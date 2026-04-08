Nelečena streptokokna upala grla može dovesti do reumatske groznice koja ugrožava srce, srčane zaliske i zglobove

Reumatska groznica je ozbiljna, ali danas preventabilna bolest koja nastaje kao posledica nelečene ili nedovoljno lečene bakterijske infekcije grla.Uzročnik te početne infekcije je bakterija Streptokokus piogenes (streptokoka).

Iako sama infekcija grla obično prolazi bez posledica uz adekvatnu terapiju, kod određenog broja osoba dolazi do razvoja kompleksnog imunološkog poremećaja koji može imati dugoročne posledice po zdravlje, naročito po srce.

Više o tome za naš portal govori prof. dr Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog i profesor sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

- Učestalost reumatske groznice je opala u većini razvijenih zemalja, zbog razvijene zdravstvene zaštite i dostupne dijagnostke i antibiotske terapije.

Kako da razlikujete reumatsku od obične upale grla?

Prema rečima profesorke Milošević, nakon akutne infekcije ždrela, koja se najčešće ispoljava bolom u grlu, povišenom temperaturom i uvećanim krajnicima – organizam stvara antitela protiv bakterije, dok se kod reumatske groznice klinička slika značajno razlikuje.

- Kod reumatske groznice, ova antitela ne reaguju isključivo na bakteriju, već dolazi do tzv. unakrsne reakcije sa sopstvenim tkivima. Ovaj fenomen, poznat kao molekularna mimikrija, dovodi do toga da imunski sistem napada strukture u organizmu koje podsećaju na bakterijske antigene, pre svega srčane zaliske, zglobove, kožu i delove centralnog nervnog sistema. Ovaj proces počinje obično dve do četiri nedelje nakon infekcije grla, kada se čini da je primarna bolest već prošla - navodi prof. dr Milošević.

Imunski sistem kod reumatske groznice prvenstveno napada srčane zaliske

Prvi simptomi reumatske groznice razlikuju se od simptoma obične infekcije grla.

- Dok je kod streptokokne angine dominantan lokalni bol u ždrelu uz povišenu temperaturu, reumatska groznica se manifestuje sistemskim znacima bolesti. Najčešći rani simptomi uključuju povišenu temperaturu, opštu slabost i izražene bolove u zglobovima. Karakteristično je da se bol u zglobovima seli sa jednog zgloba na drugi, što se naziva migratorni artritis. Ovaj oblik artritisa najčešće zahvata velike zglobove poput kolena, skočnih zglobova, laktova i ručnih zglobova i dobro reaguje na antiinflamatornu terapiju, bez trajnih posledica po funkciju zglobova - objašnjava naša sagovornica.

Srčane komplikacije reumatske groznice

Profesorka Milošević navodi da je najznačajnija i potencijalno najopasnija manifestacija reumatske groznice zahvatanje srca, poznato kao reumatski karditis. U ovom procesu, kaže, može biti zahvaćen bilo koji sloj srca, ali su najvažnije promene na srčanim zaliscima.

- Najčešće je pogođen mitralni zalistak, a zatim i aortni. Inflamacija dovodi do zadebljanja, ožiljavanja i deformacije zalistaka, što može uzrokovati njihovo suženje ili nedovoljno zatvaranje. Tokom akutne faze bolesti mogu se javiti ubrzan rad srca, šum na srcu i znaci srčane slabosti. Dugoročno, ove promene mogu dovesti do razvoja hronične reumatske srčane bolesti, koja predstavlja jedan od vodećih uzroka stečenih valvularnih mana u svetu.

Bolni zglobovi i migratorni obrazac upale

Reumatska groznica zahvata zglobove kroz akutni, imunološki posredovan zapaljenski proces koji nastaje nakon bakterijske infekcije ždrela. Prema rečima doktorke Milošević ovaj proces nastaje zbog unakrsne reakcije imunog sistema, pri čemu antitela i T-limfociti napadaju sopstvena tkiva, uključujući sinovijalnu membranu, izazivajući aseptičnu inflamaciju bez prisustva bakterije.

