Cink i bakar kroz ravnotežu u organizmu učestvuju u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova

Cink i bakar su esencijalni minerali koje organizam ne može sam da proizvede, pa ih je neophodno unositi ishranom ili suplementacijom. Cink ima ključnu ulogu u jačanju imuniteta, zarastanju rana i hormonskoj ravnoteži, dok bakar učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, zdravlju srca i krvnih sudova, kao i pravilnom radu nervnog sistema.

Neravnoteža između cinka i bakra može narušiti važne funkcije u organizmu. Višak cinka, naročito kod dugotrajne suplementacije, može dovesti do pada nivoa bakra, što se povezuje sa slabljenjem imuniteta, umorom, anemijom i poremećajem rada srca i nervnog sistema. Zbog toga je održavanje njihovog pravilnog odnosa ključno za celokupno zdravlje.

- Ako već uzimate veće količine cinka, preporučuje se da ga pijete ujutru, a bakar uveče, jer cink može smanjiti nivo bakra u organizmu. Nedostatak bakra može nepovoljno uticati na srce i kardiovaskularni sistem. Takođe, ukoliko imate povišen homocistein, važno je da se konsultujete sa kardiologom o suplementaciji vitaminima B6, B12 i folnom kiselinom – uz adekvatnu terapiju, rezultati se mogu značajno poboljšati - objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog, na svom Instagram profilu.

Bakar je mineral koji je važan za zdravlje srca, krvnih sudova, stvaranje crvenih krvnih zrnaca i pravilno funkcionisanje nervnog sistema

U kojim namirnicama možete naći ove minerale?

Cink se nalazi u namirnicama kao što su crveno meso, piletina, riba, jaja, mlečni proizvodi, kao i u semenkama bundeve, orasima i mahunarkama.

Bakar se može naći u iznutricama (posebno džigerici), morskim plodovima, orašastim plodovima, semenkama, integralnim žitaricama i kakau.

Uravnotežena ishrana najčešće obezbeđuje dovoljne količine oba minerala.