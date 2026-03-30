Bol u preponi koji se javlja pri hodu jedan je od prvih znakova da zglob kuka počinje da propada. U početku je blag i povremen, ali kako bolest napreduje, pokretljivost se smanjuje, a svakodnevne aktivnosti postaju sve teže. Reumatolog dr Ivica Jeremić na svom blogu otkriva kako da prepoznate ovo oboljenje, šta pomaže da se bolovi ublaže i kada je vreme za operaciju.

- Koksartroza (osteoartroza kuka), je degenerativno oboljenje zgloba kuka. U početnim fazama dolazi do gubitka zglobne hrskavice, sužavanja zglobnog prostora, a potom i pojave osteofita, odnosno novog stvaranja kosti. U krajnjim fazama dolazi do oštećenja glave butne kosti i ukočenja zgloba - objašnjava dr Jeremić.

Reč je, inače, o najčešćoj bolest kuka koja pogađa milione ljudi širom sveta. Procenjuje se da u Srbiji svaka deseta osoba starija od 55 godina ima simptome koksartroze.

Na koje simptome obratiti pažnju?

Pacijenti se žale na bol u preponi koji se javlja prilikom hoda, a obično praćen ograničenom pokretljivošću u zglobu kuka.

- Često se javlja grč okolnih mišića što može da bude praćeno bolovima i u mirovanju. Zbog ograničene pokretljivosti i bola, hod postaje nepravilan. Može da se javi skolioza kao i bol u lumbalnoj kičmi ili kolenima, zbog poremećene šeme hoda i narušene statike - sugeriše reumatolog.

Kako se leči?

U početnim fazama oboljenja primenjuje se fizikalna terapija, preparati glukozamin sulfata i nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji umiruju bol.

Davanje hijaluronske kiseline i PRP-a u sam zglob vrši se pod kontrolom ultrazvuka

- U ranoj artrozi kuka veoma dobar efekat može se postići primenom hijaluronske kiseline ili plazme obogaćene trombocitima (PRP) u zglob kuka. Davanje hijaluronske kiseline i PRP-a vrši se pod kontrolom ultrazvuka čime se omogućava precizna aplikacija u sam zglob. Primenom hijaluronske kiseline i PRP-a se može postići odlaganje hirurške intervencije i značajna popravka kvaliteta života pacijenata - navodi dr Jeremić.

Kada se operiše koksartroza?

Ugradnja totalne endoproteze kuka radi se u onim slučajevima koksartroze kada svi drugi primenjeni konzervativni načini lečenja ne daju odgovarajuće rezultate.