Kada se govori o trombozi, mnogi ljudi pod tim pojmom podrazumevaju isto stanje, ali ugrušak u arteriji i u veni ne ponaša se isto i ne nosi isti rizik. Razlika je pre svega u funkciji arterija i vena u organizmu i kakve posledice nastaju kada se protok krvi prekine. Da nije svejedno da li imate tromb u veni ili arteriji, sugeriše na Instagram nalogu kardiolog dr Svetislav Mališić.

- Odgovor na pitanje kako se razlikuje tromb u veni i u arteriji je dvojak. Imamo arterijski sistem koji dovodi krv bogatu kiseonikom do organa i tkiva i venski koji vraća krv iz tkiva nazad ka srcu. Kad su u pitanju arterijski krvni sudovi, stvar je jako ozbiljna. Kada se stvori ugrušak u nekom arterijskom krvnom sudu, tu obično za posledicu imamo infarkt, šlog ili ishemiju, odnosno, prestanak cirkulacije i ishrane tog organa koji mi stručno zovemo ishemija - navodi dr Mališić.

Bol, crvenilo i otok nogu

Kod vena je situacija drugačija. Tromb u venskom sistemu najčešće se stvara u venama nogu, a u tom slučaju govori se o površinskoj ili dubokoj venskoj trombozi.

Tromb u venskom sistemu najčešće se stvara u venama nogu

- Najčešći simptomi venske tromboze su bol, crvenilo i otok nogu, jer je to mesto gde se najčešće stvara tromb. Ukoliko, međutim, ta tromboza napreduje onda imamo nešto što se zove plućni tromboembolizam. Dakle, taj tromb se otkačio, otišao je gore, začepio neku od glavnih grana plućne arterije i doveo pacijenta u životno ugrožavajuće stanje koje se zove akutna plućna tromboembolija - upozorava kardiolog.

Bol u grudima i neurološki ispadi

Upravo zbog toga je važno razlikovati ove dve vrste tromboze. Iako i venska tromboza može dovesti do ozbiljnih komplikacija, kardiolozi naglašavaju da su arterijske tromboze u pravilu opasnije, jer direktno prekidaju dotok krvi ka vitalnim organima.

Arterijske tromboze su u pravilu opasnije, jer direktno prekidaju dotok krvi ka vitalnim organima

- Simptomi arterijske i venske tromboze su veoma različiti, ali arterijska tromboza je gotovo uvek ozbiljnije stanje. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na bol u grudima ili iznenadne neurološke simptome kao što su slabost ekstremiteta, ispad senzibiliteta i tako dalje - naglašava dr Mališić.

Stručnjaci zato naglašavaju da svaka nagla promena koja može ukazivati na poremećaj cirkulacije zahteva brzu medicinsku procenu, jer pravovremena reakcija može da spreči ozbiljne posledice.

Muškarci dobijaju srčane bolesti 7 godina pre žena: Naučnici otkrili kada počinje rizik

Ne propustiteBolestiGusta krv i visok hemoglobin: Kako prepoznati opasne simptome
ispis hemoglobin na papiru pored rezulzaza testa sa hematologije
BolestiPlućna embolija se može sprečiti: Prepoznajte simptome "tihog" ugruška
dijagnoza plućne embolije/prikaz pluća
BolestiD-dimer test: Jednostavan način da se otkriju opasni krvni ugrušci
test krvi d dimer testa
Saveti stručnjakaSvetski dan tromboze: Vaskularni hirurg otkriva 3 stvari koje morate da znate o ovoj opasnoj bolesti
dr Dario Jocić/noge made žene na kojima su zelenim flomasterom iscrtane vene