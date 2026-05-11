Detoks jetre nije ono što mislite: Dijetolog otkriva koje namirnice zaista pomažu
Umor, loša ishrana, stres i osećaj da nam je organizam "preopterećen" često navode ljude da posegnu za raznim detoks napicima i brzim metodama "čišćenja organizma". Međutim, kako objašnjava Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar-nutricionista i praktičar funkcionalne medicine, detoks nije proces koji se uključuje jednim napitkom, jer organizam već svakodnevno sam obavlja taj posao.
- Tokom razgradnje štetnih materija u jetri nastaju reaktivni molekuli, odnosno nestabilne čestice koje mogu da oštete ćelije procesom oksidacije ukoliko se ne neutrališu i ne eliminišu iz organizma. Problem nije što nemate "detoks napitak", već što svakodnevno opterećujete sistem. Zato razliku ne pravi ono što kratkoročno dodate, nego ono što dugoročno promenite - ističe dijetolog.
Prema njenim rečima, pravilna ishrana organizmu obezbeđuje nutrijente potrebne za rad jetre, dok su proteini važni za stvaranje enzima uključenih u detoksikaciju.
- Antioksidansi pomažu kontrolu oksidativnog stresa, vlaknadoprinose eliminaciji materija kroz creva, a hidratacija je važna za rad bubrega. Istovremeno, smanjenje unosa šećera i procesuirane hrane rasterećuje jetru, smanjuje oksidativni stres i doprinosi stabilnijem metabolizmu - navodi Lišanin.
Zašto su antioksidansi važni tokom detoksa
Dijetolog posebno naglašava značaj antioksidanasa, jer oni neutrališu reaktivne molekule nastale tokom procesa detoksikacije i tako smanjuju oksidativno oštećenje ćelija.
- Bez dovoljno antioksidanasa detoksikacija može da stvori više štete nego koristi. Njihov kapacitet meri se ORAC vrednošću, odnosno antioksidativnim potencijalom koji namirnica pokazuje u laboratorijskim uslovima - kaže Lišanin.
Namirnice bogate antioksidansima su zeleni čaj i mača, kafa, kakao bez šećera, hibiskus, bobičasto voće poput borovnica i kupina, tamno lisnato povrće kao što su spanać i rukola, ali i začini poput kurkume i cimeta.
- Različite namirnice sadrže različite antioksidanse i zato imaju različite efekte u organizmu. Zbog toga detoks nije jedan napitak niti kratkotrajna dijeta, već način na koji svakodnevno rasterećujete organizam - zaključuje dijetolog.
