Hormoni štitaste žlezde imaju ključnu ulogu u regulaciji bazalnog metabolizma, telesne kompozicije, insulinske osetljivosti i centralne regulacije apetita

Ako ste nakon operacije primetili promene koje vam niko nije objasnio niste sami. Doktorka Olga Ličina, kinički nutricionista, na svom Instagram nalogu pojasnila je zbog čega nakon ove intervencije može doći do povećanja telesne mase.

Porast telesne mase nakon tireoktomije (operacije uklanjanja štitaste žlezde) nije uvek posledica povećanog unosa kalorija niti „nedostatka discipline“.

- Hormoni štitaste žlezde imaju ključnu ulogu u regulaciji bazalnog metabolizma, telesne kompozicije, insulinske osetljivosti i centralne regulacije apetita. T3 hormon utiče na mitohondrijalnu potrošnju energije, termogenezu i oksidaciju masti. Nakon tireoktomije, organizam postaje u potpunosti zavisan od supstitucione terapije, koja ne može u potpunosti imitirati fiziološku funkciju štitaste žlezde - objašnjava dr Lišanin.

Supstituciona terapija

Ako hormonska terapija nije idealno podešena, telo troši manje kalorija nego ranije.

Levotiroksin ( sintetički oblik hormona štitaste žlezde T4) ne imitira u potpunosti prirodnu funkciju štitaste žlezd:

periferna konverzija T4 u T3 varira

TSH u „referentnom opsegu“ ne znači nužno optimalan metabolički odgovor

Rezultat može biti niža potrošnja energije u mirovanju.

Promena telesne kompozicije

Porast telesne mase ne znači uvek porast masnog tkiva.

- Studije pokazuju smanjenje mišićne mase, povećano zadržavanje tečnosti i promenjen odnos masnog i nemasnog tkiva, čak i kada kalorijski unos ostaje isti. Na vagi se povećava broj, iako kalorisjki unos ostaje isti - kaže dr Lišanin.

Uticaj drugih hormona

Smanjena insulinska osetljivost i sporija oksidacija ugljenih hidrata mogu doprineti lakšem taloženju energije, naročito kod sedentarnog načina života.

- Hormoni štitaste žlezde utiču na leptin (poznat i kao homon sitosti), grelin (hormon gladi) i centralnu regulaciju apetita. Disbalans može dovesti do kasnijeg oseaja sitosti i potrebe za energetskom hranom.

Dodatno, TSH u referentnom opsegu ne znači nužno optimalan metabolički odgovor, jer periferna konverzija T4 u T3 varira među pojedincima.

Hormonski disbalans može uticati i na leptin, grelin i osećaj sitosti, dok stres, umor i dijagnoza menjaju odnos prema hrani i telu.

Psihološki faktor se često zaboravlja

Dakle, porast telesne mase nakon tireoktomije nije neuspeh pacijenta, već signal da je potreban individualizovan pristup terapiji, ishrani i očuvanju mišićne mase.

- Operacija, dijagnoza, stres i umor menjaju odnos prema hrani. Zato ne zaboravite da sve ovo nije samo pitanje discipline. Imate drugačiji odnos prema telu, možete smanjiti kalorijski unos, a da problem i dalje postoji. Zato je neophodno individualno podešavanje terapije, ishrane i očuvanje mišićne mase.