Istanbul je u martu 2026. postao centar za ozon terapiju i regenerativnu medicinu, a doneti protokoli menjaju definiciju regeneracije: ozon više nije samo dopuna lečenju, već ključni pokretač ćelijske obnove.

Kao jedini lekar iz Srbije na Internacionalnom kongresu ozon terapije i regenerativne medicine u Istanbulu, dr Vesna Ognjenović donosi najstrože svetske standarde bezbednosti i preciznosti primene ove terapije.

Tajna dugovečnosti ne krije se u tretiranju simptoma, već u „podmlađivanju“ krvnih sudova i jačanju mitohondrija - naših unutrašnjih baterija kojima ozon vraća punu snagu.

Dok se martovske boje polako prelivaju u proleće, Istanbul je ove 2026. godine postao globalni epicentar medicinske inovacije.

Internacionalni kongres ozon terapije i regenerativne medicine (International Ozone and Regenerative Congress), održan od 27. do 29. marta, okupio je sam vrh svetske nauke - od vodećih biohemičara do kliničara koji redefinišu granice mogućeg.

Glavna poruka samita je jasna: medicina budućnosti ne čeka da se bolest desi, ona osnažuje organizam da ostane mlad i vitalan na ćelijskom nivou. Poseban značaj za našu javnost ima učešće dr Vesne Ognjenović, koja je kao jedini lekar iz Srbije na ovom prestižnom skupu postala zvanična ambasadorka savremenih protokola ozon terapije na našim prostorima, donoseći znanje koje direktno menja način na koji tretiramo bol i hronični umor.

Ozon terapija primenjuje se, između ostalog, kod tretiranja bola i hroničnog umora

Istanbul kao epicentar ozon terapije i regenerativne medicine

- Naučni program je osmišljen da pruži detaljan i praktično orijentisan pregled aktuelnih dostignuća u ozon terapiji i regenerativnoj medicini. Renomirani nacionalni i međunarodni stručnjaci predstavili su najnovije naučne dokaze, integrativne koncepte lečenja i klinički dokazane primene. Kroz predavanja, panel diskusije i interaktivne sesije, imali smo priliku da produbimo svoje razumevanje i steknemo vredne uvide za svakodnevnu kliničku praksu.

Pored naučnog sadržaja, kongres je ponudio i odličnu platformu za stručnu razmenu, interdisciplinarni dijalog i razvoj održive saradnje među kolegama koji dele interesovanja za holističku i biološki orijentisanu medicinu - ističe dr Ognjenović.

Fokus na inovacije: Šta donosi 2026. godina?

Naučna saznanja predstavljena u Istanbulu potvrđuju da „pametno“ korišćenje ozona pravi suštinsku razliku. Ključna inovacija ove godine su napredni protokoli za mitohondrijalnu reparaciju. Naučnici su dokazali da precizno doziran ozon deluje kao „gorivo“ za mitohondrije - naše ćelijske elektrane - čime se direktno rešava problem hroničnog umora i post-virusnih stanja koji su postali pandemija modernog doba.

Takođe, predstavljeni su novi standardi u sistemskoj detoksikaciji. Više nije reč samo o čišćenju krvi, već o modulaciji imunog odgovora putem aktivacije specifičnih antioksidativnih enzima.

Važno je naglasiti: nije svaka ozon terapija ista. Kongres je jasno razgraničio visokotehnološku, medicinsku primenu ozona u kontrolisanim uslovima od amaterskih pokušaja, stavljajući fokus na bezbednost i preciznost koncentracija koje pokreću regeneraciju, a ne oksidativni stres.

Poseban iskorak u praksi, dodatno utvrđen najnovijim svetskim protokolima sa kongresa u Istanbulu, predstavlja primena ozona u terapiji bola Foto: Shutterstock

Od kontrole bola do Longevity programa

Regenerativna medicina sa ozonom u glavnoj ulozi ide korak dalje od pukog lečenja simptoma. Poseban iskorak u našoj praksi, dodatno utvrđen najnovijim svetskim protokolima sa kongresa u Istanbulu, predstavlja primena ozona u terapiji bola. Ozonoterapija se pokazala kao izuzetno uspešna i minimalno invazivna metoda u tretiranju stanja koja pacijentima značajno narušavaju kvalitet života.

- Danas sa velikim uspehom sprovodimo ciljane tretmane kod diskus hernije i lumboishijalgije, gde ozon direktno deluje na smanjenje upale i dekompresiju nerva. Takođe, primena ozona daje vrhunske rezultate u otklanjanju bolova u zglobovima (koleno, lakat), kao i u predelu leđa i vrata. Suština je u tome što ozon ne maskira bol, već podstiče prirodne mehanizme regeneracije tkiva, smanjuje otok i poboljšava mikrocirkulaciju na samom mestu povrede ili upale – naglašava dr Ognjenović.

U sferi Longevity (dugovečnosti) programa, ozon se sada koristi kao ključni alat za „podmlađivanje“ krvnih sudova. Poboljšanjem mikrocirkulacije i oksigenacije tkiva, postižemo efekat regeneracije iznutra.

U anti-aging medicini, ozon deluje kao moćan biostimulator. On podstiče telo na samoizlečenje tako što optimizuje rad svake ćelije, smanjuje sistemsku upalu niskog stepena (tzv. inflammaging) i poboljšava viskoznost krvi. Time se ne leči samo bol u zglobovima ili mišićima, već se čitav organizam vraća u stanje balansa i vitalnosti koje smo imali deceniju ranije.

Ova vrsta terapije koristi se i za jačanje imuniteta Foto: Shutterstock

Svetski standard u primeni ozon terapije

- Za pacijente koji se prvi put susreću sa ovom metodom, najvažnije je da znaju da je ovaj protokol komforan, bezbedan i potpuno prilagođen pacijentu. Proces traje 20 minuta, praktično je bezbolan i sprovodi se u opuštenoj atmosferi, gde se određena količina krvi pacijenta obogaćuje preciznom smešom ozona i kiseonika, a zatim vraća u krvotok – navodi doktorka.

Većina pacijenata već nakon prvih nekoliko sesija oseća olakšanje bola, nagli porast energije i mentalnu jasnoću. U zavisnosti od indikacija - bilo da je u pitanju jačanje imuniteta, oporavak od povrede ili anti-aging tretman - lekar određuje individualni ciklus, koji se najčešće ponavlja jednom do dva puta nedeljno u serijama koje diktiraju svetski protokoli.

Bezbednost i preciznost na prvom mestu

Kao jedini sertifikovani učesnik kongresa iz naše zemlje, dr Vesna Ognjenović insistira na najvišim standardima bezbednosti:

- Ozon je moćan lek, ali samo u rukama stručnjaka koji razume njegovu farmakodinamiku. Svakom pacijentu pristupam individualno, uz detaljnu anamnezu i laboratorijske analize. Poverenje koje pacijenti ukazuju opravdano je upotrebom najsavremenije opreme i primenom protokola koji su pre samo nekoliko dana bili tema svetske medicinske elite u Istanbulu – zaključuje dr Ognjenović.