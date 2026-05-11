Slušaj vest

Mali problemi sa zubima rešavaju se kad se pojave, a veliki problemi se rešavaju kompletno i odjednom, objašnjava dr Srđan Cvejanović, čija ordinacija obavlja preko 200 ALL ON 6 zahvata godišnje. Procedura traje svega tri sata, tokom kojih se preostali zubi delimično bezubih osoba vade i pacijent dobija niz perfektnih keramičkih zuba na implantima.

"Iako se u Srbiji izvodi 20 godina, većina pacijenata još nije čula zaALL ON 6. To je kao kada bi ljudi hodali sa štakama, jer nisu čuli za veštački kuk", kaže nam dr Srđan, dok nas vodi krozOrdinaciju Cvejanović.

"Svaki dan obavlja se po jedan veći rad, uz višečasovno prisustvo hirurga i asistenta, a uglavnom su to ALL ON 6 radovi. Iako je ALL ON 6 daleko bolji od pojedinačne ugradnje implanata, i dalje prosečan pacijent ili ne zna za ALL ON 6 ili samo znaju da postoji jedan rad koji menja sve zube. Čak i kada su čuli za ALL ON 6, pacijenti se iznenade kada saznaju da će odmah dobiti privremeni rad, jer većina ordinacija ih ne uključuje u cenu", kaže dr Cvejanović. Društvene mreže su zato najbolji način za povezivanje sa pacijentima, i većina njih dolazi upravo nakon gledanja radova drugih pacijenata naInstagramu iYouTube-u ordinacije. Gubitak zuba nije razlog za očajavanje Uz dobru brigu o zdravlju zuba svako bi trebao da ima bar 20 stabilnih zuba sa 70 godina, a mnoge razvijene zemlje imaju i bolji prosek. Međutim, ako je u prvoj trećini života briga loša, razvijaju se problemi koje je nemoguće kasnije zaustaviti, koliko god pacijent bio voljan da uloži novca i vremena. Paradentoza i karijes mogu dovesti do situacije kada pacijent već sa oko 40 godina mora razmišljati o trajnom implantskom rešenju, i što ranije ga dobiju, to bolje po njih. U ordinaciji Cvejanović kažu da su mnogi pacijenti posle dobijanja ALL ON 6 rada izrekli istu misao: "Dugo me je bila sramota zbog zuba, ali trebalo je da me bude sramota što ne radim ništa po tom pitanju".

Pacijent fotografisan odmah po dobijanju ALL ON 6 rada Foto: Promo

Hrabri pacijenti i uplašeni pacijenti U ordinaciji kažu da su najzadovoljniji pacijenti koji od početka razumeju kada se zubi spašavaju, a kada se ne spašavaju. Ako saznaju da je prognoza za njihove zube loša, hrabri pacijenti odlučuju da u jednom trenutku sve preostale zube zamene implantskim radom i biraju bez žurbe neki trenutak u budućnosti za zakazivanje ALL ON 6 rada. Drugi tip pacijenata su oni koji žele što duže da sačuvaju zube po svaku cenu, i oni tada biraju delimične implantske radove, samo na lokacijama na kojima nedostaju zubi. Tako se postepeno navikavaju na implante, ali njihov pristup je naporan i skup, jer vremenom sve više zuba mora biti zamenjenoimplantima. Ti pacijenti posebno mnogo novca bacaju na krunice i mostove na prirodnim zubima koji će trajati još samo par godina. Kada pacijent sazna da ga u narednim godinama očekuje gubitak više zuba, treba da počne da razmišlja o ALL ON 6 radu, kao i da zakaže ALL ON 6 čim održavanje zuba na klasične načine postane skupo. Budući da ALL ON 6 najčešće traje doživotno, što ranije pacijent dobije ALL ON 6 to je novac bolje potrošen, odnosno to će pred sobom imati više godina sa lepim osmehom i funkcionalnim zagrižajem. Na ALL ON 6 se može gledati kao na kupovinu novog automobila, dok su delimična rešenja kao beskrajne popravke automobila koji se nikada ne može zaista popraviti.

