Razvod sa sobom nosi brojne promene i pored roditelja i deca neminovno trpe. Kada dođe do razvoda, gube se porodični rituali, menja se životni standard i stil funkcionisanja, umanjuje se kontakt sa jednim od roditelja, neretko su neizbežne i promene mesta prebivališta, gubi se celovitost porodice. Kakve posledice to može da ostavi na ponašanje i zdravlje deteta u različitim uzrastima objašnjava za naš portal Marija Benin, klinički psiholog i psihoterapeut.

- Ukoliko se na potrebe deteta u periodu razvoda ne odgovori na adekvatan način ili roditelji čak dodatno opterete decu razvodom, posledice kod dece mogu biti vidljive kroz čitav život. Čak i deca najmlađeg uzrasta osećaju kada nešto nije u redu. Mogu da osete da će se nešto promeniti u njihovom svakodnevnom životu, ali kako nisu sposobni da to i zamisle, javljaju se brojni strahovi i strepnje - navodi Marija Benin.

Zbunjenost i strah od napuštanja

Detetu od tri godine ne možemo objasniti šta je razvod, jer deca do pet godina nemaju osećaj da se roditelji razvode u formalno-pravnom smislu, već samo da mama i tata više ne žive zajedno, dodaje psihoterapeut.

- Njegove mentalne sposobnosti kao i emotivni razvoj još uvek nisu dostigli nivo koji je potreban kako bi ono na pravi način shvatilo šta se dešava i zato je prva reakcija kod dece ovog uzrasta uglavnom zbunjenost. Pored zbunjenosti, vremenom ova deca počinju da stvaraju svoje teorije o tome šta i zašto se dešava. Međutim, na ovom uzrastu deca su veoma egocentrična pa vrlo lako mogu da shvate da su glavni krivci za razvod roditelja. Takođe, na ovom uzrastu se često javljaju kod dece jaki strahovi od napuštanja - objašnjava Marija.

Kod dece od šest do osam godina glavno osećanje je tuga za roditeljem koji je otišao od kuće.

Vrata besa i autodestrukcije

Već na uzrastu od devet do 12 godina deca mogu bolje da razumeju razvod. Na ovom uzrastu često mogu da ispoljavaju besi postoji opasnost da dete taj bes okrene protiv sebe i počne da ispoljava različita autodestruktivna ponašanja, anksioznost ili depresiju.

- Često devojčice u toku razvoda roditelja postaju povučene, osećaju stid zbog razvoda roditelja, dok dečaci postaju agresivniji i neposlušniji. Mnoga deca su sklona regresiji u ponašanju, popuštanju u školi, javlja se nezainteresovanost, traženje lošeg društva, preterano vezivanje ili odbacivanje prijatelja ili zdravstvene teškoće, česte glavobolje, stomačne tegobe, problemi sa spavanjem, noćne more, nepoverljivost, traženje pažnje - navodi naša sagovornica.

Deca od 10 godina imaju zakonsko pravo da se izjasne sa kojim roditeljem žele da žive, a stručni radnici vrše procenu šta je najbolje za maloletno dete, podseća.

Distanciranje i otpor prema braku

Tinejdžeri su izuzetno ranjivi i sa njima bi trebalo biti posebno obazriv, jer ukoliko se na njihove potrebe ne odgovori adekvatno, posledice mogu biti vidljive kroz čitav život.

- Deca u pubertetskom uzrastu mogu da dožive to veoma traumatično i zato sa njima treba što više razgovarati, jer često se javlja opasnost da dete jak bes koji oseća veže za jednog roditelja i potpuno se distancira od njega. Adolescenti će preispitivati vrednost braka i moguće je da će izgraditi negativan stav prema njemu. Istraživanja pokazuju da deca čiji su se roditelji razveli i sama se češće razvode i ređe se odlučuju da stupe u brak - sugeriše Marija Benin i poručuje:

- Zato je veoma važno znati kako razmišlja dete u procesu razvoda roditelja. Što je dete mlađe, pogrešni zaključci su verovatniji.

Naredne nedelje sledi nastavak - Saveti za roditelje kako ublažiti negativan uticaj razvoda na dete