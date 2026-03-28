Hronični bolesnici, posebno oni koji redovno i precizno uzimaju terapiju, najviše su na udaru pomeranja sata

Promena vremena sa zimskog na letnje mnogima deluje kao sitnica, kao samo jedan sat sna manje, koji se brzo nadoknadi. Međutim, organizam ovu promenu ne doživljava kao matematičku korekciju na satu, već kao poremećaj ritma na koji je navikao. Upravo zato se već prvih dana javljaju umor, pad koncentracije i osećaj da nešto "nije kako bi trebalo", iako na prvi pogled nema jasnog razloga.

Kako za naš portal objašnjava prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, problem nastaje jer se naš unutrašnji biološki sat ne poklapa sa novim vremenom.

Naizgled sitna promena na satu, ali ozbiljan izazov za naš organizam Foto: Shutterstock

- To manje-više smeta svima, jer gubimo sat vremena sna. Naš bioritam se ne poklapa sa časovnikom, pa ćemo biti dekoncentrisani, bezvoljni i imaćemo utisak da nam nešto nedostaje. U stvari, nedostaje nam taj jedan sat sna, ali organizmu treba vremena da se uskladi - kaže dr Obradović.

Ko najteže podnosi promenu vremena

Iako promenu osećaju i zdravi, određene grupe ljudi ipak su osetljivije i kod njih posledice mogu biti izraženije. Pre svega, reč je o hroničnim bolesnicima koji terapiju uzimaju u tačno određeno vreme, jer kod njih nagla promena može da poremeti ustaljeni ritam.

- Hronični bolesnici, posebno oni koji redovno uzimaju terapiju, najviše su na udaru. Ako se odjednom napravi razlika od sat vremena, to može da predstavlja problem, jer organizam nije imao vremena da se prilagodi. Zato je važno da se terapija ne pomera naglo, već postepeno, nekoliko dana pre ili posle promene vremena - savetuje doktorka i pojašnjava:

- Najbolje je da se uzimanje lekova pomera po 10 do 15 minuta dnevno. Tako se za nekoliko dana dostigne novo vreme, a organizam to mnogo lakše podnosi. Nije presudno da li će neko početi ranije ili nakon promene vremena, može i jedno i drugo. Bitno je samo da se ne pravi nagli skok od sat vremena.

Najbolje je da se uzimanje lekova pomera po 10 do 15 minuta dnevno Foto: Shutterstock

Kada je reč o zdravim osobama, organizam se uglavnom brže prilagođava, ali ni tu nema univerzalnog pravila. Neko će se vratiti u ritam za nekoliko dana, dok će drugima trebati više vremena.

5 načina da lakše podnesete pomeranje sata • Pomerajte san postepeno: Nekoliko dana pre promene vremena idite na spavanje 15–20 minuta ranije i ustajte isto toliko ranije. • Jutarnje svetlo je ključno: Izlaganje dnevnom svetlu ujutru pomaže da se „resetuje“ unutrašnji biološki sat. • Izbegavajte ekran uveče: Plavo svetlo sa telefona i televizora može da uspori lučenje melatonina i oteža uspavljivanje. • Smanjite unos kofeina i alkohola: Kafa u popodnevnim satima i alkohol mogu dodatno da poremete san. • Održavajte rutinu: Redovni obroci, fizička aktivnost i odlazak na spavanje u isto vreme pomažu organizmu da se lakše prilagodi.

- Kod zdravih osoba adaptacija obično traje do četiri dana, ali kod nekih ljudi može potrajati duže. U principu, maksimalno do dve nedelje je potrebno da se organizam u potpunosti navikne na novo vreme - navodi dr Obradović.

Na putovanju je sve lakše

Zanimljivo je da mnogi ovu istu promenu lakše podnose kada putuju i menjaju vremensku zonu. Razlog nije u tome što tada nema efekta na organizam, već u okolnostima koje su drugačije nego u svakodnevici.

Na putovanjima često menjamo vremenske zone, ali se spontalo prilagođavamo prema sopstvenom ritmu, bez obaveza Foto: Shutterstock

- Kada odemo u drugu zemlju, fokusirani smo na nova iskustva, ne razmišljamo o obavezama i ne moramo da ustanemo rano za posao. Tada lakše "zaboravimo" da smo promenili vreme. Ovde je problem što nas već sutradan čekaju obaveze i rano ustajanje, pa telo nema prostora da se spontano prilagodi - objašnjava prim. dr Biserka Obradović.

I upravo u tome je suština cele priče, jer nije problem u jednom satu, već u načinu na koji ga uvodimo u svakodnevni ritam. Nagla promena najviše opterećuje organizam, dok postepeno prilagođavanje može značajno da ublaži tegobe koje će većina ljudi osećati ovih dana.