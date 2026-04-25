Kako fizička aktivnost snižava holesterol? Trener otkriva koje vežbe daju najbolje rezultate
Snižavanje povišenog holesterola najčešće podrazumeva promenu ishrane i, po potrebi, terapiju, dok uloga fizičke aktivnosti često ostaje u drugom planu. Mnogi znaju da bi trebalo da se kreću više, ali to retko postaje deo svakodnevice, sve dok se ne pojave prvi zdravstveni problemi. Kako pokret utiče na "loš" i "dobar" holesterol i koje vežbe su najbolje i najefikasnije da biste videli konkretne rezultate, objašnjava za naš portal master profesor sporta i fizičke kulture i fitnes trenerMilan Zarić.
- Redovna fizička aktivnost ima dokazano preventivno i terapijsko dejstvo kod brojnih hroničnih, nezaraznih bolesti. Posebno je značajna u prevenciji i kontroli kardiovaskularnih oboljenja, doprinosi snižavanju krvnog pritiska, poboljšava rad srca i pomaže u regulaciji nivoa holesterola.
Kako kretanje menja holesterol
Naš sagovornik podseća da holesterol nije jedinstvena kategorija. Onaj LDL ili "loš" se taloži na zidovima krvnih sudova, dok "dobar" HDL holesterol pomaže da se taj višak ukloni iz organizma. Upravo na tu ravnotežu fizička aktivnost ima snažan uticaj.
U Švedskoj je pokrenuta inicijativa "Fizička aktivnost na recept", a cilj je bio da se lekari i sportski stručnjaci povežu kako bi zajedno kreirali individualizovane planove fizičke aktivnosti za pacijente, slično kao što se propisuje terapija, navodi naš sagaovornik
- Pacijent dobija jasan plan koliko puta nedeljno, kojim intenzitetom i koliko dugo bi trebalo da bude fizički aktivan. Ovakav pristup se sve češće primenjuje i u drugim zemljama jer daje rezultate u vidu manje lekova, više pokreta i boljeg zdravlja - ističe Milan Zarić.
- Kretanjem podstičemo telo da poveća nivo HDL holesterola, dok se istovremeno smanjuju vrednosti LDL holesterola i triglicerida. Praktično, organizam postaje efikasniji u "čišćenju" krvnih sudova, a rizik od njihovog začepljenja se smanjuje. Jedan od razloga zašto se to dešava jeste što fizička aktivnost ubrzava metabolizam masti. Telo počinje bolje da koristi masti kao izvor energije, umesto da ih skladišti. Uz to, poboljšava se i osetljivost na insulin, što dodatno doprinosi boljoj regulaciji masnoća u krvi - objašnjava Milan Zarić.
Koje vežbe daju najbolje rezultate
Nije presudno koliko vežbate danas, već koliko ste u tome dosledni iz nedelje u nedelju. Tek tada organizam počinje efikasnije da reguliše masnoće u krvi, naglašava fitnes trener.
- Već 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, poput brzog hodanja, može da dovede do konkretnih rezultata, što je oko pola sata dnevno, pet puta u toku nedelje. Ako se tome doda i trening snage (poput čučnjeva, iskoraka ili vežbi sa opterećenjem), efekti mogu da budu još izraženiji.
Ono što je dobra vest jeste da ne morate da "živite u teretani" da biste napravili promenu. Dovoljno je da pronađete vrstu aktivnosti koja vam prija i koju možete lako da uklopite u svoju rutinu bez velikih odricanja.
- Kretanje u svakodnevnom životu, više koraka, stepenice umesto lifta, vožnja bicikla,sve to pravi razliku. Ne radi se o savršenom programu, već o tome da budete redovni. Kada je u pitanju holesterol, kretanje nije stvar izbora, već deo onoga što je organizmu zaista potrebno normalno funkcionisanje, jer telo jednostavno nije stvoreno za dugotrajno sedenje. Nažalost, uprkos sve većem znanju o značaju fizičke aktivnosti, nikada nije postojao veći raskorak između onoga što znamo i onoga što zaista činimo - poručuje MiIan Zarić.