ALL ON 6 rad pre ugradnje Foto: Promo

Potpuna promena, potpuno bezbolno ALL ON 6 je najbolje rešenje za osobe koje su već delimično bezube ili čiji zubi imaju prognozu da neće dugo potrajati. Tada se preostali zubi vade i ugrađuje se šest implanata po vilici, a pacijent momentalno po ugradnji implanata dobija privremeni rad sa kojim ide kući. Posle oko tri meseca pacijent dobija definitivni keramički rad. ALL ON 6 može delovati radikalno zbog vađenja zuba, ali to je najnežnije rešenje za pacijenta, jer podrazumeva najmanji broj sati kod zubara, najmanje bola i neprijatnosti. Kada se svi implanti ugrađuju odjednom, pacijent je pod jakom anestezijom i ništa ne oseća. Tatri sata u stolici su najverovatnije poslednja duža poseta zubaru koju će pacijent morati ikada da obavi, jer evenutalne kasnije dorade su veoma brze. Sa druge strane, parcijalno rešavanje problema podrazumeva duže radove pod lokalnom anestezijom najmanje jednom godišnje, što znači da se pacijent "pretplatio" na bol i neprijatnost. I dok svi drugi radovi za delimičnu bezubost zahtevaju promene i dorade koje nikad nisu sasvim bezbolne, ALL ON 6 rad se šrafi na implante, tako da nema nikakve šanse za bol tokom kasnijih dorada ili popravki. Ako je keramika naprsla i treba da se popravi na nekom mestu, lekar će odšrafiti rad i odmah zašrafiti pacijentov privremeni rad, koji on čuva baš za takve slučajeve. Pacijent će nositi par dana privremeni rad, dok ne stigne popravljen keramički rad koji se takođe samo zašrafi, bez ikakve anestezije, jer nema ni traga od bola.

Većina pacijenata bira BLEACH 2 boju rada Foto: Promo

Buđenje sa novim zubima Klasična varijanta ALL ON 6 rada obuhvata snažnu anesteziju za eliminaciju bola i sedaciju tabletama, kako bi se pacijent maksimalno opustio. U toj varijanti pacijent je veoma opušten, a sedacija počinje da popušta na kraju rada kada se samo podešava privremeni rad, odnosno ne obavlja se više ništa bolno. Međutim, za neke pacijente je tri sata u stolici previše, neki ne žele da se sećaju zahvata, a neki imaju strah od zubara, pa im je teško i da sednu u stolicu. Ordinacija Cvejanović tim pacijentimanudi opciju sedacije, što u praksi znači da pacijent prelazi u stanje laganog sna, sve do buđenja na kraju rada, kada već ima nove zube. Pacijent se ničega ne seća, i kada se probudi često ne veruje da je sve gotovo, jer iz njegove perspektive tek je seo u stolicu. Pogled u ogledalo sa novim zubima donosi ogromno oduševljenje, a pacijenti često misle da još sanjaju, jer im se čini da je ono što vide i osećaju previše dobro da bi bila istina. Sedacija se doplaćuje, ali za pacijente koji se plaše zubara, to pitanje se praktično i ne po postavlja, jer bez sedacije ne bi imali hrabrosti da se odluče na ALL ON 6.

Da je reč o veštačkim zubima, a ne o Hollywood smile radu (krunicama) vidi se tek ako se usne potpuno podignu, što se ne dešava prilikom normalnog govora ili obedovanja Foto: Promo

Savršeno rešenje za naše iz inostranstva Za naše ljude koji žive u inostranstvu bilo kakvo parcijalno rešavanje problema izuzetno je skupo, jer u zapadnoj Evropi 3-4 implanata sa krunicama koštaju isto koliko ALL ON 6 rad za celu vilicu u ordinaciji Cvejanović. Zbog toga sve više žitelja stranih zemalja, bilo da su našeg porekla ili ne, dolaze u Beograd radi dobijanja ALL ON 6 rada. To je za većinu njih jedini način da dobiju ALL ON 6, budući da je cena na zapadu oko 25.000€ po vilici, dok je u ordinaciji Cvejanović cena 5.000€ po vilici. Pritom, ordinacija Cvejanović uključuje u tu cenu i neke usluge i opcije koje se često ne uključuju, pre svega privremeni rad i doživotnu garanciju na implantate. Još jedan bonus jeonline pregled, što znači da pacijenti mogu preko WhatsApp aplikacije da pošalju slike zuba i snimak zuba, a ponekad su dovoljne i samo fotografije, da bi lekari dali 90% sigurnu procenu I informativnu ponudu koja upućuje pacijenta koji definitivni rad se preporučuje. Kako bi olakšali zahvat pacijentima iz inostranstva, ordinacija Cvejanović nudi i prevoz sa aerodroma i do aerodroma, kao i smeštaj u apartmanima direktno iznad(u sklopu) ordinacije. Zbog popunjenosti termina za zahvate i smeštajnih kapaciteta, preporučuje se zakazivanje barem tri meseca unapred. Interesantno je da je ALL ON 6 danas najčešći razlog dolaska dentalnih turista, odnosno rad je trenutno bolje poznat u inostranstvu, nego u Srbiji gde se obavlja. Ipak, zahvaljujući slikovitim svedočenjima pacijenata na društvenim mrežama, sve više domaćih pacijenata pokazuje interesovanje za ALL ON 6, a ako su iz Beograda oni najčešće biraju pregled u ordinaciji umesto online pregleda.