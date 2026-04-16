Kada se uvodi pravilno i postepeno, surutka je odličan saveznik boljeg varenja, manje nadutosti, više energije i boljeg osećaja balansa u telu

- U vremenu kada mnogi traže komplikovana rešenja za umor, nadutost i osećaj težine u telu, često zaboravljamo da upravo najjednostavnije navike mogu imati veoma lep efekat na svakodnevno funkcionisanje organizma. Surutka je jedan od tradicionalnih napitaka koji se dugo koristi kao podrška varenju, osećaju lakoće i opštem balansu tela - kaže mr sc.med. dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Prema njenim rečima ono što surutku izdvaja jeste to što mnogi ljudi nakon njenog uvođenja primećuju da se probava postepeno smiruje, stomak postaje manje opterećen, a osećaj nadutosti i težine može biti blaži.

- Kada je varenje urednije, često se menja i opšti osećaj u telu — javlja se više lakoće, više prijatne energije i manje nelagodnosti tokom dana. Upravo zato se surutka često doživljava ne samo kao napitak, već kao deo male dnevne rutine koja organizmu pomaže da funkcioniše mirnije i uravnoteženije.

Posebno je, ističe naša sagovornica, zanimljivo to što se dejstvo surutke ne svodi samo na stomak.

- Kada se varenje rastereti i kada telo lakše obrađuje ono što unosimo, mnogi ljudi imaju utisak da su manje tromi, da imaju više snage i da im je organizam „lakši“. Taj osećaj unutrašnje rasterećenosti često se prenosi i na nivo energije, koncentracije i opšteg komfora. Zato se surutka često povezuje sa osećajem obnove i regeneracije, naročito kod osoba koje imaju utisak da su usporene, nadute ili iscrpljene nepravilnom ishranom i stresnim načinom života.

Surutka i zdravlje jetre Surutka se često istražuje zbog mogućeg uticaja na zdravlje jetre, pre svega zbog svog sastava bogatog aminokiselinama, posebno cisteinom. Naučna istraživanja ukazuju da cistein može doprineti stvaranju glutationa — jednog od najvažnijih antioksidanasa u organizmu koji učestvuje u zaštiti ćelija jetre od oksidativnog stresa. U studijama na životinjama i ograničenim kliničkim ispitivanjima kod ljudi primećeno je da proteini surutke mogu pomoći u smanjenju masne infiltracije jetre i poboljšanju određenih markera jetrene funkcije, naročito kod osoba sa masnom jetrom.

Jedna čaša surutke ujutru, na prazan stomak, može biti jednostavan način da dan započne laganije i svesnije

Surutka se često preporučuje i kao podrška jutarnjem resetu organizma.

- Jedna čaša ujutru, na prazan stomak, može biti jednostavan način da dan započne laganije i svesnije. Preporuka je da se krene postepeno, u količini od 200 do 300 mililitara, kako bi se organizam navikao. Po želji, može se dodati malo limuna ili prstohvat cimeta, ali je najvažnije osluškivati sopstveno telo i ne preterivati na početku.

Dr Stanković kaže da je važno naglasiti da surutka nije „čarobno rešenje“, već podrška dobrim navikama.