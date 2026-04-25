nešto je i do vas

nešto je i do vas

Priroda je tako udesila stvari da muškarci imaju vremena da se ostvare kao očevi gotovo do kraja života, dok kod žena to nije sličaj - one se rađaju sa određenim, konačnim brojem jajnih ćelija koje se vremenom troše. Šta utiče na njihov kvalitet, da li se on može popraviti, kao i šta vi možete da učinite da ga očuvate objašnjava prof. dr Eliana Garalejić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta.

- Kvalitet jajnih ćelija najviše zavisi od godina starosti žene. Nažalost, on se sa starenjem smanjuje, kvalitet je sve slabiji, a takođe je i sve manji broj jajnih ćelija koje žena poseduje, tako da sa 42 ili 43 godine takoreći više nemate ono što se zoveovarijalna rezerva ili rezerva jajnika. Sa 45 godina šanse da prirodnim putem ostanete u drugom stanju su manje od jedan prema milion - navodi prof. dr Eliana Garalejić.

Šta utiče na kvalitet i šta možete da preduzmete

Način na koji žena može da utiče na kvalitet postojećih jajnih ćelija jeste da promeni životne navike, jer upravo način života ima veliku ulogu u njihovom kvalitetu.

Jajne čelije se čuvaju zdravim životnim navilkama, sa što manje stresa i štetnih supstanci Foto: Shutterstock

- To znači da vodi računa o svojoj telesnoj težini - da ima idealnu težinu, da se bavi nekim sportom, da u svojoj ishrani redukuje i da smanji unos ugljenih hidrata, odnosno unos šećera, a da slobodno konzumira masti, zato što je holesterol, vrsta masti, praktično podloga za stvaranje polnih hormona, a samim tim i za uspostavljanje kvaliteta jajnih ćelija - sugeriše prof. dr Garalejić.

Ne bi trebalo da unosite alkohol, kao ni da pušite ili se drogirate. Pogubno je ako se tetovirate, jer su to teški metali koji se otapaju kontinuirano u organizmu i truju jajne ćelije, opominje profesorka.