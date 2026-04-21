Nadutost, osećaj težine u stomaku i sporije varenje česti su problemi savremenog načina života, posebno kada se ishrana i stres „udruže“. I dok mnogi posežu za brzim rešenjima, sve više ljudi okreće se prirodnim metodama koje nude blaži, ali dugoročniji efekat.

- Ukoliko imate nadutost, težinu u stomaku i osećaj kao da nosite kamen, vreme je da resetujete svoj sistem prirodno i nežno - kaže na svom Instagram profilu dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Biljan mešavina za bolje varenje

Ova pažljivo odabrana biljna mešavina je više od običnog čaja.

- Sena i krusina idealne su za blagi detoks creva, kamilica umiruje stomak i nerve, kleka je čistač viška vode iz tela, kim i komorač odlični su protiv gasova i nadimanja, a sladić je idealan za balans i prijatan ukus - objašnjava dr Stanković.

Dijetolog dodaje da je rezultat ravniji stomak i lakše varenje.

- Pije se uveče, kada poželite da vaše telo odmori od svega – i hrane, i stresa.

Ublažava gorušicu, smanjuje blagu mučninu i doprinosi boljem metabolizmu Foto: Shutterstock

Po čemu je ova biljna mešavina specifična?

Ovakvi čajevi, sastavljeni od poznatih biljaka sa blagotvormnim dejstvom, imaju višestruko delovanje na digestivni sistem.

U sastavu ovog čaja se nalaze sena i krusina , biljke koje podstiču rad creva i koriste se za blagi detoks organizma.

, biljke koje podstiču rad creva i koriste se za blagi detoks organizma. Tu je i kamilica , poznata po umirujućem dejstvu na stomak, ali i na celokupno stanje organizma, naročito u večernjim satima.

, poznata po umirujućem dejstvu na stomak, ali i na celokupno stanje organizma, naročito u večernjim satima. Kleka se tradicionalno koristi za izbacivanje viška tečnosti iz tela, dok kim i komorač pomažu u smanjenju gasova i nadimanja – dva česta uzroka osećaja nelagodnosti.

se tradicionalno koristi za izbacivanje viška tečnosti iz tela, dok kim i komorač pomažu u smanjenju gasova i nadimanja – dva česta uzroka osećaja nelagodnosti. Sladić, osim što doprinosi prijatnijem ukusu, ima i ulogu u postizanju balansa u digestivnom traktu.

Kombinacija ovih biljaka može doprineti osećaju lakšeg varenja i smanjenju nadutosti. Ipak, stručnjaci podsećaju da je važno ovakve čajeve koristiti umereno i u skladu sa preporukama i savetima vašeg lekara, posebno kada su u pitanju biljke koje utiču na rad creva.

Ovakvi čajevi najčešće se konzumiraju uveče, kada telo prirodno ulazi u fazu odmora, što dodatno može doprineti osećaju opuštenosti i rasterećenja nakon napornog dana.

Iako prirodna rešenja mogu biti koristan saveznik, dugoročno zdravlje varenja ipak zavisi od uravnotežene ishrane, dovoljnog unosa tečnosti i smanjenja stresa.