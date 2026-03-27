Čak polovina pacijenata sa hroničnim bolestima ne uzima terapiju onako kako je propisano, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Upravo zbog toga mnoge terapije ne daju očekivane rezultate, a bolest ostaje nedovoljno kontrolisana.

Termin „terapijska adherenca“ podrazumeva stepen u kome se pacijent pridržava preporuka zdravstvenih radnika u vezi sa uzimanjem lekova, načinom primene terapije i promenama životnih navika koje su deo lečenja.

- Kada se terapija ne primenjuje pravilno, na primer, kada se antibiotik prekine čim se pacijent oseti bolje ili se lekovi uzimaju neredovno, može doći do pogoršanja bolesti, razvoja komplikacija, pa čak i smanjenja efikasnosti budućeg lečenja. Iza svake nepravilno primenjene terapije ne stoji samo broj, već konkretan pacijent čije se zdravstveno stanje može pogoršati – objašnjava Milena Milojević, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Koliko je pridržavanje terapiji, odnosno adherenca važna, govori činjenica da ona ima i svoj dan obeležavanja u zdravstvenom kalendaru, 27. mart, Svetski dan terapijske adherence, koji podseća na značaj pravilne i dosledne primene propisane terapije.

Prema dostupnim podacima, nizak stepen adherence je povezan sa oko 200.000 smrtnih ishoda koji su se mogli sprečiti godišnje u Evropi, dok ekonomski teret dostiže 80 do 125 milijardi evra godišnje, usled povećanih troškova lečenja, hospitalizacija i komplikacija bolesti kao posledica nepredržavanja propisanoj terapiji.

- U tom procesu farmaceuti imaju izuzetno važnu ulogu. Kao najdostupniji zdravstveni radnici, farmaceuti su često prvi stručnjaci kojima se pacijenti obraćaju za savet i podršku u vezi sa svojom terapijom. Kroz svakodnevni rad u apotekama, farmaceuti doprinose boljem razumevanju terapije, objašnjavaju način pravilne primene lekova, ukazuju na moguće interakcije i neželjena dejstva, kao i na značaj redovnog uzimanja propisane terapije. Na taj način oni aktivno učestvuju u unapređenju terapijske adherence, čime se direktno utiče na bolje zdravstvene ishode i kvalitet života pacijenata – ističe Milojević.

Farmaceutska komora Srbije kontinuirano razvija programe koji dodatno osnažuju ovu ulogu farmaceuta. Među njima su projekti kao što su savetnici za dijabetes, astmu, hipertenziju, kao i savetnik za novouvedeni lek, koji omogućavaju pružanje standardizovanih zdravstvenih usluga pacijentima. Ovo nisu samo teorijske preporuke, magistri farmacije svakodnevno rade sa pacijentima kroz konkretne savetodavne programe.

- Kroz ove projekte pacijentima se pruža stručna podrška u razumevanju njihove bolesti i terapije, identifikaciji mogućih problema u primeni lekova, kao i motivacija za redovno i pravilno uzimanje terapije. Na taj način farmaceuti doprinose postizanju višeg nivoa terapijske adherence i efikasnijem upravljanju hroničnim bolestima. Mnogi lekovi imaju specifičan način primene. Najznačajniji primeri su inhalaciona terapija kod astme i primena insulina. Farmaceutska komora Srbije je u okviru projekta savetnik za astmu obezbedila edukativne video materijale u kojima se na jasan način demonstrira pravilna primena ovih lekova, što je presudno za pridržavanje terapiji i postizanje terapijskih ciljeva – kaže Milojević.

U okviru projekta Savetnik za dijabetes, magistri farmacije u radu sa pacijentima objašnjavaju pravilnu primenu insulina, praćenje glikemije, kao i značaj ishrane i fizičke aktivnosti u kontroli bolesti. Posebna pažnja terapijskoj adherenci posvećena je i kroz projekat Savetnik za antibiotik, imajući u vidu da pacijenti često ne poštuju propisano trajanje i režim doziranja antibiotske terapije.

- S obzirom na to da je hipertenzija jedan od glavnih faktora rizika za razvoj ozbiljnih komplikacija, kroz projekat Savetnik za hipertenziju Farmaceutska komora Srbije sa svojim stručnim timom obezbedila je edukativni video materijali koji pomaže pacijentima da pravilno mere krvni pritisak. Magistri farmacije aktivno prate pacijente i pružaju im zdravstvene savete u cilju pravilne primene lekova i postizanja optimalnog efekta terapije. U okviru daljeg razvoja farmaceutske prakse uvodi se i usluga pregleda terapije, koja podrazumeva individualni pristup pacijentu, analizu njegove terapije i davanje personalizovanih saveta, sa posebnim fokusom na unapređenje terapijske adherence – kaže Milojević.