Jedna greška sa cinkom može oslabiti srce: Prof. dr Staniša Stojiljković otkriva šta da pijete ujutru, a šta uveče
Cink i bakar su esencijalni minerali koje organizam ne može sam da proizvede, pa ih je neophodno unositi ishranom ili suplementacijom. Cink ima ključnu ulogu u jačanju imuniteta, zarastanju rana i hormonskoj ravnoteži, dok bakar učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, zdravlju srca i krvnih sudova, kao i pravilnom radu nervnog sistema.
Neravnoteža između cinka i bakra može narušiti važne funkcije u organizmu. Višak cinka, naročito kod dugotrajne suplementacije, može dovesti do pada nivoa bakra, što se povezuje sa slabljenjem imuniteta, umorom, anemijom i poremećajem rada srca i nervnog sistema. Zbog toga je održavanje njihovog pravilnog odnosa ključno za celokupno zdravlje.
- Ako već uzimate veće količine cinka, preporučuje se da ga pijete ujutru, a bakar uveče, jer cink može smanjiti nivo bakra u organizmu. Nedostatak bakra može nepovoljno uticati na srce i kardiovaskularni sistem. Takođe, ukoliko imate povišen homocistein, važno je da se konsultujete sa kardiologom o suplementaciji vitaminima B6, B12 i folnom kiselinom – uz adekvatnu terapiju, rezultati se mogu značajno poboljšati - objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog, na svom Instagram profilu.
U kojim namirnicama možete naći ove minerale?
Cink se nalazi u namirnicama kao što su crveno meso, piletina, riba, jaja, mlečni proizvodi, kao i u semenkama bundeve, orasima i mahunarkama.
Bakar se može naći u iznutricama (posebno džigerici), morskim plodovima, orašastim plodovima, semenkama, integralnim žitaricama i kakau.
Uravnotežena ishrana najčešće obezbeđuje dovoljne količine oba minerala.
