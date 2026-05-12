Kada vene izgube svoju funkciju, problem više nije samo estetski, posledice mogu ozbiljno ugroziti cirkulaciju i zdravlje nogu

Slušaj vest

Proširene vene su, najjednostavnije rečeno, vene koje su izgubile svoju funkcionalnu arhitekturu. Umesto da budu elastične i diskretne, one postaju uvećane, vijugave i vidljive ispod kože.

Kako objašnjava dr Dario Jocić, suština problema je u zaliscima na unutrašnjim zidovima vena koji sprečavaju vraćanje krvi unazad ka srcu. Kada oni oslabe, krv se zadržava u veni, koja se vremenom širi i gubi svoju normalnu funkciju.

Najčešći uzrok nije jedan trenutak, već postepen proces na koji utiču genetika, gravitacija i godine.

Zato se proširene vene često povezuju sa savremenim načinom života koji podrazumeva dugo stajanje i sedenje.

Faktori rizika

Postoji nekoliko ključnih igrača u ovoj priči.

- Genetika je jedan od glavnih faktora, pa ako su roditelji imali problem, veća je verovatnoća da će se javiti i kod vas. Slede pol i hormoni, zbog čega žene češće oboljevaju, dok trudnoća dodatno opterećuje venski sistem.Višak kilograma stvara stalni pritisak na vene, a dugotrajno stajanje ili sedenje u svakodnevnom životu slabi rad mišićne pumpe nogu koja pomaže cirkulaciji - objašnjava dr Jocić.

U praksi, dodaje doktor, to znači da frizer, hirurg i kancelarijski radnik mogu imati isti problem, samo iz različitih razloga.

Proširene vene su uvećane i oslabljene vene koje nastaju zbog poremećaja u cirkulaciji krvi Foto: Shutterstock

Kada vene postaju ozbiljan problem

U početku su proširene vene najčešće estetski problem, kaže dr Jocić, ali postaju medicinski značajne onda kada se jave izraženiji simptomi. Težina u nogama, otok, noćni grčevi i peckanje nisu bezazleni znakovi, već ukazuju da vena više ne funkcioniše kako treba.

- Pacijentima kažem da ako vene više osećaju nego što vide, vreme je za pregled.Alarmantni simptomi

Alarmantni simptomi Postoje jasni signali za uzbunu. - Naglo oticanje jedne noge, bol koji ne prolazi, promena boje kože ili rana koja ne zarasta, bilo šta od toga ukazuje da to više nisu „samo“ proširene vene, već potencijalno ozbiljno stanje. Ukoliko se bolest ignoriše duži vremenski period, mogu nastati tromboze ili venske rane, što onda zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Dostupne metode lečenja

Danas postoje brojne moderne metode za lečenje proširenih vena, od jednostavnih do veoma naprednih i sofisticiranih procedura.

- U ranijim fazama bolesti savetuje se nošenje kompresivnih čarapa i promene životnih navika, koje poboljšavaju protok krvi. Ali važno je razumeti da to niti rešava problem niti zaustavlja bolest, već je eventualno drži pod kontrolom.

Kako bolest napreduje, koriste se minimalno invazivne metode poput skleroterapije i laserskih procedura koje „zatvaraju” bolesnu venu iznutra, ističe doktor. On dodaje da se klasična hirurgija i dalje primenjuje u pojedinim slučajevima, ali znatno ređe nego ranije.

Vežbe pospešuju cirkulaciju i protok krvi kroz vene Foto: Shutterstock

Savremeni tretmani ne uklanjaju venu iz noge, već je isključuju iz krvotoka, objašnjava doktor, upoređujući to sa "zatvaranjem stare ulice i preusmeravanjem saobraćaja na druge, funkcionalne puteve."

Komplikacije Kako ističe dr Jocić, hronična venska insuficijencija može dovesti do različitih komplikacija, uključujući promene na koži, ekcem, rane koje teško zarastaju, pa čak i duboku vensku trombozu.

- Zato uvek naglašavam, vene nisu izolovan problem, one su deo cirkulacije. Kada taj sistem zakaže, posledice se šire.

Saveti kako da sprečite novi nastanak proširenih vena

Iako je prevencija najjednostavniji oblik zaštite koji ljudi često zanemaruju, kod proširenih vena ni maksimalno pridržavanje preventivnih mera u nekim slučajevima ne može u potpunosti da spreči razvoj bolesti.

- Ne postoje metode prevencije specifične za proširene vene, već uopšteni saveti koji poboljšavaju opšte stanje krvotoka. Na primer, kretanje je ključ, jer hodanje aktivira mišiće lista na nozi, koji rade kao prirodna pumpa. Kontrola telesne težine smanjuje pritisak na vene, dok povremeno podizanje nogu rasterećuje cirkulaciju. Izbegavanje dugotrajnog sedenja ili stajanja, kao i pravilna ishrana, takođe igraju važnu ulogu - ističe dr Dario Jocić.

Kretanje se smatra najboljim savetom za proširene vene jer podstiče cirkulaciju i sprečava zadržavanje krvi u venama Foto: Shutterstock

Doktor ističe da je kretanje najvažniji savet, jer vene "vole ritam“.

- Kada se osoba kreće, one funkcionišu, dok dugotrajno stajanje ili sedenje dovodi do zastoja u cirkulaciji, a stagnacija predstavlja početak problema.