Uskršnji melem koji štiti želudac posle posta: Saveti prof. dr Staniše Stojiljkovića za lakše varenje
Na današnji veliki praznik, Uskrs, trpeze su bogate jajima, mesom i drugim omiljenim specijalitetima. Posle dugog posta, mnogi jedva čekaju da uživaju u mrsnoj hrani, ali nagli prelazak na jače obroke može predstavljati pravi šok za želudac i varenje.
Zato je važno pripremiti organizam i birati hranu mudro. Prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog, donosi jednostavan recept za takozvani uskršnji melem, kao i praktične savete koji mogu pomoći da praznična gozba protekne bez tegoba.
Recept za uskršnji melem – probiotski namaz
Da biste izbegli opterećenje želuca pri prelasku sa posne na jaču hranu, pripremite ovaj jednostavan namaz bogat probioticima:
1. Ceđenje kefira
Sipajte 0,5 litara domaćeg kefirau gustu gazu postavljenu preko cediljke i ostavite u frižideru preko noći.
2. Krem od kefira
Ujutru će u gazi ostati gust krem bogat probioticima. Tečnost koja se ocedi (surutku) možete popiti ujutru na prazan stomak.
3. Mešanje
Dobijeni krem od kefira pomešajte sa istom količinom starog kajmaka dok ne dobijete ujednačen namaz.
4. Kako se koristi?
Ovaj namaz oblaže sluzokožu želuca i priprema mikrobiom za varenje jačih proteina i masti iz mesa i jaja, pa se preporučuje kao uvod u praznični obrok.
Saveti za bezbednu uskršnju gozbu
Kako biste izbegli težinu u stomaku i druge neprijatnosti, stručnjaci savetuju sledeće:
Umerenost je najvažnija
Prvog dana praznika preporučuje se da pojedete najviše jedno do dva jaja, kako bi se organizam postepeno prilagodio mrsnoj hrani.
Ne zaboravite ren
Renuz pečenje podstiče lučenje žuči i olakšava varenje masti, zbog čega je tradicionalno prisutan na prazničnoj trpezi.
Dodajte vlakna uz svaki obrok
Mladi luk, rotkvice i zelena salata deluju poput prirodne „metle“ za creva i pomažu lakše varenje težih jela.
Čaša vina – ali umereno
Čaša kvalitetnog crnog vina uz ručak može pomoći metabolizmu masti zahvaljujući polifenolima, ali je važno ostati u granicama umerenosti.