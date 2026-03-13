Ne lečite broj na aparatu čuvajte zdravlje svog očnog živca jer glaukom polako krade vid, često bez simptoma

Mnogi ljudi veruju da očni pritisak prikazan na aparatu daje konačnu sliku o zdravlju njihovih očiju, ali realnost je znatno složenija. Očni živac je osetljiv organ čija otpornost i funkcija zavise od brojnih faktora, uključujući cirkulaciju, anatomske karakteristike oka i genetsku predispoziciju. Sam očni pritisak ne govori dovoljno o mogućem oštećenju, ključna je celokupna procena stanja očnog živca, koja uključuje i praćenje oscilacija pritiska tokom dana i napredne dijagnostičke tehnologije.

Povodom Svetske nedelje borbe protiv glaukoma, želim da vam predstavim ovu bolest onakvom kakvu je mi vidimo „iza mikroskopa“ – ne kao prostu statistiku, već kao biološku borbu za očuvanje svetla - navodi za naš portal dr Siniša Babović, oftalmolog.

Zašto „21“ nije garancija sigurnosti za očni pritisak

Dugo je u medicini važio kriterijum da je očni pritisak do 21 mmHg normalan. Ipak, oko nije uniformni sistem, svaki očni živac ima sopstvenu otpornost, pa isti pritisak može izazvati različite posledice kod različitih osoba.

- Postoji fenomen koji zovemo normotenzivni glaukom. To su situacije gde pacijent ima „idealan“ pritisak od 14 ili 15 mmHg, a njegov očni živac ipak nepovratno propada. Obično se pacijenti pitaju zašto? Zato što je za to konkretno oko, zbog loše cirkulacije ili krhke anatomije, čak i taj nizak pritisak previsok. S druge strane, imamo ljude sa „visokim“ pritiskom koji nikada ne razviju bolest.

Glaukom je bolest oka koja oštećuje očni živac i može dovesti do gubitka vida

Ne leči se broj koji pokazuje aparat, već samo oko kao celina. Suština terapije je određivanje individualnog „ciljnog pritiska“, odnosno nivoa očnog pritiska pri kojem očni živac više ne gubi nervna vlakna.

Zašto je važno 24-časovno praćenje pritiska

Zamislite da krvni pritisak proveravate samo jednom u tri meseca, i to uvek u isto doba dana. Takvo merenje ne bi pokazalo šta se dešava u trenucima stresa, tokom sna ili odmah nakon buđenja. Slična situacija je i sa očnim pritiskom.

- Očni pritisak varira tokom čitavog dana. Kod mnogih pacijenata najveća povećanja javljaju se u ranim jutarnjim satima, dok još leže u krevetu. Ako oftalmolog pritisak meri uvek u podne, dobija samo „snimak“ jednog mirnog trenutka, dok se stvarne promene mogu odvijati neprimećeno, tokom noći i sna. Zato je u ozbiljnoj dijagnostici glaukoma važno pratiti dnevne krive očnog pritiska i koristiti savremenu OCT tehnologiju koja može da otkrije i najsitnije promene, merljive u mikronima - objašnjava dr Babović.

Često se kaže da se glaukom „nasleđuje“, ali se retko objašnjava pravo značenje te tvrdnje. Ne nasleđuje se sama bolest kao neizbežna sudbina, već određene anatomske osobine oka koje mogu povećati sklonost ka njenom razvoju.

Vaša genetika određuje: Propustljivost mikro-filtera: Kakav je vaš sistem za odvod tečnosti iz oka (trabekularna mreža). Kod nekih ljudi, taj filter je genetski programiran da se „začepi“ ili istroši brže nego kod drugih.

Kakav je vaš sistem za odvod tečnosti iz oka (trabekularna mreža). Kod nekih ljudi, taj filter je genetski programiran da se „začepi“ ili istroši brže nego kod drugih. Biomehaniku beonjače i živca: Koliko je „tvrd“ ili „fleksibilan“ spoj vašeg očnog živca sa ostatkom jabučice. Kod nekih porodica, očni živac je prirodno osetljiviji na mehanički stres.

Stres može povisiti očni pritisak i pogoršati tok glaukoma

Danas, zahvaljujući napretku nauke, znamo da porodična istorija nije samo podatak u kartonu. Ako je neko u vašoj porodici izgubio vid ili koristio kapi, vi nosite isti biološki nacrt. To je znak da morate početi sa skriningom mnogo ranije, jer genetika određuje koliko će bolest biti agresivna. Vaše porodično stablo je vaš najraniji dijagnostički alat.

Kradljivac koji deluje u tišini

Glaukom je izuzetno vešt u skrivanju. On ne izaziva bol, crvenilo ili nagli pad vida u ranim fazama. On „krade“ vid sa periferije, polako sužavajući vaše vidno polje.

- Naš mozak ima fascinantnu, ali u ovom slučaju opasnu sposobnost da „popuni rupe“. Kada deo vida nestane, mozak koristi informacije iz okoline da docrta sliku koja nedostaje. Pacijent objektivno ne primećuje ništa sumnjivo sve dok ne izgubi ogroman procenat nervnih vlakana. Tek tada, kada se slika suzi na „tunel“, ljudi shvate da nešto nije u redu. Nažalost, šteta koja je tada nastala je trajna.

Dijagnoza kao savezništvo, a ne kao kraj

Današnja medicina nudi neverovatne mogućnosti od kapi koje se koriste jednom dnevno, preko savremenih laserskih intervencija (SLT) koje su bezbolne i traju par minuta, do minimalno invazivnih operacija. Ali, najmoćniji alat koji imamo jeste vreme.

Merenje očnog pritiska je važan deo pregleda kod oftalmologa, jer povišen pritisak u oku predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za razvoj glaukoma

- Ne treba lečiti samo broj koji pokaže aparat, već čuvati zdravlje očnog živca, jer vid nije nešto što se podrazumeva, već dragocen resurs koji se može postepeno trošiti, često neprimetno; zato je važno na pregledima biti proaktivan, ne zadovoljiti se samo usputnim merenjem očnog pritiska, već tražiti detaljan pregled očnog živca i uzeti u obzir porodičnu istoriju, kako bi se sačuvala jasnoća i širina vida tokom celog života - kaže za kraj dr Siniša Babović.

