Problem nije što pijete detoks napitke, već što svakodnevno opterećujete sistem

Slušaj vest

Umor, loša ishrana, stres i osećaj da nam je organizam "preopterećen" često navode ljude da posegnu za raznim detoks napicima i brzim metodama "čišćenja organizma". Međutim, kako objašnjava Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar-nutricionista i praktičar funkcionalne medicine, detoks nije proces koji se uključuje jednim napitkom, jer organizam već svakodnevno sam obavlja taj posao.

- Tokom razgradnje štetnih materija u jetri nastaju reaktivni molekuli, odnosno nestabilne čestice koje mogu da oštete ćelije procesom oksidacije ukoliko se ne neutrališu i ne eliminišu iz organizma. Problem nije što nemate "detoks napitak", već što svakodnevno opterećujete sistem. Zato razliku ne pravi ono što kratkoročno dodate, nego ono što dugoročno promenite - ističe dijetolog.

Prema njenim rečima, pravilna ishrana organizmu obezbeđuje nutrijente potrebne za rad jetre, dok su proteini važni za stvaranje enzima uključenih u detoksikaciju.

Bubrezi su takođe zaduženi za detoksikaciju, te je važno voditi računa o hidrataciji Foto: Shutterstock

- Antioksidansi pomažu kontrolu oksidativnog stresa, vlaknadoprinose eliminaciji materija kroz creva, a hidratacija je važna za rad bubrega. Istovremeno, smanjenje unosa šećera i procesuirane hrane rasterećuje jetru, smanjuje oksidativni stres i doprinosi stabilnijem metabolizmu - navodi Lišanin.

Zašto su antioksidansi važni tokom detoksa

Dijetolog posebno naglašava značaj antioksidanasa, jer oni neutrališu reaktivne molekule nastale tokom procesa detoksikacije i tako smanjuju oksidativno oštećenje ćelija.

- Bez dovoljno antioksidanasa detoksikacija može da stvori više štete nego koristi. Njihov kapacitet meri se ORAC vrednošću, odnosno antioksidativnim potencijalom koji namirnica pokazuje u laboratorijskim uslovima - kaže Lišanin.

Bez dovoljno antioksidanasa detoksikacija može da stvori više štete nego koristi Foto: Shutterstock

Namirnice bogate antioksidansima su zeleni čaj i mača, kafa, kakao bez šećera, hibiskus, bobičasto voće poput borovnica i kupina, tamno lisnato povrće kao što su spanać i rukola, ali i začini poput kurkume i cimeta.