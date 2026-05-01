Imate normalnu kilažu, a telo deluje mekano: Prof. dr Vešović objašnjava gde nastaje greška
Mnoge žene danas imaju urednu telesnu težinu kada stanu na vagu, ali uprkos tome nisu zadovoljne izgledom tela. Razlog za to često nije broj kilograma, već odnos mišića i masti, objašnjava prof. dr Dušan Vešović na svom Instagram profilu fenomen poznat kao "skinny fat". Kako kaže, savremene vage koje analiziraju sastav tela često pokažu da postoji manjak mišićne mase, koji se "nadoknađuje" viškom masnog tkiva, pa ukupna težina ostaje u granicama normale (BIM između 18,5 i 25), ali telo izgleda mekano i bez tonusa.
- Razlika se posebno vidi kada se uporede dve osobe iste telesne mase. Jedna može izgledati zategnuto i "vretenasto", ako u njenom telu dominiraju mišići, dok druga, sa istim brojem kilograma, deluje "pufnasto" i bez forme ako preovlađuju masti. Na primer, muškarac od 100 kilograma može izgledati kao sportista, snažno i definisano, ali ista ta težina može izgledati potpuno drugačije ako je odnos tkiva nepovoljan - sugeriše prof. dr Vešović.
Gde nastaje greška kada želite zategnuto telo
U takvim situacijama najčešća reakcija je odlazak u teretanu (ili vežbaju na drugi način), ali tu mnogi ulaze u zabludu. Ako je ishrana ostala neadekvatna, a fizička aktivnost se poveća, potrebe organizma rastu, ali telo nema "gradivnog materijala" da odgovori na napor. Umesto napretka, javljaju se umor, manjak energije, osećaj težine u telu i loš oporavak od treninga, pa osoba često ima utisak da joj je gore nego pre nego što je počela da vežba, opominje doktor.
- Zato nije dovoljno pratiti samo broj na vagi. Mnogo je važnije posmatrati šta se dešava sa telom. Ako telesna masa pada, a garderoba ne postaje šira, to je znak da se ne gubi masno tkivo, već voda ili čak mišići, što dugoročno vodi lošijem izgledu i slabijem osećaju u telu. Cilj je da se smanjuje masna masa, a da se mišići očuvaju, jer tada telo postaje lakše, pokretljivije i energičnije - poručuje prof. dr Vešović.