Zašto je proleće idealno vreme za kontrolu mladeža? Dermatolog objašnjava koje promene ne smete da zanemarite
Mladeži su uobičajene izrasline na koži, a svako od nas ima u proseku 10 do 40 mladeža. Većina mladeža je bezopasna i nema razloga za brigu, međutim, stručnjaci ističu da je važno redovno ih pregledati kako bi se eventualne promene uočile na vreme.
Proleće je pravo vreme za pregled mladeža jer nam dolazi sezona sunčanja i više vremena prvodimo na otvorenom izloženi sunčevim zracima.
O tome kako tačno izgleda dermoskopski pregled, kada se mladež samo prati, a kada se uklanja i da li su “novi mladeži” u odraslom dobu uvek razlog za oprez, za Zdravlje Kurir govori dr Radislavka Dimitrijević, dermatolog.
- Svako doba godine je dobro/pametno za pregled mladeža. Zašto je proleće idealno? Misli se na to da kreće lepo vreme, svi planiraju odlazak na more kroz par meseci, pa bi pregledom, na kojem se konstatuje da je sve u redu sa mladežima, opuštenije proveli odmor. Naglasiću da se ne preporučuje pregled mladeža neposredno nakon sunčanja, jer ako je koža potamnela i mladeži su malo tamniji, pa nije realna slika.
Pitali smo doktorku i da li UV zračenje od prethodnog leta može „odloženo“ da dovede do promena koje se primećuju tek mesecima kasnije.
- Da, UV zraci od prethodnog leta i svakog pre, mogu da dovedu do promena na koži kasnije i mesecima kasnije i godinama kasnije.
Zato je važno tokom cele godine adekvatno štititi kožu od sunca.
- Potrebno je tokom cele godine štititi kožu od sunca, a naročito tokom onih dana kada je UV indeks veći. Preporučuju se kreme sa zaštitinim faktorima, kao i šeširi, sunačne naočare, marame, i naravno izbegavanje direktnom izlaganju suncu - objasnila je dr Dimitrijević u ranijem intervuu za naš portal.
Koji mladeži se moraju pratiti?
Važno je redovno pratiti da li postoje promene na već postojećim mladežima i da li se javljaju novi, a za praćenje je najbolji dermoskopski pregled.
- Dermoskopski pregled je jednostavna i bezbolna dijagnostička metoda, koja nam služi za pregled svih promena na koži. Najviše ga koristimo kod pregleda mladeža. Sa dermoskopom vidimo dublje strukture kože, što se ne može videti golim okom. Mladež se prati ako ima diskretne promene koje odstupaju od očekivanog, pravilnog obrazca. Svaka sumnja na malignitet, klinički i dermoskopski, je indikacija za hirurško uklanjanje mladeža (ili promene koja liči na mladež) - objašnjava dr Dimitrijević.
Ne ignorišite pojavu novog mladeža
Dermatološki pregled podrazumeva preled cele kože, uključujući kožu glave, tabane, dlanove i nokte, jer tumori kože mogu da se javi na svim delovima tela. Takođe, važno je redovno raditi i samopregled mladeža i kože.
- Samopregled je dovoljno raditi jednom u tri meseca. Treba obraćati pažnju na promenu boje već postojećeg mladeža, porast iznad nivoa kože, pojavu "ranice" na mladežu, promena oblika, kao i pojavu novog "mladeža" posle 40. godine. Pacijenti, prvenstveno oni srednjih godina, ignorišu pojavu "novog mladeža". Svrab, krvarenje i perutanje ne ukazuju uvek na problem. "Novi mladeži" posle 35, odnosno 40. godine jesu razlog za oprez. Ukoliko uočite ovako nešto, važno je javiti se dermatologu na pregled.
Ako primetite da se mladež menja, koristite ABCDE kontrolnu listu.
- Slovo 'A' označava asimetriju. Ako primetite bilo kakvu promenu u izgledu mladeža, trebalo bi da ga proverite.
- B se odnosi na ivice (engl. border). Ako ivice mladeža postanu nepravilne, nazubljene ili mutne, vreme je da posetite lekara.
- 'C' označava boju. Mladež može postati tamniji, ali melanomi mogu postati i bleđi.
- Slovo "D" označava dijametar, tj. prečnik. Jednostavno pravilo glasi: ako je mladež veći od gumice na vrhu olovke, tj. veći od šest milimetara, trebalo bi ga pregledati i po potrebi ukloniti.
- Poslednje slovo, E, označava evoluciju. Bilo šta što se menja, raste ili se pogoršava umesto da zaraste, zahteva lekarski pregled.
