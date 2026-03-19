Kako ukrotiti upalu zglobova: Prof. dr Staniša Stojiljković otkriva recept za najefikasniji melem
Reumatoidni artritis nije samo prolazna tegoba, već ozbiljna autoimuna bolest koja može značajno narušiti kvalitet života. Bol, ukočenost i otoci u zglobovima često su svakodnevica obolelih, ali uz pravilan pristup moguće je držati bolest pod kontrolom.
Kombinacija savremene medicine, pažljivo odabrane ishrane i proverenih prirodnih preparata otvara put ka ublažavanju simptoma i očuvanju pokretljivosti.
Prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog otkriva kako da „ukrotite“ upalu, i koji domaći melem može postati snažan saveznik u borbi protiv bola.
- Reumatoidni artritis (RA) je hronična autoimuna bolest u kojoj imunski sistem greškom napada sopstvena tkiva, pre svega zglobove. U osnovi ovog procesa nalaze se biohemijske komponente koje organizam pogrešno prepoznaje kao strane – tzv. autoantigeni, koji deluju poput „unutrašnjih alergena“. Ovaj poremećaj često se objašnjava fenomenom molekularne mimikrije – sličnosti između proteina iz spoljašnje sredine (bakterija, virusa) i proteina u našem organizmu. Zbog te sličnosti, imunski sistem ne razlikuje jasno „strano“ od „sopstvenog“, pa dolazi do napada na hrskavicu, zglobove i druga tkiva - objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković,
RA nije samo bol u zglobovima – to je kompleksna, sistemska reakcija imunskog sistema. Iako medicina još uvek traga za konačnim rešenjem, kombinacija savremenih terapija, pravilne ishrane i prirodnih preparata može značajno ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života.
Kako nastaje „unutrašnji požar“?
Upalni proces započinje u sinovijalnoj membrani zgloba. Imunski sistem pokreće lančanu reakciju i oslobađa medijatore upale, poput histamina.
Posledice su:
* otok
* povišena temperatura kože
* bol
* postepeno oštećenje hrskavice
Ako se ne kontroliše, proces može dovesti do deformiteta i gubitka pokretljivosti.
Uloga lekova u terapiji
U akutnim fazama koriste se:
* Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) – brzo ublažavaju bol i upalu
* Kortikosteroidi – smanjuju jake sistemske reakcije
Međutim, dugotrajna primena može imati neželjene efekte, zbog čega se sve više pažnje posvećuje dopunskim, prirodnim pristupima.
Ishrana kao saveznik: kontrola histamina
Ishrana ima značajnu ulogu u regulaciji upale.
Izbegavati:
* namirnice bogate histaminom (stari sirevi, suhomesnati proizvodi, fermentisana hrana)
* potencijalne okidače poput glutena i laktoze
Preporučuje se:
* sveža hrana
* namirnice bogate vitaminom C i kvercetinom (jabuke, crni luk)
Ove supstance pomažu stabilizaciji imunskog odgovora i smanjenju upale.
Snaga prirode: melem od gaveza
Tradicionalni preparati ponovo dobijaju na značaju. Svinjska mast, zbog sličnosti sa ljudskim lipidima, predstavlja odličnu bazu za prenos lekovitih sastojaka duboko u tkivo.
Kombinacija gaveza (bogatog alantoinom), propolisa i ruzmarina može doprineti:
* regeneraciji tkiva
* smanjenju upale
* ublažavanju bola
Recept za domaći melem od gaveza
Potrebno je
* 500 g svinjske masti (oprane i pripremljene)
* 100 g svežeg korena gaveza (sitno narendanog)
* šaka sušenog ruzmarina
* 20 g propolisa
Priprema
Lagano otopiti mast na tihoj vatri. Dodati gavez, propolis i ruzmarin. Mešati dok masa ne počne blago da se zagreva (bez ključanja).
Skloniti sa vatre, poklopiti i ostaviti da odstoji najmanje 12 sati.
Sutradan ponovo blago zagrejati i procediti kroz gazu.
Čuvanje: u staklenim teglicama, u frižideru.
Termoglina: primena toplote i hladnoće
Savremeni pristup uključuje i terapiju temperaturom:
Topla primena:
* širi krvne sudove
* poboljšava cirkulaciju
* omogućava dublje prodiranje aktivnih supstanci
Hladna primena:
* smanjuje otok
* ublažava bol
* koristi se kod akutnih upala
Zaključak
Efikasna kontrola reumatoidnog artritisa zasniva se na ravnoteži:
* lekovi smiruju akutne simptome
* ishrana utiče na uzrok upale
* prirodni preparati i lokalna terapija neguju zglobove
* integrisani pristup pruža najbolju šansu za smanjenje bola i očuvanje pokretljivosti.