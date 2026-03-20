Sindrom policističnih jajnika (PCOS) čest je uzrok neplodnosti, ali trudnoća je i te kako moguća uz odgovarajuće lečenje, promenu ishrane i stil života

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je metabolički i endokrini poremećaj. U svetu 10-15% žena ima ovaj sindrom.

- Genetski i epigenetski faktor, kao i uticaj sredine igraju ulogu nastanku ovog sindroma - objašnjava dr sci. med. Milan Milenković, ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka na svom blogu.

Da bi se postavila dijagnoza PCOS, navodi dr Milenković, potrebno je da su ispunjena dva od sledeća tri kriterijuma:

1) Vremenski period između menstrualnih ciklusa duži od 35 dana ili potpuni izostanak menstruacije

2) Hiperandrogenizam

- Klinički izražene akne, kosmatost na licu i telu, opadanje kose

- Povišena koncentracija androgenih hormona

3) Policističan izgled jajnika na ultrazvuku

Jednom postavljena dijagnoza PCOS-a važi celog života, samo što se simptomi menjaju i fokus se pomera od reproduktivnog na metabolički.

Policistični jajnici (PCOS) su hormonski poremećaj koji utiče na menstruaciju, plodnost i metabolizam kod žena

- Dijagnoza bi trebalo da se postavi najkasnije u ranim dvadesetim godinama, mada u praksi često čujemo “jedan lekar mi je rekao da imam, drugi da nemam”, ili “jedan jajnik je policističan, drugi nije”. Uz poštovanje kriterijuma za dijagnozu, PCOS ili postoji ili ne postoji - ističe dr Milenković.

Prema njegovim rečima izgled jajnika na ultrazvuku nije dovoljan da bi se postavila dijagnoza PCOS.

- Inače, sam naziv “policističan” nije adekvatan, obzirom da se kod ovog sindroma na ultrazvučnom pregledu vidi dosta antralnih folikula 5-7 mm, koji nisu ciste, već jedan stadijum u razvoju folikula i sazrevanja jajnih ćelija. Kod PCOS-a ne dolazi do završnog sazrevanja jajne ćelije ili je taj proces poremećen, tako da uopšte nema ovulacije, a samim tim ni menstrualnog krvarenja, ili je ovulacija kasnije što dovodi do neredovnih menstriuacija. Izostanak ili ovulacija u nepravilnim intervalima dovode do poteškoća u nastanku trudnoće.

Šta treba prvo uraditi ako imate PCOS i želite trudnoću?

Svaka žena koja želi trudnoću i koja ima dijagnostikovan PCOS ili neuredne menstruacije bi trebalo da se obrati ginekologu, bez obzira na godine.

- Treba uzeti detaljne podatke o menstruacijama, uraditi ultrazvučni pregled, test prohodnosti jajovoda (HyCoSy/HSSG), bris na hlamidiju i gonokok kao i spremogram partnera. Ukoliko se na ultrazvuku vidi veliki broj antralnih folikula i žena ima produžene cikluse, u principu nikakva dodatna ispitivanja nisu potrebna. AMH je u tom slučaju u gornjoj lestvici normalnih vrednosti. Insulinska rezistencija je često povišena kod PCOS pacijentkinja zbog povišene koncentracije androgenih hormona i nema nikakav klinički značaj za nastanak trudnoće.

Svako lečenje insulinske rezistencije samo produžava vreme do nastanka trudnoće, jajne ćelije bivaju starije što kod žena koje se bliže četrdesetim ima veliki značaj.

- Takođe, ponavljano kontrolisanje polnih hormona nema dijagnostičku vrednost, produžava vreme povećava troškove, a ne povećava šansu za trudnoću. “Sređivanje hormona” je nešto što se često čuje i ima svrhe “sređivati hormone” i neuredne menstruacije kod PCOS pacijentkinja koje trenutno ne žele trudnoću. Kod žena koje žele trudnoću treba izazvati ovulaciju, da bi se dobila jajna ćelija i što pre ostvarila trudnoća.

Izgled jajnika na ultrazvuku nije dovoljan da bi se postavila dijagnoza PCOS

Ženama koje imaju PCOS i žele potomstvo doktor MIlenković savetuje:

Ukoliko su jajovodi prohodni, a spermogram normalan treba izazvati ovulaciju lekovima.

- Lekovi se uzimaju 3.do 7. dana ciklusa, a 10.-11. dana cikusa se radi ultrazvuk i procenjuje kada će biti ovulacija, uz dodatne analize krvi ili testove na ovulaciju iz urina. Najveća šansa za trudnoću je ako se odnosi planiraju dan pre ovulacije ili na sam dan ovulacije. Većina parova može pokušati na ovaj način da ostvari trudnoću 3-6 meseci.

Ukoliko nije došlo do trudnoće posle stimulacije ovulacije i spontanih pokušaja ili postoji blago odstupanje parametara spermograma može se raditi inseminacija sa stimulacijom jajnika tabletama.

- Inseminacija se može raditi i ako par ne želi da proba da ostvari spontanu trudnoću u stimulisanim ciklusima.

Kod PCOS pacijentkinja koje imaju neuredne cikluse, izrazito visok AMH I ne reaguju na tablete za stimulaciju jajnika može se radi laparoskopski “drilling” jajnika I zatim pokušati spontanu trudnoću.

- Preduslov su prohodni jajovodi I normalan spermogram. Ukoliko nije došlo do trudnoće posle prethodno pomenutih metoda, kod neprohodnih jajovoda ili odstupajućeg spermograma radi se vantelesna oplodnja (VTO). VTO se može raditi i ranije u dogovoru sa parom.

Dr Milan Milenković, jedan je od najznačajnih doktora u oblasti ginekologije i vantelesne oplodnje, bio je deo lekarskog tima koji je obavio prvu transplantaciju materice u svetu.

Dva najznačajnija prognostička faktora za ostvarivanje trudnoće su godine starosti žene i dužina trajanja infertiliteta i zbog toga se ženama koje imaju PCOS savetuje tretman bez odlaganja, koji počinje od jednostavnijih metoda, kao što je stimulacija ovulacije tabletama.