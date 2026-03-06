Kod artroze se smanjuje količina hijaluronske kiseline u zglobu, što povećava trenje i bol

Iako mnogi veruju da je bol u zglobovima samo posledica godina ili većeg napora, u velikom broju slučajeva uzrok je artroza, degenerativno oštećenje zglobne hrskavice. Reumatolog dr Ivica Jeremić objašnjava da se artroza razvija kada se hrskavica u zglobu postepeno troši i gubi svoju zaštitnu funkciju.

- Bol u kolenu, kuku ili ramenu jedan je od najčešćih razloga zbog kog se pacijenti javljaju reumatologu. Taj bol najčešće potiče od oštećenja hrskavice zgloba ili, kako mi lekari kažemo, artroze. Srećom, postoji efikasno rešenje za ovakve probleme, a to su injekcije hijaluronske kiseline koje se ubrizgavaju direktno u zglob i nakon toga mogu obezbediti period bez tegoba u trajanju od šest do dvanaest meseci - navodi dr Jeremić.

Nije samo posledica godina Artroza se često vezuje za starenje, ali nije samo posledica godina. Na njen nastanak utiču i drugi faktori, kao što su: * dugotrajno opterećenje zglobova * povrede * gojaznost * genetska predispozicija * deformiteti zglobova * slabost mišića oko zgloba

Artroza je najčešća degenerativna bolest zglobova i najčešće pogađa kolena, kukove, ramena, skočne zglobove, odnosno zglobove koji svakodnevno trpe najveće opterećenje. Kako se hrskavica troši, smanjuje se njena sposobnost da ublaži pritisak između kostiju, pa pokret postaje bolan, a zglob ukočen.

Tipični simptomi su bol pri kretanju, osećaj zatezanja ili ukočenosti ujutru, kao i smanjena pokretljivost zgloba. Tegobe se obično pogoršavaju tokom vremena, naročito ako se zglob dodatno opterećuje.

Kako deluje hijaluronska kiselina u zglobu

Hijaluronska kiselina je prirodna supstanca koja se inače nalazi u sinovijalnoj tečnosti u zglobovima. Njena uloga je da omogućava glatko klizanje zglobnih površina i da deluje kao svojevrsni "amortizer" koji ublažava opterećenje tokom pokreta, izjavila je ranije za naš portal prim. dr sci. med. Jelena Aleksić, fizijatar-reumatolog.

Osobe s blagim do umerenim osteoartritisom kolena, kukova, ramena i skočnih zglobova su najčešće oni koji imaju korist od hijaluronskih injekcija Foto: Shutterstock

- Kod osoba sa artrozom količina i kvalitet ove supstance se smanjuju, zbog čega se povećava trenje u zglobu i pojačavaju bol i upala. Ubrizgavanje hijaluronske kiseline ima za cilj da nadoknadi taj nedostatak i poboljša podmazivanje zgloba. Zahvaljujući tome, pokretljivost može da se poboljša, bol da se smanji, a svakodnevne aktivnosti postanu lakše - navodi dr Aleksić.

Kombinacija s drugim terapijama

Terapija hijaluronskim injekcijama može da se kombinuje s drugim medikamentoznim i nemedikametoznim vidovima lečenja. U praksi se često primenjuje sa nesteroidnim antireumaticima, analgeticima, miorelaksansima ili sa terapijama koje se aplikuju u zglob, kao sto je plazma bogata trombocitima (PRP terapija).