Svaka ćelija u telu ima svoja vrata, a ključ za otvaranje vrata je insulin

Osećaj da nemate snage iako jedete redovno i ne menjate navike često nema jasno objašnjenje. Nije uvek reč o umoru koji može da se "odspava", već o procesu koji se odvija dublje u organizmu i koji ne mora odmah da se vidi u osnovnim analizama. Profesor medicinske fiziologije dr Dejan Čubrilo na svom Instagram nalogu upozorava da upravo takvi, tihi poremećaji mogu da utiču na svakodnevno funkcionisanje mnogo pre nego što se pojave jasni znaci problema.

- Ukoliko nemate energiju, glavni razlog leži u tome da svaka ćelija ima svoja vrata, a ključ za otvaranje vrata je insulin. Ako smo zdravi, vrata se širom otvaraju, energija u vidu hrane ulazi brzo i slobodno u ćeliju. Ako su vrata zarđala i vi niste tako zdravi, energija teško i sporo prolazi kroz vaša vrata, a vi ste gladni u umorni - opominje dr Čubrilo.

Profesor dodaje da je važno razumeti da to nije tamo neka ćelija. To može biti ćelija vaše dlake (kose), vašeg nokta, srca, jajnika, jetre i svaka ta ćelija teže radi - radi pod pritiskom i nema energiju.

Koje parametre gledati?

Dr Čubrilo je upozorio ranije da insulinska rezistencija počinje u jetri, ali i da nivo šećera u krvi pritom može da ostane u granicama normale.

Trigliceridi su deo slagalice zvani insulinska rezistencija