u određenom životnom dobu neće imati tegobe s mokrenjem kao posledicu uvećane prostate. Kod nekoga se to javi ranije, već u petoj deceniji života, a kod nekog kasnije. Ukoliko medikamentozno lečenje ne daje adekvatan terapijski odgovor ili ispoljava neželjena dejstva kao posledicu hormonskog uticaja, svakako se savetuje operacija. Ukoliko sama veličina prostate to dozvoljava, osim pomenute i efikasne laserske operacije, kod nekih pacijenata koristimo ubrizgavanje vodene pare u tkivo prostate, posebnim rezuum aplikatorom i uređajem, što može biti efikasno rešenje u biranim slučajevima.

Uvećana prostata može da utiče i na seksualnu funkciju, izazivajući smanjen libido i erektilne smetnje Foto: Shutterstock

Koja su to još stanja u kojima savremeni izvori energije zamenjuju upotrebu lekova?

- Problem postizanja i očuvanja erekcije muškaraca je tema o kojoj se sve manje ćuti. Zahvaljujući lekovima iz grupe PDE 5 inhibitora, mnogi od pacijenata imaju značajnije poboljšanje. Međutim, najaktuelnije terapijske mogućnosti u vidu regenerativne terapije penisa daju dugoročnije rezultate.Terapija zvučnim udarnim talasima aparatima najnovije generacije ima efekat obnavljanja vaskularne mreže, kao i pravljenje novih krvnih sudova u procesu neoangiogeneze. To je, slobodno možemo reći, hit u svetu. Ta terapija se stručno naziva Li SWT terapija i njena prednost je što je potpuno bezbedna, bezbolna i obavlja se ambulantno. Zato su naši pacijenti izuzetno zahvalni nakon sprovedene terapije, a neretko i njihove partnerke izražavaju reči zahvalnosti.