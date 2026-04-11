Način na koji prekidate post može da bude važniji od samog izbora hrane

Posle višenedeljnog posta, organizam se nalazi u osetljivoj fazi i način na koji se vraćamo na mrsnu ishranu može imati veći uticaj nego sama promena jelovnika. Upravo u tim prvim danima mnogi prave greške koje opterećuju varenje, podižu pritisak i mogu da izazovu neprijatne tegobe, od nadimanja do problema sa žučnom kesom. Nutricionista Branka Mirković za naš portal bjašnjava koje su najčešće zamke u ovom prelaznom periodu i zašto je postepenost važnija nego što većina misli.

- Prvi dan Vaskrsa trebalo bi započeti malim zalogajima, kako bi se sistem za varenje postepeno navikao na težu hranu. Ujutru ne treba preterivati sa pečenjem, masnim sirom i kajmakom, već birati lakše varijante, poput mladog sira i male količine jaja - navodi naša sagovornica i dodaje da se mlečni proizvodi i meso uvode postepeno tokom nekoliko dana. U tom periodu prednost bi trebalo dati jednostavnijim jelima, poput supa i čorbi, uz dosta svežeg povrća.

Kako sprečiti prejedanje za Uskrs Manji tanjiri i manje porcije – koristite manje posuđe i počnite sa porcijama manjim nego što mislite da vam treba.

Sporo žvakanje – žvaćite svaki zalogaj dugo, i po 30 puta, dok ne omekša, mozgu je potrebno 20 minuta da registruje sitost.

Pauze tokom jela – spustite pribor između zalogaja, da biste jeli svesnije, razgovarajte, uživajte u druženju i proslavi.

Hidratacija – čaša vode pre obroka pomaže u osećaju sitosti, a limunada može da olakša varenje.

Pored šoka za varenje već prvog dana, druga česta greška odnosi se na količinu jaja, koja su nezaobilazan deo praznične trpeze, ali lako mogu da opterete organizam ako se unose u većim količinama.

Idelano je pojesti jedno do dva jaja dnevno, maksimalano tri do četiri

- Za zdrave odrasle osobe preporuka je jedno do dva jaja dnevno, dok se kao gornja granica, čak i tokom praznika, smatra tri do četiri. Osobe sa povišenim pritiskom, holesterolom ili problemima sa žučnom kesom trebalo bi da budu posebno oprezne - upozorava Mirković.

Telo još nije "uključilo" enzime

Treći problem nastaje jer se često zanemaruje kako organizam zapravo reaguje na ovu promenu. Tokom posta dolazi do smanjenog lučenja enzima potrebnih za varenje proteina životinjskog porekla, pa telu treba vreme da se ponovo prilagodi.

Želudac i enzimi koji olakšavaju varenje hrane životinjskog porekla ne mogu da se aktiviraju preko noći

- Želudac i enzimi koji olakšavaju varenje nisu se u potpunosti aktivirali, pa se hrana životinjskog porekla veoma teško vari. Često ostaje u želucu duže nego inače, dolazi do nadimanja, a nedovoljno svarena hrana nastavlja put do creva, što može da izazove dodatne tegobe, pa čak i dijareju. Prilagođavanje je individualno, ali se procenjuje da je organizmu potrebno najmanje nedelju dana umerene ishrane, kako u količini, tako i u raznovrsnosti namirnica - poručuje Branka Mirković.