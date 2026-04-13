Ako primetite da se mladež menja, koristite ABCDE kontrolnu listu.

- Slovo 'A' označava asimetriju. Ako primetite bilo kakvu promenu u izgledu mladeža, trebalo bi da ga proverite.

- B se odnosi na ivice (engl. border). Ako ivice mladeža postanu nepravilne, nazubljene ili mutne, vreme je da posetite lekara.

- 'C' označava boju. Mladež može postati tamniji, ali melanomi mogu postati i bleđi.

- Slovo "D" označava dijametar, tj. prečnik. Jednostavno pravilo glasi: ako je mladež veći od gumice na vrhu olovke, tj. veći od šest milimetara, trebalo bi ga pregledati i po potrebi ukloniti.

- Poslednje slovo, E, označava evoluciju. Bilo šta što se menja, raste ili se pogoršava umesto da zaraste, zahteva lekarski pregled.