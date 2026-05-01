Mnoge žene danas imaju urednu telesnu težinu kada stanu na vagu, ali uprkos tome nisu zadovoljne izgledom tela. Razlog za to često nije broj kilograma, već odnos mišića i masti, objašnjava prof. dr Dušan Vešović na svom Instagram profilu fenomen poznat kao "skinny fat". Kako kaže, savremene vage koje analiziraju sastav tela često pokažu da postoji manjak mišićne mase, koji se "nadoknađuje" viškom masnog tkiva, pa ukupna težina ostaje u granicama normale (BIM između 18,5 i 25), ali telo izgleda mekano i bez tonusa.

- Razlika se posebno vidi kada se uporede dve osobe iste telesne mase. Jedna može izgledati zategnuto i "vretenasto", ako u njenom telu dominiraju mišići, dok druga, sa istim brojem kilograma, deluje "pufnasto" i bez forme ako preovlađuju masti. Na primer, muškarac od 100 kilograma može izgledati kao sportista, snažno i definisano, ali ista ta težina može izgledati potpuno drugačije ako je odnos tkiva nepovoljan - sugeriše prof. dr Vešović.

Gde nastaje greška kada želite zategnuto telo

U takvim situacijama najčešća reakcija je odlazak u teretanu (ili vežbaju na drugi način), ali tu mnogi ulaze u zabludu. Ako je ishrana ostala neadekvatna, a fizička aktivnost se poveća, potrebe organizma rastu, ali telo nema "gradivnog materijala" da odgovori na napor. Umesto napretka, javljaju se umor, manjak energije, osećaj težine u telu i loš oporavak od treninga, pa osoba često ima utisak da joj je gore nego pre nego što je počela da vežba, opominje doktor.

Pravilna ishrana, redovno vežbanje i motivacija ključni su za mršavljenje, oblikovanje tela i postizanje fitnes ciljeva