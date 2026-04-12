Jaja jesu izuzetno vredna namirnica, ali ne postoje ista pravila za svakoga i odgovor uvek zavisi od celokupne ishrane, zdravstvenog stanja i individualne tolerancije

- Koliko puta ste čuli rečenicu da „jaja podižu holesterol“, pa ste ih gotovo automatski stavili na listu zabranjenih namirnica? Upravo ta dilema bila je u središtu mojih preporuka - jaja jesu izuzetno vredna namirnica, ali ne postoje ista pravila za svakoga i odgovor uvek zavisi od celokupne ishrane, zdravstvenog stanja i individualne tolerancije - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Prema njenim rečima jaja su godinama bila na lošem glasu pre svega zato što jedno veliko jaje sadrži oko 186–200 mg holesterola, pa se nekada smatralo da njihova redovna konzumacija direktno vodi ka povišenom holesterolu u krvi.

- Danas, međutim, znamo da odnos između holesterola iz hrane i holesterola u krvi nije toliko jednostavan kako se ranije verovalo.Savremeniji podaci pokazuju da za većinu zdravih osoba jedno jaje dnevno može da bude deo uravnotežene ishrane, bez značajnog povećanja rizika od srčanog ili moždanog udara.

Jaja obezbeđuju kvalitetne proteine, a sadrže i holin, jod i vitamin D — nutrijente važne za nervni sistem, metabolizam i opšte funkcionisanje organizma.

Američko udruženje za srcenavodi da jedno celo jaje dnevno može da se uklopi u zdrav obrazac ishrane, dok Harvard ističe da kod većine ljudi jedno jaje dnevno ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

- Ono što je mnogo važnije od samog pitanja „koliko jaja smem da pojedem“ jeste - sa čim ih jedemo. Jaja uz povrće, integralni hleb i maslinovo ulje nisu isto što i jaja uz slaninu, kobasice, maslac i lisnata peciva. Stručni izvori naglašavaju da zasićene i trans masti imaju znatno veći uticaj na porast LDL, odnosno „lošeg“ holesterola, nego sama jaja. Drugim rečima, problem češće nije jaje, već kontekst u kome ga jedemo.

Uz to, kaže dr Stanković, jaja su nutritivno izuzetno vredna.

- Ona obezbeđuju kvalitetne proteine, a sadrže i holin, jod i vitamin D — nutrijente važne za nervni sistem, metabolizam i opšte funkcionisanje organizma. Zbog toga jaja ne treba posmatrati samo kroz prizmu holesterola, već kao namirnicu sa ozbiljnom nutritivnom vrednošću. Ipak, to ne znači da su preporuke iste za sve. Osobe koje već imaju povišen LDL holesterol, dijabetes, srčana oboljenja ili drugi kardiometabolički rizik ne bi trebalo da se oslanjaju na opšta pravila sa interneta, već da unos jaja prilagode svom zdravstvenom statusu i ostatku jelovnika.

Harvard navodi da za osobe sa dijabetesom i srčanim bolestima može biti razumno ograničiti unos žumanaca

Kako ističe naša sagovornica Harvard navodi da za osobe sa dijabetesom i srčanim bolestima može biti razumno ograničiti unos žumanaca.