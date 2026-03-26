Slušaj vest

Mnogi ljudi godinama imaju simptome usporenog metabolizma, a dobijaju odgovor da su nalazi „uredni“. Iako je TSH važan skrining parametar, ali on ne govori uvek šta se dešava u ćeliji.

- Možete imati normalne vrednosti TSH i T4, a i dalje imati simptoime hipotireoze, jer postoji hormon koji je mnogo važniji. Aktivni hormon koji direktno reguliše brzinu metabolizma je T3. On nastaje konverzijom iz T4 u jetri, crevima i drugim tkivima. To je hormon T3, i često se ne uopšte ne meri - objašava Aleksandra Lišanin, nutricionista, na svom Instagramu profilu. 

Simptomi niskih nivoa T3

Nizak T3 može da znači: 

  • hronični umor
  • spor metabolizam
  • lakše gomilanje kilograma
  • zimogrožljivost
  • oticanje
  • suvu kožu i opadanje kose
  • mentalnu usporenost
  • pad raspoloženja, iako su nalazi uredni. 
Možete imati normalne vrednosti TSH i T4, a i dalje imati simptoime hipotireoze, jer postoji hormon koji je mnogo važniji Foto: Shutterstock

T4 je "punjenje", T3 je "energija"

T4 je pretežno neaktivan oblik hormona koji mora da se pretvori u T3 i tek on ulazi u ćelije i reguliše brzinu metabolizma. Ako nema dobre konverzije, telo radi na "praznoj bateriji". 

Veći deo T3 hormona nastaje procesom konverzije. To se dešava u: 

Zdravlje celog organizma utilče na hormone štitaste žlezde

Ovu konverziju podržavaju: 

  • dovoljan unos proteina
  • adekvatan unos kalorija
  • selen i mikronutrijenti
  • stabilan šećer u krvi
  • zdrava jetra i mikrobiota
  • kvalitetan san i kretanje
Zašto je selen važan?

Selenje neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.

Najbolji izvori selena su brazilski orasi, a selen se može naći i u:

- kvascu
- integralnim žitaricama
- morskim plodovima

Hrana bogata jodom, selenom i cinkom pomaže pravilnoj funkciji štitne žlezde i održavanju hormonske ravnoteže

Konverziju otežavaju: 

  • hroničan stres i povišen kortizol
  • restriktivne dijete i gladovanje
  • insulinska rezistencija
  • hronična inflamacija niskog intenziteta
  • ultra-procesuinarana hrana
  • alkohol i toksična opterećenja
  • disbioza (poremećaj ravnoteže mikroorganizama koji prirodno žive u našem telu – najčešće u crevima. Ta zajednica bakterija, gljivica i drugih mikroba naziva se mikrobiota, i ona ima važnu ulogu u varenju, imunitetu i opštem zdravlju)

Tada telo smanjuje stvaranje aktivnog hormona. Zato, ako imate simptome, proverite slobodan T3 (free T3). TSH nije cela slika, konverzija često jeste. 

Ako imate simptome, proverite slobodan T3 (free T3) Foto: Shutterstock

Rad na metabolizmu je ključ. To podrazumeva: 

Zato hormoni štitaste žlezde nisu samo priča o jednoj žlezdi, već o energetskom stanju celog organizma. Zbog toga je važno gledati širu metaboličku sliku, a ne samo jedan laboratorijski parametar.

Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/zdravlje.kurir.rs