Najčešća zglobna manifestacija reumatske groznice je akutni migratorni poliartritis, koji zahvata više zglobova

- Najčešća zglobna manifestacija reumatske groznice je akutni migratorni poliartritis. Ovaj oblik artritisa karakteriše zahvatanje više zglobova, sa tipičnim prelaskom zapaljenja sa jednog zgloba na drugi u kratkom vremenskom periodu. Najčešće su pogođeni veliki zglobovi, pre svega kolena, skočni zglobovi, laktovi i ručni zglobovi. Klinički, zahvaćeni zglobovi su bolni, otečeni, topli i sa ograničenim opsegom pokreta. Bol je često intenzivan i može značajno ograničiti svakodnevne aktivnosti.

Ovakav oblik artritisa je prolazan - upala se seli sa jednog zgloba na drugi, traje obično nekoliko nedelja i ne ostavlja trajna oštećenja ili deformitete, objašnjava profesorka. Potom dodaje: - Zglobne manifestacije pokazuju izražen i brz odgovor na primenu antiinflamatorne terapije, posebno na acetilsalicilnu kiselinu i druge nesteroidne antiinflamatorne lekove. Ovaj terapijski odgovor predstavlja jednu od klinički korisnih karakteristika u diferencijalnoj dijagnozi.

Atipični artritis nakon infekcije Pored klasičnog migratornog poliartritisa, može se javiti poststreptokokni reaktivni artritis koji češće pogađa male zglobove, ne prati tipičan migratorni obrazac, traje duže i slabije reaguje na standardnu antiinflamatornu terapiju.

- U celini posmatrano, zglobna zahvaćenost u reumatskoj groznici predstavlja reverzibilan, aseptični inflamatorni proces koji je deo sistemskog autoimunog odgovora nakon streptokokne infekcije. Iako može biti klinički izražen i bolan, ovaj oblik artritisa ima povoljnu prognozu i ne dovodi do trajnih posledica po funkciju zglobova - s tim u vezi zaključila je prof. dr Milošević.

Pored migratornog poliartritisa, može se javiti poststreptokokni reaktivni artritis koji češće pogađa male zglobove

Motorički i emocionalni simptomi

Osim srca i zglobova, reumatska groznica može zahvatiti i nervni sistem.

Jedna od karakterističnih manifestacija je Sidenhamsova korea (nevoljni, nekontrolisani pokreti mišića, komplikacija reumatske groznice).

- Ovakav poremećaj motorike ispoljava se nevoljnim, nekontrolisanim pokretima, poremećajem koordinacije i emocionalnom nestabilnošću. Ova manifestacija se može javiti i kasnije u toku bolesti, čak i kada su ostali simptomi u povlačenju. Kožne manifestacije su ređe, ali uključuju specifičan osip poznat kao erythema marginatum i pojavu potkožnih čvorića.

Prevencija i lečenje

Prevencija reumatske groznice zasniva se pre svega na pravovremenom prepoznavanju i adekvatnom lečenju streptokokne infekcije grla. Standard terapije uključuje primenu antibiotika, najčešće penicilina, koji efikasno eliminiše bakteriju i sprečava razvoj komplikacija. S tim u vezi profesorka ističe: - Važno je naglasiti da virusne infekcije grla ne zahtevaju antibiotsku terapiju, te je pravilna dijagnostika ključna za racionalnu upotrebu antibiotika.

Kod osoba koje su preležale reumatsku groznicu sprovodi se sekundarna prevencija – dugotrajna primena antibiotika, obično intramuskularni penicilin, kako bi se sprečile ponovne infekcije i moguće komplikacije srca.

Lečenje reumatske groznice uključuje antibiotike za eliminaciju bakterije i lekove koji smanjuju zapaljenje, dok se kod srčanih komplikacija primenjuje standardna terapija srčane insuficijencije

- Lečenje akutne reumatske groznice uključuje kombinaciju antibiotske terapije i lekova koji smanjuju zapaljenje, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili, u težim slučajevima, kortikosteroidi. Kod bolesnika sa srčanim komplikacijama primenjuje se i standardna terapija srčane insuficijencije, u skladu sa važećim kardiološkim smernicama.

Savremene naučne činjenice jasno ukazuju da je reumatska groznica bolest koja se može gotovo u potpunosti sprečiti adekvatnim lečenjem streptokokne angine.

- Uprkos tome, ona i dalje predstavlja značajan zdravstveni problem u delovima sveta gde je pristup zdravstvenoj zaštiti ograničen. Pravovremena dijagnoza, pravilno lečenje i dosledna primena preventivnih mera ostaju ključni faktori u smanjenju učestalosti ove bolesti i njenih ozbiljnih komplikacija - kaže za kraj prof. dr Ivana Milošević.

