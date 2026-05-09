Tokom trudnoće mnoge žene primećuju oticanje nogu, osećaj težine ili pojavu proširenih vena i te tegobe često pripisuju "normalnim" promenama kroz koje telo prolazi. Kako za naš portal upozorava vaskularni hirug dr Dario Jocić, pojedini simptomi mogu da ukažu i na trombozu, stanje koje nastaje kada se u krvnom sudu formira ugrušak i koje, ukoliko se ne prepozna na vreme, može da dovede do ozbiljnih komplikacija, pa čak i fatalnog ishoda. Posebno su ugrožene trudnice koje imaju proširene vene, trombofiliju ili druge poremećaje zgrušavanja krvi.

Kako nastaje tromboza Tromboza je, prema definiciji, stvaranje krvnog ugruška unutar krvnog suda, a može biti arterijska ili venska. - Ako uzmemo za primer proširene vene, za trombozu je potrebno tri stvari. Potreban je poremećaj u kretanju krvi, koji imamo kod proširenih vena, potrebna je povreda zida krvnog suda, koja može biti i udarac u ivicu stola, i potrebna je promena u samoj krvi, koja čak i ne mora biti genetska, to jest urođena - može biti i dehidratacija ili, na primer, hormoni u trudnoći - objašnajva dr Dario Jocić.

- Proširene vene kod trudnica mogu povećati rizik od površinske venske tromboze, poznate kao tromboflebitis, ali mogu doprineti i razvoju ugrušaka u dubokim venama, posebno kod osoba koje već imaju trombofiliju. Trombofilija je medicinsko stanje koje karakteriše povećana sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka, takozvanog tromba, zbog genetskih ili stečenih faktora. Kada se ugrušak formira u površinskoj proširenoj veni, može doći do upale i bolova. Međutim, ako se ugrušak nađe u dubokoj veni, smatra se hitnim i po život opasnim stanjem, koje zahteva hitnu medicinsku pažnju.

Kako prepoznati trombozu?

Tromboza je medicinsko stanje koje uključuje stvaranje krvnog ugruška, poznatog kao tromb, unutar krvnog suda. Ovaj ugrušak može ometati protok krvi kroz cirkulatorni sistem. Prema rečima našeg sagovornika, prvi znak krvnog ugruška može varirati u zavisnosti od toga gde se ugrušak formira i njegove veličine.

- Otok, često na jednoj nozi ili ruci, uobičajen je rani znak krvnog ugruška. Zahvaćeno područje može postati primetno veće od druge strane. Neretko, na primer, jedna noga toliko otekne da izgleda duplo deblja od druge. Naravno, krvni ugrušci mogu izazvati bol, osećaj topline i crvenila, kao i pojačanu osetljivost koji se mogu osećati kao grč ili uporan, tup bol u zahvaćenom ekstremitetu. Bol se može pogoršati kretanjem ili pritiskom - naglašava dr Jocić.

Kada krvni ugrušak nastaje duboko u veni

Ipak, važno je napomenuti da ne izazivaju svi krvni ugrušci primetne simptome, posebno ako su mali ili se nalaze duboko u telu, što predstavlja duboku vensku trombozu, dodaje vaskularni hirurg. Trudnice i žene koje koriste kontraceptivne pilule imaju povećan rizik od stvaranja krvnog ugruška, zbog hormona koji cirkulišu njihovim telom.

- Osim njih, i osobe koje imaju poremećaje zgrušavanja krvi ili su upravo imale ozbiljnije hiruške intervencije spadaju u rizične grupe za razvoj duboke venske tromboze. Osobe s proširenim venama, naročito u odmaklim fazama ove bolesti, takođe su u riziku. Rizik se otklanja tako što lečimo obolele vene, a ne puštamo da bolest uzme maha - ističe dr Jocić.

Nisu svi ugrušci podjednako opasni

Doktor naglašava da bi trebalo razlikovati tromboflebitis, što je formiranje ugrušaka i zapaljenje površinskih vena, koje nije životno ugrožavajuće, iako jako boli i neprijatno je, od duboke venske tromboze koja zahteva hitan i ozbiljan medicinski pristup. Ugrušak iz dubokih vena nogu može završiti u plućima i izazvati plućnu emboliju, što može dovesti do fatalnog ishoda.

- Ako osetite bilo kakve simptome koji bi mogli ukazivati na krvni ugrušak, posebno iznenadne i teške simptome kao što su bol u grudima ili otežano disanje, odmah potražite medicinsku pomoć. Rano otkrivanje i lečenje su od suštinskog značaja za sprečavanje komplikacija povezanih sa trombozom - zaključuje dr Jocić.