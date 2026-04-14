Kardioverzija je postupak kojim se srce vraća u normalan (sinusni) ritam, uz pomoć lekova ili kratkog električnog impulsa

Slušaj vest

Kardioverzija je postupak kojim se srce vraća u normalan (sinusni) ritam, uz pomoć lekova ili kratkog električnog impulsa. Najčešće se koristi kod atrijalne fibrilacije i atrijalnog flatera, ali može pomoći i kod drugih ubrzanih ili nepravilnih srčanih ritmova (aritmija), prenosi Clivlend klinika.

Doktor Aleksandar Cicović, interventni kardiolog, objašnjava na Youtube kako se procedura izvodi i koliko traje opovarak.

- Atrijalna fibrilacija je najčešći problem sa srčanim ritmom kod odraslih pacijenata i ova procedura se često radi da bi se uspostavio normalni sinus ritam, kako bi srce nastavilo sa normalnim radom. Kardioverzija se izvodi u sali uz prisustvo kardiologa i anesteziologa. pacinjent se uspava, a potom se dve elektrode postavljaju na grudni koš. Nakon toga, ako je pacijent i dalje u atrijalnoj fibrilaciji, radimo šok koji resetuje ritam srca i vrati ga u normalan sinus ritam. Pacijenti se nakon ove procedure vrlo brzo bude i potvrđuju da se osećaju mnogo bolje. Nakon par sati, pacijent se otpušta kući - objašnjava dr Cicović.

Nepravilan rad srca može izazvati tegobe poput nelagodnosti u grudima i nedostatka vazduha.

Nepravilan rad srca može izazvati tegobe poput nelagodnosti u grudima i nedostatka vazduha. Foto: Shutterstock

Šta je kardioverzija?

Kardioverzija je medicinska procedura kojom lekar pokušava da vrati srce u pravilan ritam. U hitnim situacijama, na primer kod opasnih poremećaja ritma komora, kardioverzija može biti spasonosna jer sprečava srčani zastoj. U drugim slučajevima, planira se unapred kako bi se izbegle komplikacije.

Vrste kardioverzije Električna kardioverzija - Radi se uz pomoć uređaja (defibrilatora) koji preko elektroda na grudima (i ponekad leđima) šalje kratak električni impuls srcu.

Kod osoba sa visokim rizikom može se ugraditi poseban uređaj – implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD) – koji automatski prepoznaje poremećaj ritma i po potrebi „resetuje“ srce.

Hemijska (medikamentna) kardioverzija

Podrazumeva primenu lekova koji mogu vratiti ritam u normalu. Lek se može popiti ili dati putem infuzije. Delovanje može nastupiti brzo (za nekoliko minuta), ali nekad traje i duže. Terapija se često započinje u bolnici kako bi lekar pratio rad srca. Koja stanja se leče kardioverzijom?

Kardioverzija može pomoći kod više poremećaja ritma, uključujući:

atrijalnu fibrilaciju i atrijalni flater (najčešće indikacije)

atrijalnu tahikardiju (ubrzan rad pretkomora)

ventrikularnu tahikardiju (ubrzan rad komora)

ventrikularnu fibrilaciju (opasan, neorganizovan rad komora)

Cilj kardioverzije je da se srce vrati u normalan ritam kako bi moglo efikasno da pumpa krv Foto: Shutterstock

Zašto je potrebna kardioverzija?

Cilj je da se srce vrati u normalan ritam kako bi moglo efikasno da pumpa krv.

Nepravilan ritam može izazvati:

osećaj lupanja ili „treperenja“ u grudima

kratak dah

nelagodnost u grudima

vrtoglavicu ili jak umor

Ovi simptomi znače da srce ne pumpa dovoljno krvi. Čak i ako su blagi, nelečeni poremećaji ritma mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput srčanog ili moždanog udara.

Kako se sprovodi procedura?

Pre zahvata dobićete detaljna uputstva. Važno je da:

neko dođe po vas i odveze vas kući

ne vozite 24 sata nakon procedure

Lekovi - Obavezno se konsultujte sa lekarom kako da uzmete terapiju, posebno lekove za razređivanje krvi i terapiju za dijabetes. Ostale lekove obično uzimate uz mali gutljaj vode.

Ishrana - večerajte normalno dan pre, nakon ponoći ne smete jesti ni piti (ni vodu, žvake, bombone)

Odeća i priprema:

obucite udobnu garderobu

ne koristite šminku, lak za nokte, kreme ili dezodorans na grudima i leđima

ne nosite nakit

Čak i ako su blagi, nelečeni poremećaji srčanog ritma mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput srčanog ili moždanog udara Foto: Shutterstock

Šta se dešava pre procedure? postavlja se infuzija (IV)

na grudi se lepe elektrode za praćenje rada srca (EKG)

po potrebi se uklanja dlaka sa kože

Ponekad se radi i transezofagealni ultrazvuk srca (TEE) – pregled kroz jednjak kojim se proverava da li postoje krvni ugrušci u srcu.

Da li ste budni tokom procedure?

Ne. Dobijate lekove koji vas uspavljuju, tako da ne osećate bol.

Kako izgleda sama procedura?

Dok spavate, lekar pomoću uređaja šalje kratak električni impuls srcu. Taj impuls „prekida“ nepravilni ritam i omogućava srcu da se vrati u normalan rad.

Ponekad je potrebno više impulsa, ali postupak nije bolan jer ste pod sedacijom.

Koliko traje procedura?

Sama procedura traje nekoliko minuta, ali ukupno treba računati oko 4–6 sati (priprema + oporavak).

Šta se dešava posle? budite se postepeno i možete biti pospani

moguće je blago osetiti osetljivost u grudima nekoliko dana

lekar će razgovarati sa vama o rezultatima i daljoj terapiji

Možda će biti potrebno da nastavite ili uvedete lekove kako bi se sprečilo ponovno javljanje aritmije ili stvaranje ugrušaka.

Nakon intervencije potrebno je da redovno pratite krvni pritisak Foto: Shutterstock

Oporavak

Nakon procedure:

možete jesti i piti

porodica može biti uz vas

prati se rad srca i krvni pritisak

Većina pacijenata ide kući istog dana, ali ne sme da vozi 24 sata.

Prednosti kardioverzije vraća srce u normalan ritam

smanjuje simptome

može poboljšati rad srca Mogući rizici (retki) iritacija ili blago oštećenje kože od elektroda

modrice na mestu infuzije

stvaranje ugrušaka koji mogu dovesti do moždanog udara

pogoršanje poremećaja ritma