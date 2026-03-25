Tri krvna parametra za insulinsku rezistenciju: Dr Čubrulo objašnjava kako jetra šalje signal
Insulinska rezistencija često počinje tiho - u jetri. Moguće je da nivoi šećera u krvi budu „normalani“, dok se problem već razvija.
Prof. dr Dejan Čubrilo na svom Instagram profilu ukazao je na važnost provere tri parametra iz krvi koje mogu da ukažu na insulinsku rezistenciju, čak iako su nivoi šećera u redu. U pitanju je povišen insulin (često već preko 10), snižen HDL holesterol
, povišeni trigliceridi.
- Ove tri stavke u nalazu krvi će vas spasiti inuslinske rezistencije. I ne, nije u pitanju glukoza. Insulinska rezistencija počinje u jetri. Tada je insulin stalno povišen. Zbog njega je povećana proizvodnja masti u krvi - triglicerida i smanjena je proizvodnja dobrog HDL holesterola. Dakle, možete imati normalan šećer u krvi, a da vam jetra već signalizira problem kroz ova tri parametra u krvi. Ako je insulin povišen, preko 10, HDL holesterol je snižen i povišeni su trigliceridi jasno ukazuju da insulinska rezistencija na putu. Zato, ne gledajte samo glukozu.
Insulinska rezistencija je složeno stanje u kojem vaše telo ne reaguje onako kako bi trebalo na insulin, hormon koji pankreas proizvodi, a koji je neophodan za regulisanje nivoa šećera u krvi.
Nažalost, insulinska rezistencija je preteča mnogih hroničnih stanja, a na prvom mestu dijabetesa, tako da je treba držati pod kontrolom dobrim planom ishrane i vežbanja.
Kada se ova tri signala prepoznaju na vreme, moguće je reagovati pre nego što posledice postanu ozbiljne.
Uzroci insulinske rezistencije
Pravi uzrok nastanka insulinske rezistencije još uvek nije u potpunosti poznat, ali se jako dobro zna koji faktori mogu da dovedu do razvoja ovog stanja. Nasledna komponenta je jako značajna, te je rizik viši kod individua koje među bliskim srodnicima imaju one koji boluju od dijabetesa melitusa tpa 2, ili nekog drugog tipa šećerne bolesti, hipertenzije, metaboličkog sindroma, piše Stetoskop.info.
Ostali simptomi insulinske rezistencije
Simptomi i znaci koji mogu ukazati na postojenje insulinske rezistencije:
- gojaznost, indeks telesne mase (BMI) veći od 25. Ovo nije najpouzdaniji i apsolutan pokazatelj poremećaja jer i mršave individue mogu razviti ovo stanje
- debljina fokusirana na i oko stomaka (veliki stomak), masne naslage oko unutrašnjih organa (visceralna gojaznost)
- stalna pospanost, posebno nakon obroka uz učestalo zevanje
- hronični nedostatak energije i osećaj umora i pored obilnih obroka
- zaboravnost, depresija, bezvoljnost
- stalna želja za unosom slatkiša i nakon obroka
- nagli pad šećera
- teško uspostavljanje idealne telesne mase i mršavljenje, čak i ako je osoba na posebnom režimu ishrane, a ubrzano gojenje
- pojava izraslina na koži sličnih bradavicama, ispod grudi, pazuha, na vratu
- pojava tamnije prebojenosti kože pazuha i prepona
- neredovni menstrualni ciklusi, pojava akni i pojačane maljavosti kod žena
Izvor: Instagram @drdejancubrilo/zdravlje.kurir.rs
