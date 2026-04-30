Savremeni zdravstveni modeli u fokus vraćaju poverenje između lekara i pacijenta kao jedan od važnih faktora za ishod lečenja. Akcenat je i na brizi o zdravlju kojom se pacijent posmatra dalje od dijagnoze, kao osoba u celosti za koju se terapija individualno prilagođava i usklađuje sa jedinstvenim potrebama svakog pacijenta. Upravo je ovakav pristup zdravlju po ugledu posebno na vrhunske švajcarske medicinske centre, standard u poliklinici Primea otvorenoj ove godine u Beogradu.

“Bolest nikada nije samo skup simptoma. Ona za pacijenta može da nosi strah, neizvesnost i često osećaj gubitka kontrole. Zbog toga, pored stručnosti izuzetno je važna empatija koja nije dodatak, već osnov kvalitetne zdravstvene zaštite.” kaže dr Neda Crnjak, specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije, iz poliklinike Primea, i dodaje “Na taj način gradimo međusobno poverenje koje direktno utiče na ishod lečenja. Savremena medicina, a posebno endokrinologija, ne funkcioniše bez aktivnog učešća pacijenta bilo da je reč o terapiji, ishrani ili načinu života. Veoma je važno da pacijent oseti da nije samo pasivni primalac terapije, nego deo tima, jer tada poverenje postaje stabilno i dugoročno.” U praksi ovakav pristup za pacijenta znači lakši i brži put do lekara, posebno do lekara specijalista koji na poliklinici Primea međusobno tesno sarađuju kako bi se pacijent sagledao u celosti i dobio individualno prilagođenu terapiju, što je još jedna od specifičnosti ovog zdravstvenog modela.

“Kod nas se pregled ne završava receptom već razgovorom o životnim navikama, prioritetima i ciljevima pacijenta, nakon čega se izrađuje individualni plan koji je realan i održiv. U radu sa pacijentkinjama često postaje jasno da se određena stanja ne mogu u potpunosti razumeti iz jedne perspektive. Kada su ginekolog i endokrinolog usklađeni, pacijentkinja dobija jasnu, koherentnu sliku svog zdravstvenog stanja i terapiju kao promišljen i zaokružen plan koji prati njene potrebe kroz vreme. To ne donosi samo bolje kliničke ishode, već i osećaj sigurnosti i poverenja koji je u lečenju jednako važan.” govori dr Milica Petrović Kmezić, specijalista ginekologije i akušerstva, članica nemačkog društva ginekologije i akušerstva, evropskog društva ginekološke onkologije i načelnica Primea poliklinike. Kako bi se takav odnos poverenja razvio potrebno je vreme koje se u ovom zdravstvenom modelu izdvaja ne kao luksuz već neophodna potreba. Lekar pruža adekvatnu podršku pacijentu da se aktivno uključi i partnerski učestvuje u brizi o svom zdravlju što je posebno značajno za pacijente sa hroničnim bolestima kao i prilikom planiranja i praćenja trudnoće. Ovaj savremeni model lečenja spaja stručnost i visoku tehnologiju sa odnosom lekar-pacijent zasnovanom na poverenju i otvorenoj komunikaciji da osnaži pacijenta ka oporavku i kvalitetnijem životu.