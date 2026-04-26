Slušaj vest

Bol u kukovima često se javlja postepeno i mnogi ga u početku zanemaruju, posebno ako nije jak i brzo prolazi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da i blage tegobe mogu da ukažu napočetak trošenja zgloba kuka, pa je važno reagovati na vreme i ne čekati da pokret postane ograničen. Zato se pacijenti najčešće prvo raspituju koje vežbe smeju da rade kod kuće, otkriva na svom Instagram nalaogu dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog.

- Postoje jednostavne vežbe koje mogu da budu bezbedne za izvođenje kod kuće, ali sve što prevazilazi to zahteva pregled i savet reumatologa. Prva vežba izvodi se uz oslonac, uz stolicu ili sto. Noga se polako podiže u kuku, sa savijenim kolenom, do ugla od 90 stepeni, a zatim se vraća u početni položaj. Pokret treba ponoviti više puta, bez naglih trzaja - savetuje dr Aleksić.

Sledeća vežba podrazumeva odvođenje noge u stranu. Pokret se izvodi kontrolisano, uz mogućnost kratkog zadržavanja u krajnjem položaju, u granicama koje ne izazivaju bol, dodaje doktorka.

Vežba broj dva, odvođenje noge u stranu Foto: Shutterstock

- Treća vežba slična je prethodnoj, ali se noga pomera koso unazad. Važno je da telo ostane uspravno, bez savijanja, i da se pokret izvodi samo do granice prijatnog osećaja - poručuje dr Aleksić.

Na koje simptome obratiti pažnju?

Bol u preponi koji se javlja pri hodu jedan je od prvih znakova da zglob kuka počinje da propada (stručno koksartroza ili osteoartroza kuka). U početku je blag i povremen, ali kako bolest napreduje, pokretljivost se smanjuje, a svakodnevne aktivnosti postaju sve teže, navodi na svom blogu reumatolog dr Ivica Jeremić.

- Često se javlja grč okolnih mišića što može da bude praćeno bolovima i u mirovanju. Zbog ograničene pokretljivosti i bola, hod postaje nepravilan. Može da se javi skolioza kao i bol u lumbalnoj kičmi ili kolenima, zbog poremećene šeme hoda i narušene statike - sugeriše reumatolog.