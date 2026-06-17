Na osnovu svog iskustva, Marali savetuje da verujemo svom osećaju, da ne gubimo nadu, čak i kada budućnost deluje nejasno

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Marali Lelio razmišljala je o porodici, rodila je ćerku i planirala i drugo dete. Ipak, dijagnoza raka dojke u trenutku je zaustavila sve planove. Godine 2018. Marali je primetila kvržicu u dojci. Odmah je zakazala pregled kod lekara, ali joj je rečeno da ova kvržica nije rak dojke. Imala je 28 godina. Verovalo se da je „premlada“ za tešku dijagnozu, pa je kvržica okarakterisana kao benigni fibroadenom.

Kvržica je ipak rasla i postala bolna

- Doktor mi je rekao da su ove promene česte i da ne treba da brinem. Bila sam presrećna - priseća se Marali.

Tokom narednih nekoliko meseci kvržica je ipak rasla i postala bolna. Marali se ponovo javila lekaru, ovog puta uradila je mamografiju, a zatim i biopsiju. Rezultati su pokazali rak dojke drugog stadijuma.

Marali je započela intenzivan ciklus hemoterapije i podvrgnuta je obostranoj mastektomiji(hirurškom uklanjanju obe dojke). Jedno vreme se osećala dobro. Međutim, počela je da ima jake glavobolje i vrtoglavice. Test koji je naručio njen onkolog nije pokazao znake raka u mozgu, a simptomi su pripisani depresiji, uz savet da se više fizički aktivira.

Ohrabreni tim rezultatima, Marali i njen suprug Endru Lelio odlučili su da pokušaju da dobiju drugo dete. Embrioni su zamrznuti pre nego što je Marali započela hemoterapiju. Glavobolje su se nastavile, a Marali ih je dovodila u vezu sa procesom vantelesne oplodnje.

Nije ostvarila željenu trudnoću, a glavobolje su postale još jače Foto: Shutterstock

Glavobolje su sve jače

Nije ostvarila željenu trudnoću, a glavobolje su postale još jače. Snimanja su pokazala tumor na mozgu, a dodatni testovi otkrili su da je rak dojke prešao u četvrti stadijum. Lekari su utvrdili da je njen tumor ponovo počeo da raste brže nego što se očekivalo, pa su preporučili pet tretmana delimičnog zračenja mozga kako bi se zaustavilo napredovanje bolesti. Tumor je dobro reagovao.

Nakon toga počela je terapiju PARP inhibitorom, oralnim lekom protiv raka koji je namenjen usporavanju ili zaustavljanju rasta ćelija raka. Ova terapija je posebno efikasna kod osoba sa BRCA mutacijama, koju Marali ima, objašnjava njena onkološkinja za rak dojke sa Klivlendske klinike, dr Hale Mur.

- Od kada sam počela sa PARP terapijom, nema dokaza aktivne bolesti. Opšti je medicinski stav da se rak dojke, kada se proširi na telo, ne može u potpunosti izlečiti. Za mene je važno kako biram da živim i u šta verujem. Dr Mur me ohrabruje da odluke o svom životu donosim iz te perspektive - kaže Marali.

Rak dojke se može desiti u bilo kom uzrastu i važno je biti svestan faktora rizika, bez obzira na godine. Foto: Shutterstock

Preokret

Bolest ipak nije obeshrabrila Marali, koja je potom počela ponovo da razmatra mogućnost da dobije drugo dete. Nakon dve godine terapije PARP inhibitorom, prestala je da uzima lek.

Dr Mur ne krije da je bila delimično zabrinuta zbog ove odluke, ali ju je podržala jer nije bilo ponovne pojave tumora u mozgu.

Trudnoća je protekla bez problema, a Marali je rodila drugu ćerku Rosu. Nije joj bila potrebna vantelesna oplodnja da bi zatrudnela. Danas je majka dve voljene devojčice, Ajle i Rose.

- Moj život sa ovom decom je haotičan i savršen u isto vreme i obožavam ga - kaže ona.

Dr Mur navodi da postoji napredak u lečenju raka koji menja dugoročna očekivanja za neke pacijente. Savremene terapije pružaju više mogućnosti za duži i kvalitetniji život.

Odlučila sam da živim i da imam još jednu bebu Foto: Shutterstock

Ne gubite nikad nadu

Na osnovu svog iskustva, Marali savetuje da verujemo svom osećaju, da ne gubimo nadu, čak i kada budućnost deluje nejasno.

- Nekoliko meseci nakon dijagnoze četvrtog stadijuma zaista sam se prepustila tome. Mislila sam da nije pitanje da li umirem, već koliko dugo smrt može da se odloži - priča Marali.

Jednog dana, dok je razgovarala telefonom sa prijateljicom, čula je sebe kako govori da će pokušati da iskoristi najbolje od nekoliko godina za koje je verovala da su joj ostale. Kada se razgovor završio, suprug Endru ju je pogledao.

- Zaista me rastužuje kada te čujem da tako govoriš. Ja mislim da ti to možeš - rekao joj je suprug.

Taj trenutak promenio je njen pogled na život.