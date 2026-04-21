Probajte čaj protiv nadutosti i težine u stomaku: Biljna mešavina po receptu dijetologa
Nadutost, osećaj težine u stomaku i sporije varenje česti su problemi savremenog načina života, posebno kada se ishrana i stres „udruže“. I dok mnogi posežu za brzim rešenjima, sve više ljudi okreće se prirodnim metodama koje nude blaži, ali dugoročniji efekat.
- Ukoliko imate nadutost, težinu u stomaku i osećaj kao da nosite kamen, vreme je da resetujete svoj sistem prirodno i nežno - kaže na svom Instagram profilu dr Veroslava Stanković, dijetolog.
Biljan mešavina za bolje varenje
Ova pažljivo odabrana biljna mešavina je više od običnog čaja.
- Sena i krusina idealne su za blagi detoks creva, kamilica umiruje stomak i nerve, kleka je čistač viška vode iz tela, kim i komorač odlični su protiv gasova i nadimanja, a sladić je idealan za balans i prijatan ukus - objašnjava dr Stanković.
Dijetolog dodaje da je rezultat ravniji stomak i lakše varenje.
- Pije se uveče, kada poželite da vaše telo odmori od svega – i hrane, i stresa.
Po čemu je ova biljna mešavina specifična?
Ovakvi čajevi, sastavljeni od poznatih biljaka sa blagotvormnim dejstvom, imaju višestruko delovanje na digestivni sistem.
- U sastavu ovog čaja se nalaze sena i krusina, biljke koje podstiču rad creva i koriste se za blagi detoks organizma.
- Tu je i kamilica, poznata po umirujućem dejstvu na stomak, ali i na celokupno stanje organizma, naročito u večernjim satima.
- Kleka se tradicionalno koristi za izbacivanje viška tečnosti iz tela, dok kim i komorač pomažu u smanjenju gasova i nadimanja – dva česta uzroka osećaja nelagodnosti.
- Sladić, osim što doprinosi prijatnijem ukusu, ima i ulogu u postizanju balansa u digestivnom traktu.
Kombinacija ovih biljaka može doprineti osećaju lakšeg varenja i smanjenju nadutosti. Ipak, stručnjaci podsećaju da je važno ovakve čajeve koristiti umereno i u skladu sa preporukama i savetima vašeg lekara, posebno kada su u pitanju biljke koje utiču na rad creva.
Ovakvi čajevi najčešće se konzumiraju uveče, kada telo prirodno ulazi u fazu odmora, što dodatno može doprineti osećaju opuštenosti i rasterećenja nakon napornog dana.
Iako prirodna rešenja mogu biti koristan saveznik, dugoročno zdravlje varenja ipak zavisi od uravnotežene ishrane, dovoljnog unosa tečnosti i smanjenja stresa.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.