Kada se govori o trombozi, mnogi ljudi pod tim pojmom podrazumevaju isto stanje, ali ugrušak u arteriji i u veni ne ponaša se isto i ne nosi isti rizik. Razlika je pre svega u funkciji arterija i vena u organizmu i kakve posledice nastaju kada se protok krvi prekine. Da nije svejedno da li imate tromb u veni ili arteriji, sugeriše na Instagram nalogu kardiolog dr Svetislav Mališić.

- Odgovor na pitanje kako se razlikuje tromb u veni i u arteriji je dvojak. Imamo arterijski sistem koji dovodi krv bogatu kiseonikom do organa i tkiva i venski koji vraća krv iz tkiva nazad ka srcu. Kad su u pitanju arterijski krvni sudovi, stvar je jako ozbiljna. Kada se stvori ugrušak u nekom arterijskom krvnom sudu, tu obično za posledicu imamo infarkt, šlog ili ishemiju, odnosno, prestanak cirkulacije i ishrane tog organa koji mi stručno zovemo ishemija - navodi dr Mališić.

Bol, crvenilo i otok nogu

Kod vena je situacija drugačija. Tromb u venskom sistemu najčešće se stvara u venama nogu, a u tom slučaju govori se o površinskoj ili dubokoj venskoj trombozi.

Tromb u venskom sistemu najčešće se stvara u venama nogu Foto: Shutterstock

- Najčešći simptomi venske tromboze su bol, crvenilo i otok nogu, jer je to mesto gde se najčešće stvara tromb. Ukoliko, međutim, ta tromboza napreduje onda imamo nešto što se zove plućni tromboembolizam. Dakle, taj tromb se otkačio, otišao je gore, začepio neku od glavnih grana plućne arterije i doveo pacijenta u životno ugrožavajuće stanje koje se zove akutna plućna tromboembolija - upozorava kardiolog.

Bol u grudima i neurološki ispadi

Upravo zbog toga je važno razlikovati ove dve vrste tromboze. Iako i venska tromboza može dovesti do ozbiljnih komplikacija, kardiolozi naglašavaju da su arterijske tromboze u pravilu opasnije, jer direktno prekidaju dotok krvi ka vitalnim organima.

Arterijske tromboze su u pravilu opasnije, jer direktno prekidaju dotok krvi ka vitalnim organima Foto: Shutterstock

- Simptomi arterijske i venske tromboze su veoma različiti, ali arterijska tromboza je gotovo uvek ozbiljnije stanje. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na bol u grudima ili iznenadne neurološke simptome kao što su slabost ekstremiteta, ispad senzibiliteta i tako dalje - naglašava dr Mališić.