Praznici su vreme okupljanja, topline i bogate trpeze, ali upravo tada mnogi primete da jedu više nego inače i da osećaj sitosti dolazi sa zakašnjenjem. Zašto se to dešava i kako da zadržite balans, za naš portal govori magistar nutricionizma Katarina Ćulam.

Kako ističe, problem nije u prazničnoj hrani, već u načinu na koji joj pristupate i u tome kako vaše telo reaguje na takav način ishrane.

Praznična trpeza bez balansa opterećuje organizam

Praznična trpeza za mnoge nosi posebnu simboliku i toplinu tradicije. Bogata je raznovrsnim jelima od mesa, supa i pita do salata i kolača uz koje ste odrastali i koje povezujete sa zajedništvom i prazničnom atmosferom.

- Međutim, ako pogledate sastav takvih obroka iz ugla nutricionizma, možete primetiti da se oni uglavnom zasnivaju na većim količinama proteina, masti i ugljenih hidrata, dok često nedostaje hrane bogate vlaknima, posebno svežeg povrća i salata. Jela poput ruske ili sirne salate dodatno su bogata mastima, ali su istovremeno siromašna vlaknima, naročito nerastvorljivim vlaknima koja su važna za varenje.

Upravo taj odnos namirnica može predstavljati mali izazov za organizam.

Tokom praznika obroci su kalorični i siromašni vlaknima, što može dovesti do prejedanja

- Kada obrok sadrži više vrsta “teže” hrane, a malo vlakana, varenje postaje sporije, a regulacija šećera u krvi manje stabilna. Organizam tada mora uložiti više napora da obradi takav obrok, što se često oseća kroz težinu u stomaku, nadutost ili umor nakon jela. Važno je naglasiti da problem nije u samoj prazničnoj hrani niti u tradiciji, već u njenoj strukturi, odnosno u tome što joj često nedostaje balans koji bi organizmu olakšao da je lakše preradi.

Osim sastava samog obroka, važnu ulogu igra i način na koji jedete tokom praznika.

Kako vas hormoni “zavaravaju” tokom praznika

U vašem organizmu postoje hormoni koji regulišu glad i sitost. S tim u vezi Ćulum dodaje: - Grelin je hormon koji pojačava osećaj gladi i podstiče vas da jedete, dok leptin šalje signal da smo siti. Tokom prazničnih obroka, kada jedete brzo, u velikim količinama i u opuštenoj atmosferi, taj prirodni balans lako se poremeti. Signal sitosti kasni, pa često pojedete više nego što vam zaista treba.

Praznični obroci najčešće nisu samo jedan obrok, već duže sedenje za stolom uz više zalogaja i različita jela, pa telo teže prepoznaje kada je zapravo sitost dostignuta.

- Iako organizmu treba otprilike 15–20 minuta da pošalje signal sitosti, u praksi to često ne osećamo na vreme, jer jedete sporadično, ali kontinuirano. Upravo zato se desi da ste pojeli više nego što nam je bilo potrebno.

Male navike za praznično uživanje

Ćulum poručuje da prazničnu trpezu ne treba menjati, već da su male navike dovoljne da pomognu organizmu da lakše podnese ovakve obroke i uživa u hrani bez prejedanja.

Promena navika, poput više vlakana i umerenijeg tempa jela, može da smanji rizik od prejedanja tokom praznika

Počnite obrok svežom salatom

Sveže povrće sadrži vlakna koja pomažu da se "teža hrana lakše vari" i da šećer u krvi ne raste naglo tokom obroka.

- To u praksi znači da nema naglog “skoka” energije nakon jela, ali ni brzog pada koji vas tera da ubrzo ponovo posegnete za hranom da biste vratili energiju. Kada šećer u krvi raste postepeno, telo ima bolju kontrolu nad tim procesom i duže ste siti, imate stabilniju energiju i manju potrebu za dodatnim obrocima ili slatkišima.

Drugim rečima, organizam radi mirnije i ravnomernije, bez naglih promena koje vas vode u prejedanje i osećaj težine nakon obroka.

Popijte čašu vode pre jela (ili je oplemenite sokom od limuna)

- Kada popijete vodu pre obroka, često prirodno jedete umerenije. Ako dodate malo soka od limuna, to može pokrenuti varenje i pomoći da se hrana lakše obradi.

Kratka šetnja nakon obroka može napraviti veliku razliku

Lagano kretanje pokreće metabolizam, pomaže telu da bolje iskoristi energiju iz hrane i smanji osećaj težine, dodaje Ćulum.

Ne sedajte za sto kad ste previše gladni Velika glad vodi brzom i većem unosu hrane, odnosno sigurnom prejedanju.

Voda pre obroka može pomoći da se jede umerenije, a dodatak limuna može blago podstaći varenje i olakšati obradu hrane

Slušajte svoje telo

Praznici su vreme uživanja, ali ne morate jesti preko mere. Telo vrlo jasno pokazuje kada mu je dovoljno i važno je samo da ga poslušamo.

- Praznici nisu vreme restrikcija, već uživanja, ali uz svesnost. Balans ne znači odricanje, već razumevanje kako naš organizam reaguje na hranu. Kada shvatite ulogu hormona, metabolizma i vaših navika, lakše donosite odluke koje vam omogućavaju da uživate u obrocima, bez osećaja nadutosti i krivice - ističe Katarina Ćulum.

