Godinama slušamo savete o pravilnoj ishrani, brojanju kalorija i izboru "zdravih" namirnica. Ipak, paradoks je da gojaznost i metaboličke bolesti nikada nisu bile rasprostranjenije. Nutricionista Branka Mirković objašnjava za naš portal da je jedan od razloga to što se predugo držimo starih modela razmišljanja o ishrani, u kojima se pre svega računa količina hrane, a mnogo manje njen stvarni efekat na organizam

- Analizirajući i radeći na novoj, takozvanoj realnoj piramidi ishrane, stalno dobijam podatke i naučne analize koje potvrđuju da je takav pristup opravdan. Čitaocima je već svima dosta stalnih nadogradnji i kozmetičkih promena u preporukama. Ovde se radi o suštinskim promenama koje svako može da proveri u svakodnevnom životu, bez posebnog stručnog znanja - savetuje nutricinista.

Nova piramida ishrane uključuje više proteina, a manje žitarica (pogledajte link u tekstu) Foto: Shutterstock/wee dezign

U pokušaju da približi taj pristup, ona uvodi dva nova pojma - energetsku efikasnost hrane i metabolički mir.

- Realna hrana nije samo skup kalorija, već pametno gorivo za organizam. Energetski efikasan obrok je onaj koji vam omogućava metabolički mir u trajanju od tri do pet sati, a kod većih obroka i do šest sati. U tom periodu nemate moždanu maglu, pad energije ni smanjenu koncentraciju, niti potrebu za stalnim grickanjem - pojašnjava naša sagovornica.

Drugim rečima, objašnjava ona, ključ nije u tome koliko je obrok velik, već koliko dugo organizmu obezbeđuje stabilnu energiju.

- Pogledajte svoj poslednji obrok i zapitajte se da li vas je držao sitim četiri sata. Ako nije, taj obrok je bio energetski neefikasan, bez obzira na to koliko je na papiru izgledao zdrav - naglašava.

Uporedite obroke - musli i jaja

Razlika se, navodi Branka Mirković, lako vidi kada se uporede obroci iste energetske vrednosti.

- Obrok od oko 500 kalorija u starom modelu ishrane često podrazumeva musli, peciva ili razne žitarice sa šećerima, pa sitost traje sat i po do dva sata. U realnoj piramidi isti broj kalorija može da bude kombinacija jaja, sira ili kajmaka, uz povrće i manju količinu zdravih žitarica, a sitost traje tri do pet sati - sugeriše naša sagovornica.

Sitost nakon obroka bi trebalo da traje tri do pet sati Foto: Shutterstock

Prema njenom iskustvu iz prakse, ljudi koji jedu nutritivno gustu hranu često primećuju i jednu neočekivanu promenu.

- Ljudi koji jedu kvalitetne proteine i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, ali i puter, kajmak, sir i masnije mlečne proizvode, uz povrće i manje količine zdravih žitarica, imaju više vremena u toku dana. Hrana im ne diktira tempo života, jer nema stalne potrebe za novim obrocima - okriva Branka. 

Dijete nisu rešenje

Suština ovog pristupa, zaključuje Mirkovićeva, nije držanje dijeta, već promena načina razmišljanja o hrani.

- Energetski efikasna ishrana podrazumeva nutritivno gustu hranu bogatu proteinima i zdravim mastima, koja obezbeđuje stabilnu energiju i dugotrajnu sitost. Na taj način varenje postaje manje opterećujuće za organizam, a telo dobija više prostora za regeneraciju umesto konstantne obrade ugljenih hidrata - poručuje Branka Mirković.

Zašto gojaznost nije stvar volje, već poremećaj regulacije apetita? 7 zlatnih pravila vitkosti otkriva nutricionista

