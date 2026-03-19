Saveti za obolele od reumatoidnog artritisa

Kombinacija savremene medicine, pažljivo odabrane ishrane i proverenih prirodnih preparata otvara put ka ublažavanju simptoma i očuvanju pokretljivosti

Reumatoidni artritis nije samo prolazna tegoba, već ozbiljna autoimuna bolest koja može značajno narušiti kvalitet života. Bol, ukočenost i otoci u zglobovima često su svakodnevica obolelih, ali uz pravilan pristup moguće je držati bolest pod kontrolom.

Prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog otkriva kako da „ukrotite“ upalu, i koji domaći melem može postati snažan saveznik u borbi protiv bola.

- Reumatoidni artritis (RA) je hronična autoimuna bolest u kojoj imunski sistem greškom napada sopstvena tkiva, pre svega zglobove. U osnovi ovog procesa nalaze se biohemijske komponente koje organizam pogrešno prepoznaje kao strane – tzv. autoantigeni, koji deluju poput „unutrašnjih alergena“. Ovaj poremećaj često se objašnjava fenomenom molekularne mimikrije – sličnosti između proteina iz spoljašnje sredine (bakterija, virusa) i proteina u našem organizmu. Zbog te sličnosti, imunski sistem ne razlikuje jasno „strano“ od „sopstvenog“, pa dolazi do napada na hrskavicu, zglobove i druga tkiva - objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković,

Reumatoidni artritis nije samo prolazna tegoba, već ozbiljna autoimuna bolest koja može značajno narušiti kvalitet života Foto: airdone/Shutterstock

RA nije samo bol u zglobovima – to je kompleksna, sistemska reakcija imunskog sistema. Iako medicina još uvek traga za konačnim rešenjem, kombinacija savremenih terapija, pravilne ishrane i prirodnih preparata može značajno ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života.

Kako nastaje „unutrašnji požar“?

Upalni proces započinje u sinovijalnoj membrani zgloba. Imunski sistem pokreće lančanu reakciju i oslobađa medijatore upale, poput histamina.

Posledice su:

* otok

* povišena temperatura kože

* postepeno oštećenje hrskavice

Ako se ne kontroliše, proces može dovesti do deformiteta i gubitka pokretljivosti.

Uloga lekova u terapiji

U akutnim fazama koriste se:

* Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) – brzo ublažavaju bol i upalu

* Kortikosteroidi – smanjuju jake sistemske reakcije

Međutim, dugotrajna primena može imati neželjene efekte, zbog čega se sve više pažnje posvećuje dopunskim, prirodnim pristupima.

Namirnice bogate vitaminom C i kvercetinom poput jabuka odličan su izbor za smirivanje upale Foto: Shutterstock

Ishrana kao saveznik: kontrola histamina

Ishrana ima značajnu ulogu u regulaciji upale.

Izbegavati:

* namirnice bogate histaminom (stari sirevi, suhomesnati proizvodi, fermentisana hrana)

* potencijalne okidače poput glutena i laktoze

Preporučuje se:

* sveža hrana

* namirnice bogate vitaminom C i kvercetinom (jabuke, crni luk)

Ove supstance pomažu stabilizaciji imunskog odgovora i smanjenju upale.

Snaga prirode: melem od gaveza

Tradicionalni preparati ponovo dobijaju na značaju. Svinjska mast, zbog sličnosti sa ljudskim lipidima, predstavlja odličnu bazu za prenos lekovitih sastojaka duboko u tkivo.

Kombinacija gaveza (bogatog alantoinom), propolisa i ruzmarina može doprineti:

* regeneraciji tkiva

* smanjenju upale

* ublažavanju bola

Recept za domaći melem od gaveza

Potrebno je

* 500 g svinjske masti (oprane i pripremljene)

* 100 g svežeg korena gaveza (sitno narendanog)

* šaka sušenog ruzmarina

* 20 g propolisa

Priprema

Lagano otopiti mast na tihoj vatri. Dodati gavez, propolis i ruzmarin. Mešati dok masa ne počne blago da se zagreva (bez ključanja).

Skloniti sa vatre, poklopiti i ostaviti da odstoji najmanje 12 sati.

Sutradan ponovo blago zagrejati i procediti kroz gazu.

Čuvanje: u staklenim teglicama, u frižideru.

Kombinacija gaveza (bogatog alantoinom), propolisa i ruzmarina može doprineti smanjenju upale Foto: Shutterstock

Termoglina: primena toplote i hladnoće

Savremeni pristup uključuje i terapiju temperaturom:

Topla primena:

* širi krvne sudove

* poboljšava cirkulaciju

* omogućava dublje prodiranje aktivnih supstanci

Hladna primena:

* smanjuje otok

* ublažava bol

* koristi se kod akutnih upala

Zaključak

Efikasna kontrola reumatoidnog artritisa zasniva se na ravnoteži:

* lekovi smiruju akutne simptome

* ishrana utiče na uzrok upale

* prirodni preparati i lokalna terapija neguju zglobove