Cervicitis je najčešće je uzrokovan infekcijama koje se prenose polnim putem, poput gonoreje, hlamidije, humanog papiloma virusa, herpesa i trihomonijaze

Cervicitis je stanje koje karakteriše zapaljenje ili oticanje grlića materice i često se naziva upalom grlića materice. Najčešće je uzrokovan infekcijama koje se prenose polnim putem, poput gonoreje, hlamidije, humanog papiloma virusa (HPV), herpesa i trihomonijaze.

- Ovo stanje je vrlo često – oko polovine žena doživi cervicitis u nekom trenutku. Zato je važno biti svesna simptoma i faktora rizika kako bi se stanje prepoznalo i lečilo na vreme - ističe dr Aleksandra Kostić, ginekolog - endokrinolog.

Pored najčešćih polno prenosivih infekcija, cervicitis može izazvati i izloženost određenim hemikalijama, alergije na lateks u kondomima ili spermicide, kao i mehanički faktori poput upotrebe dijafragme ili cervikalnih kapica.

- Takođe, bakterije koje normalno nastanjuju vaginu, poput Streptococcus ili Staphylococcus, ponekad mogu izazvati upalu kada se prekomerno razmnože. Faktori rizika uključuju rizično seksualno ponašanje, više seksualnih partnera, partnere sa polno prenosivim bolestima, kao i seksualne odnose u ranom uzrastu.

Simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju

Cervicitis može biti asimptomatski, ali kada se simptomi pojave, mogu uključivati:

* Nenormalno vaginalno pražnjenje

* Bol u vaginalnom području

* Bol tokom seksualnog odnosa

* Osećaj težine ili pritiska u karlici

* Abnormalna krvarenja, uključujući između menstruacija, nakon menopauze ili nakon odnosa

Cervicitis uzrokovan gonorejom ili hlamidijom može se proširiti na sluznicu materice i jajovode, što dovodi do karlične inflamatorne bolesti (PID), infekcije ženskih reproduktivnih organa koja može izazvati probleme sa plodnošću ako se ne leči.

Osećaj težine ili pritiska u karlici može da ukaže na upalu grlića materice Foto: Shutterstock

Dijagnoza i lečenje

Lekar dijagnostikuje cervicitis putem Papa testa i pregleda reproduktivnih organa.

- Uzorci vaginalnog pražnjenja, krv i urin mogu pomoći u otkrivanju infekcija poput hlamidije, gonoreje, trihomonijaze, kandidijaze ili bakterijske vaginoze. U retkim slučajevima, može se preporučiti biopsija grlića materice ili kolposkopija. Lečenje zavisi od uzroka: bakterijske infekcije se leče antibioticima, dok se herpes tretira antivirusnim lekovima. U menopauzi, hormonska terapija estrogenom ili progesteronom može biti deo tretmana. Ako se stanje ne povlači, ponekad su potrebni medicinski zahvati.

Prognoza i prevencija

- Ako se uzrok identifikuje i pravilno leči, cervicitis se uspešno sanira, iako proces može trajati mesecima ili godinama. Moguće komplikacije uključuju bol tokom seksualnog odnosa ili hroničnu nelagodnost - objašnjava dr Kostić.

Grlić materice predstavlja jednu od najvažnijih linija odbrane od genitalnih infekcija. Kao i svaka odbrambena barijera, i ova zahteva pažnju i negu. Važno je voditi računa o zdravlju grlića materice i celokupnog organizma kako bi se smanjio rizik od razvoja genitalnih infekcija.

Lekar dijagnostikuje cervicitis putem Papa testa i pregleda reproduktivnih organa Foto: Shutterstock

Prevencija uključuje:

* Izbegavanje hemijskih iritacija (mirisni ulošci, tamponi)

* Apstinenciju ili polni odnos u monogamnoj vezi sa partnerom bez polno prenosivih bolesti

* Korišćenje kondoma pri svakom seksualnom odnosu

Terapija mora da bude specifična, prema uzročniku, uz simptomatsku terapiju i adekvatni higijensko dijetetski režim života i ishrane.