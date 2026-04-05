da li ste znali?

da li ste znali?

Anemija se najčešće vezuje za manjak gvožđa i savet koji mnogi prvo čuju je jedu više mesa. Ipak, kako objašnjava na svom Instagram nalogu prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog, stvar je daleko složenija, jer organizam gvožđe ne dobija samo iz hrane, već ga u velikoj meri „reciklira“ iz sopstvenih zaliha.

- Ko je malokrvan, prvo treba da jede meso, pa tek onda sve ostalo, ali to nije cela priča. Iz hrane, bilo da je reč o iznutricama poput džigerice, koje su zaista bogate gvožđem, organizam usvoji tek oko 10 odsto. Sve ostalo dolazi iz razgradnje naših eritrocita - objašnjava on.

Drugim rečima, ključ nije samo u tome koliko gvožđa unosimo, već i u tome kako ga organizam koristi i vraća u cirkulaciju. Upravo tu dolaze u igru složeni mehanizmi koji uključuju hormone i rad jetre.

- Jedan od važnih hormona koji reguliše ulazak gvožđa u krv jeste hepcidin, ali da bi on delovao, moraju da funkcionišu i drugi sistemi. Ako je hepcidin povišen, što je čest slučaj kod malokrvnih osoba, gvožđe se teže uključuje u cirkulaciju. Zato je važno raditi na oporavku organizma u celini, na sistemu disanja, prerade hrane i posebno na funkciji jetre - kaže profesor.

Vitamin C i fermentisani proizvodi

Poseban problem kod malokrvnih osoba često je i želudac, odnosno nedovoljna kiselost, koja igra važnu ulogu u apsorpciji gvožđa, dodaje.

Poseban problem kod malokrvnih osoba je manjak želudačne kiseline, a tu može da pomogne vitamin C

- Želudačna kiselina ne utiče samo na to koliko ćemo gvožđa uneti iz hrane, već i na procese u organizmu koji omogućavaju da se ono ponovo iskoristi. U tom smislu, malokrvnim osobama može da koristi unos vitamina C iz citrusa ili u obliku suplementa, u kombinaciji sa hranom bogatom pektinom, poput pečenih jabuka i krušaka. Kao dobar izbor ističu se i grilovano povrće i mahunarke, koje sadrže važne oligoelemente - navodi prof. dr Stojiljković.

S druge strane, trebalo bi imati na umu da pojedine namirnice mogu da otežaju apsorpciju gvožđa.