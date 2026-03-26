Selenje neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.

Najbolji izvori selena su brazilski orasi, a selen se može naći i u:

- kvascu

- integralnim žitaricama

- morskim plodovima